Крум Зарков: Президентските избори не са кастинг, а важна среща с гражданите в критичен момент за България и за Европа

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Президентските избори не са кастинг, а важна среща между гражданите, политическите партии, кандидатите и други, в един критичен за България и за Европа момент, в който не е важен само резултатът, но и процесът, дебатът, идеите – накъде вървим, къде отиваме, кой ще ни води. Всичко това ми се струва достатъчно важно и не виждам как една сериозна политическа сила може просто да го пропусне.

Това зави пред БНР председателят на БСП Крум Зарков, като подчерта:

„Илияна Йотова влиза в тези избори с голям шанс да ги спечели, което се дължи преди всичко на факта, че тя в последната година доказа, че олицетворява и изпълнява добре тази сложна функция„.

Той посочи, че БСП в събота (29 август) създаде Национален предизборен щаб, който ще подпомага кампанията на Йотова и предстои да бъде сформирана група за контакт с нея и нейния екип, която ще включва председателя и заместник-председателите на БСП.

„Няма причини да се появят съмнения във визията на г-жа Йотова, тя изпълни със съдържание вече тази институция, и нямам съмнение, че ще покани за вицепрезидент човек, който да направи същото. Тази контактна група ще има за цел достатъчно рано да види каква е визията на президента, да споделим, ако имаме някакви притеснения, но не вярвам да се появят„.

Когато поех отговорността да бъда председател, бях наясно, че БСП е в криза и тя ще се задълбочи, преди да може да бъда преодоляна, каза Крум Зарков и подчерта, че гарантира с личността си, че няма да бъдат допуснат влияния, свързани с олигархично полумафиотски, полуполитически структури:

„За какво са ни пари, ако ни наричат „Ново начало“? … С търпение и воля се опитваме, и донякъде успяваме, да създадем атмосфера, която да ни помогне да се възродим като важна политическа сила в България. Това означава и да припомним нашата цел защо е създадена тази партия, за какво се бори и какъв е смисълът на социализма в 2026 г. с цялата история зад него и с това, което се случва в България и по света“.

Зарков посочи, че той и ръководството на БСП не получават заплащане за „политическите си занятия“:

„Това е резултатът от тези грешки, които допуснахме“.

За 100-те дни на управлението на правителството на Румен Радев и „Прогресивна България“ той каза:

„Позитивите са в заявките, негативите са в липсата на резултати„.