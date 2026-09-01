Андрей Гюров и Георги Кандев обявиха участието си в президентските избори на 25 октомври

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След месеци на очакване и отлагани отговори бившият служебен премиер Андрей Гюров (19 февруари – 8 май 2026 г.) и бившият изпълняващ длъжността и.д.) главен секретар на МВР Георги Кандев (27 февруари – 8 юни 2026 г.) съобщиха, че ще участват в президентските избори на 25 октомври.

Двамата обявиха кандидатурите си за президент и вицепрезидент в Гоце Делчев, като се включиха от събитие пред Историческия музей в Гоце Делчев, излъчвано на живо в социалните мрежи .

В събитието участваха журналистът Константин Вълков като водещ и младата лекарка Василена Киара Димитрова, която доби известност по време на протестите през декември м.г. До момента двамата имат пълна подкрепа на ПП-ДБ.

Всички искате да чуете дали ще се впусна в надпреварата за държавен глава на България – и отговорът е да, ще го направя и ще го направим заедно с Георги Кандев, обяви Андрей Гюров.

Застанах до г-н Гюров, защото по време на съвместната ни работа видях, че е справедлив човек и че обича България, каза Георги Кандев и допълни, че може да бъде полезен с всичко, което знае и може в сферата на сигурността.

„Ние не сме кабинетни политици, а работещи граждани, доказали се на най-високите професионални позиции“, каза Гюров, а Кандев заяви, че България няма нужда от еднолична власт „в ръцете на един човек“, а от държава, в която законът се спазва от всички.

Андрей Гюров е роден на 31 декември 1975 г. в Гоце Делчев. От юли 2023 г. до февруари 2026 г. Гюров е подуправител на Българската народна банка (БНБ). На 11 февруари той беше посочен от президента Илияна Йотова за служебен премиер, след като тя се срещна със всички потенциални служебни премиери, чиито длъжности са вписани в Конституцията. Седмица по-късно Андрей Гюров представи на президента състав на правителство, след което държавният глава съобщи, че ще издаде укази за назначаване на служебно правителство.

Гюров започва професионалната си кариера през 1999 г. като кредитен анализатор в американската банка Херис банк в Чикаго, САЩ. Защитава докторска степен по икономика във Виенския университет. През 2004 г. постъпва във Фолксбанк – Виена, Австрия, като първоначално води обучения на висше и средно управленско ниво по теми, свързани с управление на кредитния риск, а впоследствие заема длъжностите старши експерт по анализ и методология на риска и директор на отдел „Контрол на кредитния риск“, според неговата биография, представена в Комисията по бюджет и финанси в рамките на изслушването му като кандидат за подуправител на БНБ. Професионалната му реализация включва активна преподавателска дейност. Сред дисциплините, които Андрей Гюров преподава, са банков мениджмънт, капиталови пазари, макроикономика, финансови пазари, корпоративни финанси и управление на риска.

Бил е народен представител в 47-ото, 48-ото и 49-ото Народно събрание (НС). В 48-ото и 49-ото НС Гюров е председател на парламентарната група на „Продължаваме промяната“. Бил е член на Комисията по бюджет и финанси, на Комисията по политиките за българите извън страната и на Комисията по въпросите на Европейския съюз.

Георги Кандев е роден на 27 февруари 1975 г. в Гоце Делчев. Работи в системата на МВР от 1999 г., като е бил директор на Областната дирекция (ОД) на МВР в Благоевград. Заемал е и изпълнителски длъжности в ОДМВР-София, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и Главна дирекция „Национална полиция“, според информация на ОД на МВР в Благоевград.

Кандев беше назначен за и.д. главен секретар на МВР по време на служебното правителство на министър-председателя Андрей Гюров през 2026 г. След парламентарните избори през април т.г. остана на поста си, а през юни обяви, че го напуска.

Очаква се тази седмица президентът Илияна Йотова да съобщи името на кандидата си за вицепрезидент, а на 8 септември и на председателя на Инициативния комитет, който ще издигне кандидатурата ѝ за държавен глава.

Вчера стана ясно, че за президент се кандидатира и Александър Томов, който е лидер на партия Българска социалдемокрация – Евролевица. Партия МЕЧ пък издига Радостин Василев за президент и Красимир Манов за вицепрезидент.