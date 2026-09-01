Сдружението на независимите прокурори ще бъде включено в професионалния диалог за промени в прокуратурата и не само

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В Министерството на правосъдието се е провела работна среща между министъра на правосъдието Николай Найденов и председателят на Независимото сдружение на българските прокурори Георги Балков.

На нея са обсъдени широк кръг от въпроси за избора на нов ВСС, възможни промени във функциите на главния прокурор и механизмът за

магистратските възнаграждения.

Постигнато е съгласие представители на НСБП да участват в работни обсъждания и да представят професионални становища по предстоящите законодателни и конституционни промени, обявени от правителството през последните дни.

„Така Сдружението ще бъде включено в професионалния диалог по решения, които непосредствено засягат организацията и дейността на прокуратурата, с възможност практическият опит на прокурорите да бъде отчитан още при тяхното разработване и обсъждане“, се казва в пресъобщение на НСБП.

Министърът на правосъдието е изразил готовност още текущите проблеми в прокуратурата да бъдат обсъждани с представители на професионалното съсловие и при търсенето на решения да се използва непосредственият практически опит на магистратите.

В разговора е обърнато специално внимание на кадровата политика в прокуратурата, необходимостта от по-редовно провеждане и оптимизиране на вътрешните конкурси, така че кадровият недостиг в отделни звена да се преодолява чрез предвидим и устойчив механизъм за кариерно развитие. Специално внимание е обърнато на продължителното командироване като средство за решаване на кадрови проблеми и на необходимостта тази практика да бъде ограничена чрез своевременно провеждане на конкурси.

Отделено е било време и за механизма за формиране на магистратските възнаграждения, като са обсъдени възможности за ограничаване на значителната разлика между възнагражденията на магистратите от различните нива на съдебната система и за търсене на модел, който да отчита по-балансирано характера и отговорността на изпълняваната работа.

Тема на разговора е била независимата съдебната власт и предстоящият избор на членове на Висшия съдебен съвет от професионалните квоти.

В този този контекст са обсъдени и възможни промени в модела на управление на прокуратурата, нови механизми за контрол върху дейността на главния прокурор,както и за преразпределяне на част от функциите му към колективен орган в рамките на Върховната касационна прокуратура. Темата предстои да бъде предмет на по-нататъшно професионално и законодателно обсъждане, отбелязват от сдружението.

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