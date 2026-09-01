Съдът потвърди паричната гаранция от 3000 евро на обвиняем за отравяне на осем лешояда от защитен вид

Пловдивският апелативен съд потвърди паричната гаранция от 3000 евро на 36-годишния Лальо Бичев от Карлово. Той е обвинен, че в района на Национален парк „Централен Балкан“ е отровил осем лешояда и един гарван, които са защитени видове, съобщи БНР.

Бичев обжалва размера на гаранцията си, но апелативните съдии отхвърлиха жалбата му. Съдебният състав посочи, че има обосновано предположение, че мъжът е извършил престъплението, в което е обвинен. Съдиите допълват, че няма доказателства за доходите на извършителя, въпреки че са представени документи за кредити и задължения на семейството.

Сигналите за труповете на лешоядите бяха подадени на 18 и 19 август, а впоследствие се установило, че мъжът намерил умряло едно от своите животни и сложил в трупа му отрова, като целял да убие хищници.

Обвиняемият заявява, че е дал обяснения под натиска на разследващите и добавя, че очаква скоро да бъде разкрит друг извършител на отравянето, тъй като все още нямало справка за причината за смъртта на лешоядите.

Според адвокате му Николай Стоянов в случая не е необходимо на Лальо Бичев да бъде определяна каквато и да е мярка за неотклонение, но ако съдът сметне, че има нужда от такава, подписка също би свършила работа.

Прокурор Атанас Янков е настоял жалбата да бъде отхвърлена, тъй като Окръжният съд направил достатъчно добра преценка на доказателствата и определената гаранция е напълно адекватна. Съдебният състав се съгласи с него и изтъкна, че обвинителната теза на този етап е достатъчно добре аргументирана.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

До пет години затвор и глоба от 5000 до 20 000 лева предвижда законът за това престъпление.

Ивелин Иванов, директор по природозащитата на „Зелени Балкани“, коментира пред БНР, че липсата на адекватна реакция при предишни случаи води до нови отравяния:: „Чувството за безнаказаност поражда все повече подобни случаи на използване на отровни примамки.“