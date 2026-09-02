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Бившият кмет на Варна Иван Портних е призован в съда на 25-и септември заради разлива във Варнeнското езеро

De Fakto 02.09.2026 Законът Напишете коментар 172 Прегледа

Defakto.bg
Иван Портних

Бившият кмет на Варна Иван Портних се изправя на подсъдимата скамейка на 25-и септември. Това ще се случи на седмата година от  разследването  на прикритата  еколологична катастрофа в безпрецедентни размери – фекалния разлив във Варненското езеро, съобщава BIRD.

През 2019 г.  тръбопроводът бе скъсан,  а в езерото започват всекидневно да се изсипват хиляди кубици отпадни води.

Информацията бе оповестена от властите чак на следащата година, а според данните  замърсяването е продължило от август 2019 г. до септември 2020 г. и е довело до нарушаване на екологичния баланс на водоема.

В края на септември предстои съдът да прецени дали ще даде ход на делото по същество.   Досега два пъти състави на Окръжен и Апелативен съд Варна  отказваха да одобрят опитите на покуратурата да прекрати делото.

 Предмет на разследването е замърсяването на Варненското езеро през 2019 г. заради  прекъсване на тръбопровод за отпадни води и произтеклите от това материални щети. Срещу обвиняемия са повдигнати две обвинения: първото е, че като длъжностно лице не е положил достатъчно грижи за ръководенето, управлението, стопанисването или запазването на повереното му имущество и от това е последвала повреда в особено големи размери.
Второто е, че е допуснал да се замърсят вътрешни морски води, което ги е направило негодни за използване.
През месец май Варненският апелативен съд за втори път  потвърди определение на Окръжен съд – Варна, с което окръжните  съдии отменениха постановлението на Окръжната прокуратура за прекратяване на наказателно производство срещу бившия кмет на Варна Иван Портних.  Преди година друг състав  на Апелативния съд  отмени друго постановлението за прекратяване.

Последният път апeлaтивнитe cъдии ycтaнoвиxa, чe  указанията на ОС, дадени още през  2024 година, нe ca били изпълнeни,   поради което през 2025 г. окръжните съдии са отменили постановлениeтo за прекратяване и са дали нови указания, които  също не са били изпълнени.

Kaтo нaпoмня, чe  указания на съда по приложението на закона са задължителни за прокурора,  АС  потвърди нов поправителен за прокуратурата и  продължаване на делото.

Досега това дело  съществува  заради упоритостта на варненските съдилища сериозният управленски и екологичен проблема да бъде разгледан по същество в съдебна зала, а не в кабинета на наблюдаващия прокурор.

Интересно е дали  oт тpeтия път пpoĸypaтypaтa  щe  провиди нарушение на закона и ще защити обвинителния си, който ту внасяше, ту прекратяваше, въпреки уакзанията на съдилищата, че вместо да  прекратява едно от  най-чувствителните разследвания, свързани с управлението на Варна от бившия й кмет, трябва да си свърши работата.

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