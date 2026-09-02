Бившият кмет на Варна Иван Портних е призован в съда на 25-и септември заради разлива във Варнeнското езеро

Бившият кмет на Варна Иван Портних се изправя на подсъдимата скамейка на 25-и септември. Това ще се случи на седмата година от разследването на прикритата еколологична катастрофа в безпрецедентни размери – фекалния разлив във Варненското езеро, съобщава BIRD.

През 2019 г. тръбопроводът бе скъсан, а в езерото започват всекидневно да се изсипват хиляди кубици отпадни води.

Информацията бе оповестена от властите чак на следащата година, а според данните замърсяването е продължило от август 2019 г. до септември 2020 г. и е довело до нарушаване на екологичния баланс на водоема.

В края на септември предстои съдът да прецени дали ще даде ход на делото по същество. Досега два пъти състави на Окръжен и Апелативен съд Варна отказваха да одобрят опитите на покуратурата да прекрати делото.