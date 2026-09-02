Починала е Росица Стоева – заместник-председател на Окръжен съд – Ямбол, съобщи ВСС

На 31.08.2026 г. почина Росица Стоева – заместник-председател на Окръжен съд – Ямбол, и ръководител на Гражданското отделение, съобщи Висшият съдебен съвет.

Нейната кариера в органите на съдебната власт започва през 1992 г., като съдия в Районен съд – Ямбол, а от 2000 г. е съдия в Окръжен съд – Ямбол. През 2020 г. е назначена на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Окръжен съд – Ямбол. Със своя висок професионализъм, принципност, отговорност и отдаденост на правосъдието съдия Росица Стоева остави значим принос в работата на Окръжен съд – Ямбол и утвърждаването на законността и справедливостта. Тя ще бъде запомнена като добър и всеотдаен колега и човек с голямо сърце.

Членовете на Висшия съдебен съвет изразяват искрени съболезнования и се присъединяват към скръбта на семейството и колегите на Росица Стоева.

Поклонението ще се състои на 03.09.2026 г. (четвъртък) в Гробищния парк на гр. Ямбол