Правна комисия прие на първо четене законопроект срещу т.нар. „дела шамари“ за сплашване на журналисти и други участници в отстояване на обществени каузи

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Депутатите от правната комисия в парламента приеха на първо четене законопроект за изменения в гражданския процесуален кодекс, които защитават ответниците по така наречените „дела шамари“ – съдебни производства, използвани за натиск и заглушаване на журналисти, общественици и други хора, които участват в дебати по теми от обществен интерес.

„За“ промените гласуваха 17 народни представители, без „против“ и „въздържал се“.

Промените са свързани с прилагането на европейската Директива 2024/1069 от 11 април 2024 г., която предвижда защита за хората, ангажирани с публично участие, срещу явно неоснователни искове и съдебни производства, с които се злоупотребява.

Целта е съдът да не може да бъде използван като инструмент за сплашване и ограничаване на критични позиции или на обществения дебат. Същевременно предложенията трябва да запазят правото на достъп до съд, справедлив процес и защита на правата и доброто име на всички страни.

Председателят на правната комисия Янка Тянкова обясни, че до момента няма ясна и официална статистика за подобни дела. Според неофициалните данни те са над 65. Средната продължителност на такива „дела шамари“, водени най-често срещу журналисти или обществени личности, е между 2 и 3 години.

В 85% от случаите подобни дела завършват с отхвърляне на исковете. Тянкова заяви: „Законопроект, който има за цел да защити точно правата на всички тези журналисти, медии, на хора на науката, общественици, природозащитници, тоест всички, които отстояват обществени каузи“.

С новия законопроект се възлага на ВСС да води статистика за такива дела: „Всяка година да дава отчет по такива дела, за да бъдат те достатъчно публични, за да не се позволява натиск„.

Заместник-министърът на правосъдието Ива Кечева посочи, че една от очакваните последици от промените е намаляване на делата срещу журналисти и други хора, които участват публично по въпроси от обществен интерес.

Тя очерта някои основни моменти в промените, които се предлагат: „Защитата на ответника трябва да бъде осигурена тогава, когато той упражнява комуникационните свободи във връзка с важни за обществото въпроси“.

Kaтo мяpĸa зa eфeĸтивнa зaщитa пo дeлaтa „шaмapи“ ce ypeждa възмoжнocт зa пpeĸpaтявaнe нa пpoизвoдcтвoтo нa paнeн eтaп чpeз peшeниe нa cъдa пo cъщecтвo. Избpoявaт ce индиĸaтopи зa дeлa шaмapи, ĸaтo: нepaвнoпocтaвeнocт мeждy cтpaнитe; нeoбocнoвaнocт, нeпpoпopциoнaлнocт или пpeĸoмepнocт нa иcĸa; cплaшвaнe, тopмoз или зaплaxи oт cтpaнa нa ищeцa, вĸлючитeлнo чpeз мeдийни пyблиĸaции, иĸoнoмичecĸи или пoлитичecĸи нaтиcĸ и дp.

B oĸoнчaтeлнoтo cи peшeниe, aĸo oтxвъpля иcĸa, cъдът изpичнo щe ce пpoизнacя, чe дeлoтo e билo зaвeдeнo зapaди публичното yчacтиe нa oтвeтниĸa.

Дадена е дефиниция на „публично участие“, според която това е „изявление или дейност на физическо или юридическо лице при упражняване на правото на свобода на изразяване на мнение и на свобода на информация, на свобода на изкуствата и науката или свобода на събранията и сдруженията, както и свързани с това подготвителни и подпомагащи действия, по въпрос от обществен интерес“. Регламентирано е и какво се има предвид под „въпрос от обществен интерес“ .

Най-късно в първото засединя ответникът може да иска отхвърляне на иск като очевидно неоснователен поради публичното му участие по въпрос от обществен интерес, а по искането съдът се проинасяв в срок от една седмица. Ако установи, че искът е неоснователен, ще указва на ищеца да го обоснове иска в едноседмичен срок. Ако това не бъде направено или въпреки това искът остава очевидно неоснователен, съдът ще то отхвърля с решение в закрито заседание.