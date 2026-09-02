Премиерът: ПВУ приключи, а за 3,5 месеца правителството предотврати загуба на огромни средства за България

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„Както знаете, тази седмица приключи Планът за възстановяване и устойчивост в целия Европейски съюз. Само за три месеца и половина това правителство трябваше да компенсира години на безхаберие и липса на смелост за реформи, за да предотврати загубата на огромни средства за България.“ Това заяви премиерът Румен Радев преди днешното правителствено заседание, съобщи правителствената пресслужба.

Министър-председателят подчертава значението на осигурените средства по четвъртото и петото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост. По думите му те са изключително важни на фона на тежкото финансово състояние на държавата и предварително похарчените постъпления за 2026 г.

Той посочва, че решението на Европейската комисия за отпускането на средствата е признание за „силна политическа воля и реални действия на правителството за утвърждаване на върховенството на правото и борбата с корупцията“.

„Искам да благодаря на вицепремиера Пеканов, на цялото правителство за свършената огромна работа в условията на остър дефицит на време, както и на народните представители от мнозинството за експресното внасяне, придвижване и гласуване на изключително важните закони, гарантиращи реформите и финансовите постъпления“, казва Румен Радев.

Премиерът съобщава също, че днес правителството приема решение за драстично намаляване на продуктовите такси за електронна и електрическа техника – средно четири пъти. Мярката е първа стъпка към цялостна промяна на системата за управление на отпадъците чрез създаването на по-конкурентна среда и доближаване до средните европейски нива на таксите.

„С това преустановяваме наложилата се през годините тенденция проблемите в управлението на отпадъците да се решават по един-единствен начин – с по-високи такси и по-голяма тежест за бизнеса и гражданите“, посочва той.

Радев уточнява, че намаляването на таксите няма да бъде за сметка на екологичната отговорност и че правителството ще продължи да следи развитието на пазара и да работи за изграждането на справедлива и ефикасна система за управление на отпадъците, която не прехвърля тежестта на собствената си неефективност върху гражданите и бизнеса.