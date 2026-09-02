Прокурорската колегия допусна петима кандидати до участие в избора за ВСС от прокурорската квота

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Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет допусна до участие в избора на членове на ВСС от квотата на прокурорите кандидатите Благовест Вангелов – прокурор в Окръжна прокуратура – Бургас, Владимир Николов – прокурор в Окръжна прокуратура – Плевен, Иван Тасков – прокурор в Софийска градска прокуратура, Пламен Евгениев – прокурор в Апелативна прокуратура – София и Атанас Илиев – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Смолян.