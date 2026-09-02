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Прокурорската колегия допусна петима кандидати до участие в избора за ВСС от прокурорската квота

De Fakto 02.09.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 340 Прегледа

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Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет  допусна до участие в избора на членове на ВСС от квотата на прокурорите кандидатите Благовест Вангелов – прокурор в Окръжна прокуратура – Бургас, Владимир Николов – прокурор в Окръжна прокуратура – Плевен, Иван Тасков – прокурор в Софийска градска прокуратура, Пламен Евгениев – прокурор в Апелативна прокуратура – София и Атанас Илиев – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Смолян.

Съгласно чл. 29г, ал. 3 от Закона за съдебната власт, съответната колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) се произнася с решение по допуснатите до участие кандидати в избора на членове на ВСС от съответната квота (на съдиите, прокурорите или следователите). До вота  се допускат само кандидати, които отговарят на всички изискуеми по закон условия.

Днешните решения  ще бъдат обявени на интернет страницата на ВСС.

Те могат да се обжалват в тридневен срок чрез Прокурорската колегия пред състав, състоящ се от трима съдии от Върховния касационен съд и двама съдии от Върховния административен съд.

Прокурорската колегия  ще се произнесе допустимостта на останалите кандидати най-късно до 16 септември 2026 г.

До 9 септември всички кандидати за изборни членове на ВСС от квотата на прокурорите трябва да представят автобиография, мотиви за участие в процедурата, концепция за дейността на ВСС и други, както и да се публикуват получените справки от Инспектората към ВСС и документите от кадровите им дела.

До момента са издигнати общо 25 кандидатури за членове на прокурорскота квота

От тях петима са прокурори от Върховна касационна прокуратура – Маринела ТотеваКрасимира ФилиповаАтанас ГебревИванка Которова и Сийка Милева.

От апелативно ниво са Даниела Попова, административен ръководител на Апелативна прокуратура – София, Пламен Евгениев и Ивайло Ангелов – прокурори в Апелативна прокуратура – София, Тодор Деянов, заместник-административен ръководител на Апелативна прокуратура – Пловдив, Добринка Калчева, прокурор в Апелативна прокуратура – Пловдив, Милена Гамозова, прокурор в Апелативна прокуратура – Варна, Йовита Григорова, заместник-административен ръководител на Апелативна прокуратура – Бургас и Димитър Лещаков, прокурор в Апелативна прокуратура – Велико Търново.

Останалите кандидати са Десислава Петрова, заместник на административния ръководител на Софийската градска прокуратура, Георги Чинев, административен ръководител на Окръжна прокуратура – Бургас, Радослав Градев, административен ръководител на Окръжна прокуратура – Русе,  Христо Анчев, административен ръководител на Военно-окръжна прокуратура – Пловдив, Атанас Илиев, заместник на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Смолян, Марина Ненкова и Иван Тасков, прокурори в Софийската градска прокуратура, Благовест Вангелов и Дарин Христов, прокурори в Окръжна прокуратура – Бургас, Владимир Николов, прокурор в Окръжна прокуратура – Плевен, Ивайло Илиев, прокурор в Окръжна прокуратура – Кюстендил и Пламен Петков, прокурор в Софийската районна прокуратура.

 

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