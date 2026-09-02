Прокурорската колегия допусна петима кандидати до участие в избора за ВСС от прокурорската квота

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет допусна до участие в избора на членове на ВСС от квотата на прокурорите кандидатите Благовест Вангелов – прокурор в Окръжна прокуратура – Бургас, Владимир Николов – прокурор в Окръжна прокуратура – Плевен, Иван Тасков – прокурор в Софийска градска прокуратура, Пламен Евгениев – прокурор в Апелативна прокуратура – София и Атанас Илиев – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Смолян.
Днешните решения ще бъдат обявени на интернет страницата на ВСС.
Те могат да се обжалват в тридневен срок чрез Прокурорската колегия пред състав, състоящ се от трима съдии от Върховния касационен съд и двама съдии от Върховния административен съд.
Прокурорската колегия ще се произнесе допустимостта на останалите кандидати най-късно до 16 септември 2026 г.
До 9 септември всички кандидати за изборни членове на ВСС от квотата на прокурорите трябва да представят автобиография, мотиви за участие в процедурата, концепция за дейността на ВСС и други, както и да се публикуват получените справки от Инспектората към ВСС и документите от кадровите им дела.
От тях петима са прокурори от Върховна касационна прокуратура – Маринела Тотева, Красимира Филипова, Атанас Гебрев, Иванка Которова и Сийка Милева.
От апелативно ниво са Даниела Попова, административен ръководител на Апелативна прокуратура – София, Пламен Евгениев и Ивайло Ангелов – прокурори в Апелативна прокуратура – София, Тодор Деянов, заместник-административен ръководител на Апелативна прокуратура – Пловдив, Добринка Калчева, прокурор в Апелативна прокуратура – Пловдив, Милена Гамозова, прокурор в Апелативна прокуратура – Варна, Йовита Григорова, заместник-административен ръководител на Апелативна прокуратура – Бургас и Димитър Лещаков, прокурор в Апелативна прокуратура – Велико Търново.
Останалите кандидати са Десислава Петрова, заместник на административния ръководител на Софийската градска прокуратура, Георги Чинев, административен ръководител на Окръжна прокуратура – Бургас, Радослав Градев, административен ръководител на Окръжна прокуратура – Русе, Христо Анчев, административен ръководител на Военно-окръжна прокуратура – Пловдив, Атанас Илиев, заместник на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Смолян, Марина Ненкова и Иван Тасков, прокурори в Софийската градска прокуратура, Благовест Вангелов и Дарин Христов, прокурори в Окръжна прокуратура – Бургас, Владимир Николов, прокурор в Окръжна прокуратура – Плевен, Ивайло Илиев, прокурор в Окръжна прокуратура – Кюстендил и Пламен Петков, прокурор в Софийската районна прокуратура.