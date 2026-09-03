15-годишен участник в жестокия побой на Георги Кузев иска да бъде пуснат от ареста

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Пловдивският апелативен съд ще разгледа искане за по-лека мярка за неотклонение на едно от момчетата, обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм.

15-годишният младеж е от втората група задържани. Другите двама, 17-годишни, не са обжалвали задържането си.

Обвинените за убийството са общо осем – шест момчета и две момичета.

Очаква се преди заседанието пред Съдебната палата отново да се проведе протест в памет на убития Георги Кузев, информира БГНЕС.

По делото се разбра, че тримата първоначално са били разпитвани като свидетели. В хода на разследването обаче е установено, че те също са участвали в жестокия побой и гаврите, довели до смъртта на 37-годишния мъж. По случая са анализирани множество видеозаписи, свидетелски показания и експертизи.

„Тримата са хората, които по-леко ритат, но ритат, удрят, плюят, снимат от близко разстояние, когато пострадалият е бил вече в окаяно състояние“ – заяви след заседанието на Окръжния съд миналата седмица прокурорът Костадин Паскалев:

Обвинението срещу последните трима задържани е същото, което беше повдигнато и на първоначално арестуваните петима младежи – за умишлено убийство, извършено по особено мъчителен начин и с особена жестокост, по хулигански подбуди и с мотиви, свързани със сексуалната ориентация на жертвата.