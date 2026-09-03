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Двама съдии от СГС и Военно-апелативния съд са предложени за изборни членове на ВСС от квотата на съдиите

De Fakto 03.09.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 331 Прегледа

Defakto.bg
  Стою Згуров – съдия в Софийски градски съд, и Васил Петков – съдия във Военно-апелативния съд, са предложени за изборни членове на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите

Кандидатурите им са публикувани на интернет сайта на ВСС в рамките на процедурата за избор на представители на съдийската квота.

Стою Згуров е номиниран от група съдии от различни съдилища, сред които Върховният административен съд, съдия от Върховния  касационен съд, Софийският градски и Софийският районен съд, Административният съд – София-град,   както и съдилища в Смолян.

В мотивите към кандидатурата се посочват дългогодишният му професионуален път, преминал през различни нива на съдебната система, безупречната му репутация и принципните позиции, които отстоява.

Посочено е, че   той притежава „необходимата експертиза и широк поглед върху предизвикателствата, с които се сблъсква правораздаването в първоинстанционните и въззивните съдилища“, а работата му в Търговското отделение на Софийския градски съд му носи „дълбоко и реалистично разбиране за проблемите на редовия магистрат“.

Изтъкнато е, че неговата кандидатура е изключително подходяща, заради независимото му мнение и куража да отстоява позициите си, воден единствено от закона, вътрешното му убеждение и правото. Според съдиите, той няма да бъде „пасивен наблюдател, а активен защитник на съдийското самоуправление и достойнство“.  Те считат, че кандидатът има ясна визия за подобряване функционирането на съдебната система и е ангажиран с каузата за реална реформа – преодоляване на неравномерната натовареност на съдилищата, кариерното израстване, атестирането и технологичната модернизация на правосъдието. В предложението е изразена увереност, че изборът на съдия Згуров „ще бъде ясен знак, че съдиите в България избират за свои представители доказани професионалисти, с воля да изпълняват задълженията си, съобразно Конституцията и законите на страната“.

Згуров е номиниран   за член на ВСС и в процедурата пред парламента като неговата кандидатура е предложена от съдия Константин Кунчев.

Васил Петков е предложен от съдии от Апелативния съд – Бургас, Военно-апелативния съд, окръжните съдилища в Бургас, Ямбол и Сливен, както и районните съдилища в трите града и Елхово.

В мотивите им се  посочва, че той има „утвърден авторитет на независим, безпристрастен и отлично подготвен съдия“, както и лидерски качества и административен опит,  доказал „своята човешка стойност – коректен, с готовност и емпатия към проблемите на всеки, с достатъчен морален потенциал за отстояване на позиции“. Посочено е също, че съдия Петков е успявал да поддържа спокойна работна обстановка във всеки орган на съдебната власт, в който е работил и се отличава с диалогичност в отношенията си с магистрати и съдебни служители.

Съдия Петков има над 22 години стаж в съдебната система, като над 20 години правораздава в Бургаския апелативен район. В периода 2004 – 2005 г. е младши прокурор в Районна прокуратура – Котел, след което е съдия в Районен съд – Ямбол, а в периода от 2009 г. до 2014 г. е негов председател. От 07.08.2014 г. до 08.07.2024 г. Васил Петков е председател на Окръжен съд – Ямбол, от 2024 г. е съдия във Военно-апелативния съд.

До момента освен съдиите  Згуров и Петков  са номинирани Васил Пеловски и Красимира Милачкова.  Председателят на Съюза на юристите  Владислав Славов номинира съдия   Милачкова  за изборен член и  от квотата на Народното събрание.

От професионалната квота съдийското съсловие избира шестима  съдии, като може да издига номинации за нови членове на Висшия съдебен съвет  до  6 септември 2026 г. 
Същинското гласуване на Общото събрание на съдиите е насрочено за 7 ноември 2026 г., като е предвидено  изслушване седмица по-рано — на 31 октомври.

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