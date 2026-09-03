Въпреки разкаянието, АС -Пловдив остави в ареста 15-годишния тийнейджър, участвал в жестокия побой на Георги Кузев

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15-годишният тийнейджър от втората група задържани за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм, остава в ареста. Това решиха апелативните съдии по жалбата му срещу задържането под стража от окръжия съд в Пловдив. Решението на съда не подлежи на обжалване.

Непълнолетният Християн Д. поиска по-лека мярка и да се прибере вкъщи. Той заедно с още двама непълнолетни бе обвинен в края на август за участие в убийството на Георги Кузев на 4 август. Окръжният съд наложи и на тримата мярка „задържане под стража“.

Обвинените за убийството са общо осем – шест момчета и две момичета. По-рано през август съдът задържа под стража първите петима за убийството на мъжа.

Обвинението и на осемте е за умишлено убийство, извършено по особено мъчителен начин и с особена жестокост, по хулигански подбуди и мотиви, свързани със сексуалната ориентация на жертвата.

Прокурор Димитър Ангелов заяви, че данните за съучастието на Християн са категорични.

„Той също е участвал в побоя, който е бил нанесен над 50 минути, на пострадалия. Ритал го е с кубинките, съответно снимал е действията си. Снимал е не само в първоначалния момент, когато е било упражнено насилието, но и в един последващ момент“, коментира прокурор Димитър Ангелов.

Настояхме за мярка „под надзор на родител“, защото подзащитният ми не е навършил 16 години и смятаме, че е възможно превъзпитанието му, коментира адвокат Георги Георгиев. По думите му момчето е съдействало на разследването, като е дало пълни показания за разкриване на случая, и се разкайва за участието си в случилото се.

Адвокатът разказа, че единият от първите петима задържани е тартор на групата, която се саморазправяла с хора в различни ситуации. Той бил близък с арестувания ръководител на сочения от разследването пловдивски клон на „Кръв и чест“. Непълнолетният тартор давал команди кой какво да прави в деня на убийството.

Християн искал да бъде в група и случайно попада в тази, каза Георгиев и допълни, че той не е участвало в сбирки на „Кръв и чест“:

„Считам, че е възможно превъзпитанието на това дете и той няма място в следствения арест, тъй като се чувства много зле там. Лекомислие или увлечение – той е имал някакво желание да бъде приобщен към някаква група която да върши според тях самите действия по залавяне и самоинициатива нещо, което сме свидетели поради факта, че много голяма част от институциите не работят в България. Тези деца, те живеят в една силно фантазирана среда, която няма нищо общо с нашия реализъм, който наблюдаваме всеки.“

Адвокатът казва още, че трите задържани в края на август момчета получавали в ареста заплахи за саморазправа от другите петима. Георгиев апелира родителите да имат повече контакт с децата си, докато са в ареста.

Съдът

Апелативният съд споделя преценката на окръжния съд по отношение на наличието на реална опасност от извършване на престъпление и липсата на опасност от укриване при наличието на постоянен адрес на обвиняемия и отглеждането му в семейна среда. Опасността от извършване на престъпление правилно е била изведена от тежестта на престъплението,

високото ниво на организираност при реализирането му, както и особеностите на деянието като механизъм и продължителност. Отчете и изключителността на случая, предвид тежестта на престъплението, в контекста на предвидената от законодателя санкция, специфичните особености на самата деятелност, реализирана при четири квалифициращи обстоятелства и в съучастие с други лица, както и съобразно времето, мястото и продължителността на събитията, което разкрива особености на правната квалификация, значително надхвърлящи необходимото за подвеждане на деянието по предвидения от законодателя по-тежко наказуем квалифициран състав на престъплението.

Защитникът на едното 17-годишно момче от новите трима обвинени също е обжалвал мярката, която предстои да бъде разгледана от Окръжният съд на 8 септември.

Заседанието се проведе при закрити врата, а преди него имаше протест в памет на починалия след жестокия побой Георги.

В негова памет пред Съдебната палата в Пловдив се проведе протест на близките му. Докато течеше заседанието по жалбата на непълнолетния, отвън скандираха : „Убиец“ и „Садистите в затвора!“.

Протестиращи пред съда настояха за промяна на чл. 63 от Наказателния кодекс, който се отнася до наказанията за престъпления, извършени от непълнолетни.Те предлагат при квалифицирано умишлено убийство и други изрично посочени най-тежки престъпления, да отпадне автоматичното редуциране на наказанието единствено поради непълнолетието на дееца. Хората настояха и за справедлив процес и най-тежките присъди за убийството на Георги Кузев.