Генералният директор на БТА Кирил Вълчев е кандидатът за вицепрезидент на Илияна Йотова за изборите на 25 октомври

Президентът Илияна Йотова обяви, че генералният директор на БТА Кирил Вълчев ще бъде кандидатът за вицепрезидент, който ще се яви заедно с нея на изборите на 25 октомври.

Йотова съобщи новината пред журналисти в Софийската филхармония. Президентът заяви, че това, което я свързва с Вълчев е дългогодишната ѝ работа, и каузата за българите зад граница, на която са се посветили, както и за българската азбука.

Дълги години ние имаме обща кауза с господин Вълчев. Работихме заедно за тази кауза за опазване на българщината, за развитието на българската идентичност, на българския дух, на българската писменост, на буквите. Един вицепрезидент трябва да умее да общува с хората, да бъде близко до тях и тук в България, и зад границите, с българите. Това беше наша обща кауза също, да работим с българските общности за тяхното съхранение, за тяхното опазване, защото не навсякъде е лесно и за тяхното развитие, а смятам също, че той е доказал и като човек, че може да събира, а не да разделя.

Кирил Вълчев от своя страна каза, че ще е гарант за две неща – за това, че ако двойката спечели, в президентската институция ще има диалог и приемственост, и това, че България ще бъде проевропейска държава.

Нещо, от което има нужда в президентството – съгласие, но съгласни не означава еднакви. Това е признание за всички вас, за българските медии, които предоставят територия за многоликото ни общество и възможности за диалог. Виждам себе си като гарант за две неща, още един гарант в президентството – демокрацията и България в Европа, където нашият народ допринася вече 14 века, а нашето поколение постави българската азбука сред трите азбуки в Европейския съюз.Генералният директор на БТА е получил поканата да се кандидатира заедно с Йотова през август, а от утре излиза в неплатен отпуск.

На 8 септември ще се проведе учредителното събрание на инициативния комитет който издига като независими кандидати Йотова и Вълчев. „Там ще видите всички граждански организации, всички неправителствени организации, всички политически партии, отделни хора, които ни подкрепят, които са авторитети в своята област„, заяви президентът Йотова. Кой е той Кирил Вълчев по образование е юрист, завършил Софийския университет през 1998 г. От 2000 г. до 2004 г. е хоноруван асистент по гражданско право в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

От 2005 г. е управляващ съдружник на адвокатско дружество, специализирано в областта на медиите и интелектуалната собственост. Консултира медии, театри, опери, филхармонии, музеи, галерии, индивидуални творци и артисти.

От 2005 г. е секретар на Управителния съвет и постоянен правен консултант за учредяването и дейността на Съюза на българските национални електронни медии (СБНЕМ) – сдружение на БТА, БНТ, БНР, БТВ, Нова телевизия и Дарик радио. През 2019- 2020 г. е член на експертната група за промени в Закона за радиото и телевизията към Комисията по културата и медиите на Народното събрание. Носител е на редица отличия и награди в областта на медиите.

Като адвокат в областта на правото на интелектуалната собственост и медиите Кирил Вълчев е участвал активно в живота на БТА като юридически консултант.

На 27 януари 2021 г. е избран за генерален директор на БТА от 44-ото НС на Република България, без нито един глас против или въздържал се.

Професионалният му път включва специализации в Дойче Веле, стипендия за европейски лидери в САЩ и стаж в българската секция на Би Би Си в Лондон.

До 2021 г. той бе дългогодишен автор на предаването „Седмицата“ по Дарик радио, а в биографията му присъстват и любопитни детайли като владеенето на латински, старогръцки и старобългарски език, както и сключването на втори брак на Антарктида през 2024 г.

През юли в интервю в ефира на предаването „Панорама“ на БНТ Илияна Йотова заяви, че ще се кандидатира за президент на предстоящите избори през есента, като посочи, че кандидатурата ѝ ще бъде издигната от инициативен комитет. Тогава тя не посочи кой ще се кандидатира с нея като вицепрезидент, като добави, че ще остави това за есента.

На 23 януари т.г. Йотова пое поста на държавен глава, след като Конституционният съд реши, че пълномощията на настоящия премиер Румен Радев се прекратяват предсрочно заради подадената от него оставка.

Йотова е първата жена в историята на България, която заема поста на президент. Според Конституцията при прекратяване на правомощията на държавния глава вицепрезидентът встъпва в длъжността президент до края на мандата.