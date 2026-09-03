И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова внесе искане в НС за имунитета на депутата от ДПС Димитър Аврамов

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Временно изпълняващият функциите главен прокурор на Република България внесе в 52-рото Народно събрание искане за сваляне на имунитета на народния представител Димитър Аврамов от ДПС. Това е станало по предложение на прокурор от Върховна касационна прокуратура по дело за търговия с влияние, съобщи държавното обвинение.

Целта на искането е да продъли наказателното производство срещу народния представител пред Върховния касационен съд (ВКС).

С присъда на Апелативен съд-София от октомври 2025 г. е отменена присъда на Софийския градски съд в оправдателната част и Д.А. е признат за виновен за извършено в съучастие с друго лице престъпление по чл. 304б, ал. 1, вр. чл. 26, ал.1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК (търговия с влияние) като в останалата осъдителна част присъдата е потвърдена, съобщи държавното обвинение.

Присъдата на Апелативния съд е обжалвана и делото е стигнало до Върховния касационен съд.

Междувременно с решение на Централната избирателна комисия от 24 април 2026 г. Димитър Аврамов е обявен за избран за народен представител. Той полага клетва на 30 април и от този момент се ползва с депутатски имунитет.

Заради придобития имунитет наказателното производство срещу него не може да продължи пред ВКС без разрешение на Народното събрание. Другата възможност е самият депутат да даде писмено съгласие производството срещу него да продължи.