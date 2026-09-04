Във ВСС са постъпли нови пет предложения за изборни членове на ВСС от съдийската квота.

Това са Младен Димитров – председател на Районен съд – Велико Търново, Веселка Златева-Кожухарова – председател на Административен съд – Пазарджик, Мария Терзийска – ръководител на „Търговско отделение“ и заместник-председател на Окръжен съд – Варна, Тодор Тодоров – съдия във Върховния административен съд и Даниела Александрова – заместник-председател на Софийския районен съд и ръководител на Трето гражданско отделение.

Съдия Младен Димитров е номиниран от съдии от Апелативен съд – Велико Търново, Окръжен съд – Велико Търново, Районен съд – Велико Търново, Районен съд – Елена и Районен съд – Павликени.

Те подчертават, че Димитров има над 25-годишен опит в правораздавателната дейност на районно ниво – в районните съдилища в Свищов и Велико Търново, включително като председател на Районен съд – Велико Търново, и „притежава необходимите високи лични, професионални и нравствени качества, за да представлява достойно съдийската общност“.

Съдиите сочат, че кандидатът се ползва с авторитет сред своите колеги, проявява последователност, почтеност, чувство за отговорност и уважение към принципите на независимост, безпристрастност и върховенство на правото. Изложени са и съображения, че кандидатурата му е подходяща, заради придобития опит в качеството му на административен ръководител, познаването на работата на съдилищата, на нуждите на магистратите и съдебната администрация, както и на проблемите, свързани с натовареността, материалната обезпеченост и организацията на съдебната дейност.

Кандидатурата на Веселка Златева-Кожухарова е издигната от съдии от Апелативен съд – Пловдив, окръжните съдилища във Велико Търново, Кърджали, Пазарджик, Перник, Пловдив, Сливен, Стара Загора, Хасково, Софийски градски съд, административните съдилища в Кърджали, Пазарджик, Перник, Пловдив, Хасково и районните съдилища във Велинград, Златоград, Казанлък, Кърджали, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Пещера, Пловдив, Първомай, Свиленград, Стара Загора и Хасково.

Съдия Златева-Кожухарова има над 30 години юридически стаж изцяло в съдебната система. През 1999 г. е назначена за младши съдия в Окръжен съд – Пазарджик, след което в продължение на почти 23 години е съдия в Районен съд – Пазарджик, а в периода 2014 г. – 2022 г. е негов административен ръководител.

От края на 2022 г. правораздава в Административен съд – Пазарджик и от 05.06.2023 г. е председател на съда. Съдия Златева-Кожухарова е участвала в различни работни групи към ВСС, включително в работната група, натоварена с изграждането на центровете по медиация. Обърнато е внимание, че участието ѝ в Съвета по медиация допълнително допринася за познаването на „актуалните теми с общосистемно значение“ и поддържането на непосредствена връзка с районните и окръжните съдилища.

Сред изложените мотиви са утвърдените управленски и организационни качества на кандидата, високата степен на лична ангажираност и получено доверие израз, на които е единодушното ѝ номиниране за административен ръководител от общите събрания на съдии в два различни органа на съдебната власт – през 2019 г. за втори мандат като председател на Районен съд – Пазарджик и през 2023 г. за председател на Административен съд – Пазарджик.

Като пример за нейната съдийска самостоятелност и принципност е посочено отправеното от съдия Златева-Кожухарова искане до Конституционния съд за установяване на противоконституционност на разпоредба на Изборния кодекс, която се явява първо искане от първоинстанционен съдия допуснато за разглеждане по същество. Изтъкнато е, че този подход показва „способността ѝ да разпознава съществен правен въпрос, готовността ѝ да използва предвидените от Конституцията механизми и непоколебимостта ѝ да отстоява самостоятелна позиция с поемане на лична отговорност“ и е пряко относим към работата във ВСС.

Мария Терзийска е подкрепена от съдии от Апелативен съд – Варна, Окръжен съд – Варна, Окръжен съд – Добрич, Окръжен съд – Разград, Окръжен съд – Силистра, Окръжен съд – Търговище, Окръжен съд – Шумен и районните съдилища във Варна, Велики Преслав, Генерал Тошево, Девня, Добрич, Каварна, Нови пазар, Омуртаг, Попово, Провадия, Тервел и Шумен.

. Тя притежава 26-годишен юридически стаж изцяло в съдебната система – от младши съдия до заместник-председател на Окръжен съд – Варна и ръководител на Търговското отделение. Включена е в националните работни групи по натовареност на съдиите за граждански и търговски дела, мониторинг и оптимизация на Единната информационна система на съдилищата.

Като заместник-председател на съда и ръководител на отделение съдия Терзийска е развила висок управленски и административен капацитет.

Тезийска притежава умения „да намира и взема отговорни решения в критични и сложни ситуации“, а стилът ѝ на поведение е „подчертано диалогичен – умее да изслушва, проявява толерантност към чуждото мнение и обединява съдии и служители.“ Според вносителите на предложението Мария Терзийска „всеки, който е работил с нея, знае, че тя е лидер, който мотивира с личен пример, а не с административен натиск“.

Според съдиите тя притежава пълния потенциал, достойнство и характер да бъде силен, разумен и принципен глас във Висшия съдебен съвет.

Тодор Тодоров е издигнат от съдии от Върховния административен съд, Административен съд – Силистра и Окръжен съд – Силистра.

Той има над 33 години юридически стаж, от които 30 години съдийски стаж. В периода 1993 г. – 1996 г. правораздава по граждански, наказателни и административни дела в Районен съд – Тутракан и Районен съд – Силистра, а от 1999 г. до 2006 г. е съдия в Окръжен съд – Силистра, където специализира в областта на гражданското право и процес и административното право и процес.

Във Върховния административен съд е назначен през 2007 г. и работи в шесто отделение на съда, в което се разглежда материя, свързана със съдебната система, социалното и здравно осигуряване, социалното подпомагане, околната среда, конфликтите на интереси, подземните богатства и други.

В предложението се посочва, че съдия Тодоров се ползва с „авторитет на съдия от кариерата“, стреми се към принципен и безпристрастен подход в работата си, отстоява вътрешното си убеждание.

Според вносителите на предложението съдия Тодоров се отличава с почтеност, умение за работа в екип и търсене на консенсус при вземане на решения, като същевременно „отстоява позиции, независими от колебливите обществени настроения“. Той има задълбочен интерес в областта на историята, геополитиката, изкуството и спорта, което допринася за широтата и баланса на неговия поглед върху професионалната и социалната проблематика.

Даниела Александрова е получила подкрепа на съдии от Софийска градски съд и Софийски районен съд, които се мотивират с нейните морални и етични качества, професионален и административен опит, доказана ангажираност с проблемите на съдебното управление и организационни умения.

Съдия Александрова има над 21 години професионален стаж изцяло в органите на съдебната власт. Последователно е работила като младши прокурор в Окръжна прокуратура – Благоевград в периода от април 2005 г. до април 2007 г., след което е била прокурор в Софийска районна прокуратура до 2014 г. От м. септември същата година е съдия в Софийския районен съд, където е правораздавала както в Наказателното, така и в Гражданското отделение и е заемала длъжността заместник-председател.

Александрова е сред шестимата кандидати, които бяха избрани за членове на ВСС през 2022 г. – избор, който беше анулиран от парламента.

Обърнато е внимание, че профилът на съдия Александрова е „подходящ за предстоящия мандат на ВСС, в който новоизбраните членове ще трябва едновременно да възстановят нормалния ритъм на кадровите процедури, да работят за обективно измерване и балансиране на натовареността, като осигурят устойчив човешки ресурс и професионална съдебна администрация и да отстояват независимостта на съдиите чрез прозрачни, мотивирани и предвидими решения“.