И на втора инстанция Лена Бориславова осъди Слави Трифонов заради злепоставяне с „Песен за Лена“

Лена Бориславова е спечелила и на втора инстанция делото срещу „Седем-осми“ АД на Слави Трифонов, което заведе заради „Песен за Лена“, пусната в социалните мрежи и партийната тв на ИТН „7/8“ в началото на 2023 г. , съобщи в. Сега.

Бориславова пpeдяви иcĸ най-напред пpeд CГC зa oбeзщетeниe oт 40 000 лв. зa ypoнeния й пpecтиж c въпpocнaтa пeceн, ĸoятo пpeĸpaчвa вcичĸи гpaници нa пoлитичecĸaтa caтиpa и дoбpия вĸyc.

Cпopeд ищцaтa пeceнтa cъдъpжa изĸлючитeлнo нeгaтивни и пoзopящи личнocттa й дyми, oпpeдeлeния и eпитeти… яcнo и нeдвycмиcлeнo, ce пpaвят гpoзни, oбидни и нeвepни твъpдeния зa интимния й живoт. Bмeнявa й ce yĸopимo, c oглeд oбщoпpиeтия мopaл, пoвeдeниe и ce нaĸъpнявaт чecттa, дocтoйнcтвoтo и дoбpoтo й имe. Πeceнтa пoвлиялa нeгaтивнo нa oбщecтвeнoтo мнeниe зa нeйнaтa личнocт.

През юни м.г. Софийски градски съд реши, че процесната песен надхвърля границите на допустимата критика, която по време на излъчването й е политик от политическа партия „Продължаваме промяната“ и бивш началник на политическия кабинет на правителството на Кирил Петков.

Градскияг съд й присъди обезщетение от 20 000 лв, но сега на втора инстанция Апелативният съд в София, отсъжда пълния размер на поиската компенсация от 40 000 лв.

Апелативни съдии посочват, че „от ангажираните по делото гласни доказателства чрез разпит на свидетелите се установява, че след появата на песента ищцата е била в емоционален шок, ядосана, гневна, тревожна, притеснена, тъй като няколко дни преди това е разбрала, че е бременна и се е притеснявала за отражението на тези притеснения върху детето“.

САС приема, че Бориславова се е оттеглила от политически лидерски позиции, изпаднала в социална изолация, отменила пътувания в чужбина, отказвала участие в интервюта, не можела да спи, започнала да вдига кръвно и да има учестено сърцебиене, станала студена и индиферентна“.

Добавят, че след появата на песента, тя е „станала обект на подигравки от случайни граждани, които подвиквали изрази от песента /“хищна хиена- Лена“/, когато са преминавали край нея в България и в чужбина“.

Според съдиите, „обстоятелството, че ищцата е публична личност е допринесло за големия интерес и масовото разпространение на песента, като произведението е получило широк обществен отзвук, видно от представените по делото публикации, като песента е станала достояние на множество хора и е общодостъпна и към настоящия момент, което обуславя по-голям интензитет и продължителност на търпените страдания“.

Съдът казва още, че Бориславова е била в начален период на бременността си, „като възраженията, че в песента това обстоятелство не е споменато, е ирелевантно за отчитане, че същата е била в специфичен период, изискващ повече грижи за физическото и емоционалното здраве, като са настъпили притеснения как причиненият й стрес и негативни емоции ще се отразят на бременността й.“

САС отхъвъля доводите на дружеството, че песента им е била изпратена, записана на диск, от трето лице по пощата. По делото се установява, че представителят на ответното дружество Слави Трифонов в интервю е заявил, че „неговите продуценти са създали процесната песен, че са поискали разрешение от него да я излъчат и че им е било дадено, както и самият той е публикувал в профила си във Facebook, че сценаристите са създали текста, изпяли са я, създали са видеоклип към нея, а Евгени Димитров е подготвил музиката“.

Съдиите изрично е посочват, че страните по делото не спорят, че интервюто е автентично. Те не кредитират и твърдението, че песента е „народно творчество“, тъй като съществувала от 1998 г със сходен текст и наименование „Хищна хиена“ и с друг изпълнител. Това не води до изключване на отговорността на продуцента на предаването, тъй като процесната песен е с променен текст и макар и да е използвано при създаването й съществуващо музикално произведение, то двете нямат идентичност“, изтъква съдът.

В решението си апелативните съдии се позовават на съдебната практика на ВКС по сходни казуси относно обидни и клеветнически твърдения за обществени личности и политици и изрежда няколко такива, в които присъжданите обезщетения са 40-50 000 лв.

Съдът обявява, че на Бориславова се определя обезщетение в размер на 20 451.68 евро (40 000лв.). Отделно е законната лихва върху сумата от 28.02.2023 г. до окончателното плащане.

Дружеството трябва да плати и 1200 евро на адвокатското дружество, което е представлявало Бориславова.