Съдиите Красимир Мазгалов, Владимир Вълков и Весела Евстатиева са нови предложения за изборни членове на ВСС

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Висшия съдебен съвет публикува нови три предложения за издигане на кандидатури за изборни членове на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите. С новите три имена броят на номинираните съдии за новия ВСС става 12.

Номинирани са съдиите Красимир Мазгалов – Софийски градски съд, Владимир Вълков – Апелативен съд – София, и Весела Евстатиева – заместник-председател на Окръжен съд – Пловдив.

Красимир Мазгалов e номиниран от 51 съдии от СРС, СГС и ВКС. През 1996 г. той е дипломиран магистър по право в Юридическия факултет на Пловдивския университет „Пайсий Хилендарски, а през 2009 г. завършва Европейската правна академия в юридическия факултет на Софийския университет „Св.Климент Охридски“.

Юридическият му стаж е повече от 26 години -11 години като адвокат в Софийска адвокатска колегия и повече от 15 години като съдия.

Съдийската кариера на съдия Мазгалов започва в Софийския градски съд след спечелен конкурс за първоначално назначаване от 2009 г., като от 2019 г.

придобива ранг „съдия във ВКС и ВАС“. От 2009 до 2015 г. е председател на състав в „Гражданско отделение – първоинстанционни състави“, а от 2018 г. е

член и председател на състав в „Гражданско отделение – въззивни състави“ на СГС. Подробности тук.

Владимир Вълков е предложен от 25 имените съдии, сред които е и наказателния съдия и бивш вътршен министър Емил Дечев, както уваавиня съдия Мирослава Тодорова. Кандидатурата му е мотивирана с необходимите професионални и личностни качества за отговорното изпълнение на такава длъжност.

Професионалният му път започва през 1997 г. като младши съдия в Софийски градски съд и преминава през длъжностите съдия в Софийски районен съд и Софийски градски съд преди да заеме настоящата си длъжност съдия в Апелативен съд – София.

Той е сред пионерите в развитието на съдебната медиация, с принос за създаване на първия съдебен център и за утвърждаването на медиацията като реална възможност за доброволно и трайно уреждане на конфликтни ситуации при висящ съдебен спор. Тази професионална перспектива би била ценна в работата му като член на Висшия съдебен съвет при обсъждането на мерки за по-ефективно правосъдие при търсенето на балансирани решения. Подробности тук.

Весела Евстатиева е предложена от съдии в Окръжен и Районен съд Пловдив заради изключителния й професионализъм, богат юридически опит и безупречната репутация.

Съдия Весела Евстатиева притежава над 26 години общ юридически стаж, които са преминали почти изцяло в съдебната власт.

Започнала е кариерата си като младши съдия в Окръжен съд – Пловдив през 2000 г., след което израства през районно до окръжно ниво, доказвайки висок стандарт на работа в областта на наказателното право.

От януари 2023 г. тя заема длъжността заместник-председател на Окръжен съд – Пловдив и ръководител на Наказателното отделение.

В това си качество тя демонстрира, диалогичност, умения за управление на кризисни ситуации и стремеж към оптимизиране на съдебните процедури, както и лидерски качества.заместник-председател на Окръжен съд – Пловдив, казват колегите й. Подробности тук.

От ВСС напомнят, че на 5, 6 и 7 септември (събота, неделя и понеделник) деловдството на съвета ще работи във връзка с изтичане сроковете за внасяне на предложения за изборни членове на ВСС от квотата на съдиите и подаване на документи по чл. 29в, ал.4 от ЗСВ от кандидатите от квотата на прокурорите. Работното време е от 08.30 ч. до 17.00 ч.

Крайният срок за внасяне на предложения за издигане на кандидатури за изборни членове на ВСС от квотата на съдиите е 6 септември 2026 г., съгласно чл. 29в, ал. 1 от ЗСВ.

На 7 септември 2026 г. изтича срокът за подаване на документи по чл. 29в, ал. 4 от ЗСВ от кандидатите за изборни членове на ВСС от квотата на прокурорите.

Постъпили са въпроси от Светлозар Костов – прокурор в Апелативна прокуратура – София, към кандидатите за членове на ВСС от квотата на прокурорите.

Въпросите са публикувани за допуснатите от Прокурорската колегия на ВСС кандидати до участие в избора.

Първият от четирите поставени въпроса от прокурор Костов гласи:

Посещавали ли сте ресторант „Осемте джуджета“ и клуб SS в София? Познавате ли лицата Петьо Петров – Еврото и Мартин Божанов – Нотариуса, и ако да, какви са били отношенията ви?

За другите предложени кандидати те ще бъдат публикувани след произнасянето на Прокурорската колегия по допустимостта.