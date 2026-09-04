 Съдиите Красимир Мазгалов, Владимир Вълков и Весела Евстатиева са нови предложения за изборни членове на ВСС

Висшия съдебен съвет публикува нови три предложения за издигане на кандидатури за изборни членове на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите. С новите три имена броят на номинираните съдии за новия ВСС става 12.
Номинирани са съдиите Красимир Мазгалов – Софийски градски съд, Владимир Вълков – Апелативен съд – София, и Весела Евстатиева – заместник-председател на Окръжен съд – Пловдив.
Красимир Мазгалов e номиниран от 51 съдии от СРС, СГС и ВКС. През 1996 г. той е дипломиран магистър по право в Юридическия факултет на Пловдивския университет „Пайсий Хилендарски, а през 2009 г. завършва Европейската правна академия в юридическия факултет на Софийския университет „Св.Климент Охридски“.
Юридическият му стаж е повече от 26 години -11 години като адвокат в Софийска адвокатска колегия и повече от 15 години като съдия.
Съдийската кариера на съдия Мазгалов започва в Софийския градски съд след спечелен конкурс за първоначално назначаване от 2009 г., като от 2019 г.
придобива ранг „съдия във ВКС и ВАС“. От 2009 до 2015 г. е председател на състав в „Гражданско отделение – първоинстанционни състави“, а от 2018 г. е
член и председател на състав в „Гражданско отделение – въззивни състави“ на СГС. Подробности тук.
Владимир Вълков е предложен от 25 имените съдии, сред които е и наказателния съдия и бивш вътршен министър Емил Дечев, както уваавиня съдия Мирослава Тодорова. Кандидатурата му е мотивирана с необходимите професионални и личностни качества за отговорното изпълнение на такава длъжност.
Професионалният му път започва през 1997 г. като младши съдия в Софийски градски съд и преминава през длъжностите съдия в Софийски районен съд и Софийски градски съд преди да заеме настоящата си длъжност съдия в Апелативен съд – София.
Той е сред пионерите в развитието на съдебната медиация, с принос за създаване на първия съдебен център и за утвърждаването на медиацията като реална възможност за доброволно и трайно уреждане на конфликтни ситуации при висящ съдебен спор. Тази професионална перспектива би била ценна в работата му като член на Висшия съдебен съвет при обсъждането на мерки за по-ефективно правосъдие при търсенето на балансирани решения. Подробности тук.
Весела Евстатиева е предложена от съдии в Окръжен и Районен съд Пловдив заради изключителния й професионализъм, богат юридически опит и безупречната репутация.
Съдия Весела Евстатиева притежава над 26 години общ юридически стаж, които са преминали почти изцяло в съдебната власт.
Започнала е кариерата си като младши съдия в Окръжен съд – Пловдив през 2000 г., след което израства през районно до окръжно ниво, доказвайки висок стандарт на работа в областта на наказателното право.
От януари 2023 г. тя заема длъжността заместник-председател на Окръжен съд – Пловдив и ръководител на Наказателното отделение.
В това си качество тя демонстрира, диалогичност, умения за управление на кризисни ситуации и стремеж към оптимизиране на съдебните процедури, както и лидерски качества.заместник-председател на Окръжен съд – Пловдив, казват колегите й. Подробности тук.
От ВСС напомнят, че на 5, 6 и 7 септември (събота, неделя и понеделник) деловдството на съвета ще работи във връзка с изтичане сроковете за внасяне на предложения за изборни членове на ВСС от квотата на съдиите и подаване на документи по чл. 29в, ал.4 от ЗСВ от кандидатите от квотата на прокурорите. Работното време е от 08.30 ч. до 17.00 ч.
Крайният срок за внасяне на предложения за издигане на кандидатури за изборни членове на ВСС от квотата на съдиите е 6 септември 2026 г., съгласно чл. 29в, ал. 1 от ЗСВ.
На 7 септември 2026 г. изтича срокът за подаване на документи по чл. 29в, ал. 4 от ЗСВ от кандидатите за изборни членове на ВСС от квотата на прокурорите.
Постъпили са въпроси от Светлозар Костов – прокурор в Апелативна прокуратура – София, към кандидатите за членове на ВСС от квотата на прокурорите.
Въпросите са публикувани за допуснатите от Прокурорската колегия на ВСС кандидати до участие в избора.
Първият от четирите поставени въпроса от прокурор Костов гласи:
Посещавали ли сте ресторант „Осемте джуджета“ и клуб SS в София? Познавате ли лицата Петьо Петров – Еврото и Мартин Божанов – Нотариуса, и ако да, какви са били отношенията ви?
За другите предложени кандидати те ще бъдат публикувани след произнасянето на Прокурорската колегия по допустимостта.Публикувани са и предоставените документи от Иванка Которова и Сийка Милева – прокурори във Върховна касационна прокуратура, Даниела Попова – административен ръководител на Апелативна прокуратура – София, Ивайло Ангелов – прокурор в Апелативна прокуратура – София, Георги Чинев – административен ръководител на Окръжна прокуратура – Бургас, Марина Ненкова – прокурор в Софийска градска прокуратура, и Пламен Петков – прокурор в Софийска районна прокуратура, документи по чл. 29 в, ал. 4 от Закона за съдебната власт – автобиографии, мотиви за участие в процедурата, концепции за дейността на ВСС, декларации по чл. 18, ал. 1 и чл. 19а, ал. 1 от ЗСВ, копия от удостоверения за придобита юридическа правоспособност и други