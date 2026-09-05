Николай Стайков: Докато не видя ефективни разследвания вътре в самата съдебната власт, всичко ще е само „перестройка“

„ К ръгът на „Осемте джуджета“ продължаа да се множи и в момента е по-силен отколкото преди „.

„Организираната престъпност и това, което наричаме паралелно правосъдие, са в една симбиоза, работят заедно. Знаехме го от 2023 г. Виждаме го и сега“.

Това каза пред БНР разследващият журналист и един от основателите на „Извън ефир“ Николай Стайков относно акцията в столичния квартал „Драгалевци“ и намерения заглушител в ресторант на Размиг Чакърян – Ами.

„Тази акция на МВР най-вероятно не е единствената, но е хубав пример за това как лица, които считаме, че принадлежат към върховете на организираната престъпност, са си изградили собствена инфраструктура. Аз не наричам това просто едно заглушаващо устройство, един тунел или нещо друго. (.. ) Има съоръжения и цяла инфраструктура, която служи за бягство от правосъдието или от други неприятелски действия, каквито биха могли да се случат в организираната престъпност„, коментира Стайков, като напомни и акцията през 2023 г. и опитът да бъде задържан Размиг Чакърян – Ами и Пепи Еврото. Разследващият журналист тогава се е запознал с досъдебното производство и документацията по случая.

„Това са същите хора, които взеха управлението в прокуратурата след прегрупирането и смяната, чисто политически мотивирана и договорена, на бившия главен прокурор Иван Гешев. В момента същите хора управляват прокуратурата“, подчерта той в интервю за предаването „Политически НЕкоректно“. И припомни, че настоящият градски прокурор (Емилия Русинова б.р.) стана известна със снимките си в „Осемте джуджета“:

„Кръгът на „Осемте джуджета“ не само, че не беше разследван, дори не беше разклатен, а дори продължи да се множи и в момента е по-силен отколкото преди„.

Според него има общо между двата случая – знаковите акции на Демерджиев за полетите на Делян Пеевски и акцията в „Драгалевци“:

„Двата случая – с полетите на Пеевски и с акцията в ресторанта на Ами, показаха ясно пробойните в системата. От информацията на МВР и справката на ГДБОП за полетите стана ясно, че буквално прелива от фактологични и технически грешки. Оказа се, че има вписани хора, които изобщо не са пътували. Оказа се, че има самолети без екипаж“.

Пробойните

По думите му подобни случаи показват пробойните и как постепенно групировки, кръгове и отделни бизнесмени успяват да овладеят трайно системата и да се нагаждат. Иначе няма обяснение как в една полицейска акция може да изтича информация, за да се укрият доказателства, и как може информация от българската граница да бъде манипулирана, изтъкна Стайков.

„Изводите изобщо не са добри за имунната система на институциите и органите, от които ние очакваме борба с корупцията и организираната престъпност„.

В момента министърът на правосъдието говори, че имало търговци в Храма на Темида, отбеляза журналистът, но допълни:

„Това можеше да е вярно преди 10 или 15 години. Храмът на Темида много отдавна е приватизиран. В него са се нанесли и на входа и на изхода стоят именно хората, които упражняват правосъдието в непубличен интерес. Аналогията е много ефектна, но за съжаление слаба. Ако трябва да определим Храма на правосъдието като една сграда, вътре са се самонанесли отдавна в условията на липса на контрол и защитни механизми откровено криминални елементи , които извършват нещо, което отдавна не може да бъде наречено правосъдие„.

За предстоящия избор за ВСС

Николай Стайков изтъкна, че няма откъде да дойдат новите членове на ВСС освен от системата, с изключение на номинациите на гражданските организации. По думите му има 2 номинации на граждански организации, които могат да бъдат припознати от политически сили.

„Но те са на хора, излезли от системата доброволно в знак на несъгласие с това, което се случва. И двете би трябвало да са номинации на самата съдебна система, ако имахме нормална и добре работеща, прилично работеща съдебна система. Такъв тип трябваше да бъдат номинациите“, изказа мнението си той. И продължи:

„В момента политическият вятър духа малко по-различно, което дава надежда на определени хора. Ще има промени. Това е положителен факт“.

Според него обаче е важно нещата да се видят от малко по-различен ъгъл:

„През последните 10-12 години, ако извадим заплащането, бюджета на съдебната система, ще видим едно изключително

несъразмерно увеличение на заплатите в съдебната система.

На пръв поглед това звучи страхотно, би трябвало да имаме независими магистрати, които да получават хубави заплати, които да не бягат към частния сектор. Това, което видяхме обаче, е вместо независимост, високите заплати в съдебната система – не просто официалните заплати, а целият пакет възнаграждения, методично и систематично беше купена лоялността и беше подчинена съдебната система от началниците, които са проводниците на политическо влияние на върха на съдебната система.

(..) Има промяна на статуквото, можем да сме умерени оптимисти. Докато не видя ефективни разследвания вътре в съдебната система по целия конспект с политически сензитивни казуси и разследване на действията на следствието, прокуратурата и съда по тях – там са се случвали неща, които са престъпления срещу правосъдието, и те трябва да бъдат разкрити. До тогава всичко ще бъде перестройка – това означава промяна, която само отлага истинската промяна“.

Той е категоричен, че няма нужда от никакви извънредни мерки и ревизии.

„Има нужда от това ръждясалите блокирали механизми вътре в съдебната система да започнат да работят. Номер едно в списъка е Инспекторатът на ВСС – той в момента не работи, вратата му е заключена. Там има огромен списък от фрапиращи нарушения и казуси. Други такива органи са специалните отдели към службите за сигурност, към ДАНС, които се занимават с правосъдието“, посочи той.

За предстояите президентски избори:

„Проблемите в правосъдието и ненаказаната корупция имат много вторични ефекти, които понякога дългосрочно са по-важни и от монетарния ефект от някакъв откраднат публичен ресурс. За голяма част от избирателите ненаказаната корупция директно се асоциира с българското евроатлантическо настояще, членството в ЕС. Има и такава логическа връзка. Най-европейските политици са Бойко Борисов и Делян Пеевски – ако питате Пеевски и Борисов – те са най-големите евроатлантици. В същото време ние кръщаваме един корумпиран политически модел на това“.

Ненаказаната корупция дългосрочно развращава и изкривява цялата политическа и демократична система.

По думите му затова виждаме ръст на евроскептичните. Според Стайков идващите избори са като тест за това кои са повече – тези, които поддържат европейския избор на България, или евроскептичните. Идващите избори ще бъдат много важен индикатор докъде е стигнал този европейски песимизъм, подчерта разследващият журналист.

„Поведението на ГЕРБ и по-точно на Борисов би трябвало да го гледаме изцяло във връзка с неговото политическо оцеляване, което е свързано и с работата по списък с досъдебни производства, които под една или друга форма седят на трупчета в прокуратурата и следствието. Бих коментирал действията на Борисов изцяло през неговото политическо оцеляване и бих си държал през цялото време Наказателният кодекс на бюрото“, каза журналистът и добави, че колкото е по-тих, толкова повече трупчетата ще си останат в същото състояние.

„Нямаме никакви уникални проблеми, освен превзети неработещи институции, които някой трябва да вкара в ред, дори без извънредни мерки“, обобщи Николай Стайков.

Източник БНР, Политически НЕкоректно