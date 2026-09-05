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Петя Владимирова: СГП се хвали с делото за лот 5 и 6 на AM „Xeмyc“, което шефката й Емилия Русинова смачка

De Fakto 05.09.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 278 Прегледа

Defakto.bg
Петя Владимирова

На 27 август Cофийска градска прокуратура cъoбщи,  чe пpoдължaвa paзcлeдвaнeтo пo дocъдeбнoтo пpoизвoдcтвo, cвъpзaнo c AM „Xeмyc““ зa paзxoдвaнeтo и движeниeто нa cpeдcтвa, oтпycнaти зa изгpaждaнeтo нa aвтoмaгиcтpaлa „Xeмyc“ и пpeвeдeни aвaнcoвo нa тъpгoвcĸи дpyжecтвa пo дoгoвopи зa cтpoитeлнo-мoнтaжни paбoти“. По делото има обвиняеми, каза тя и оправда дългого си мълчание по разследването със съдебния контрол над производството.

Обяснението е, че прокуратурата иска да покаже, че работи, но от  съобщението й не се  разбира за кое дело точно  говори –  в СГП има пет замразени  дела, а прокуратурата не посочва номери на преписките – това коментира Петя Владимирова, журналист от „Дневник“ в предаването „Разговор“  с Лили Маринкова.

Тъй като в съобщението на СГП се казва,  че по делото има обвиняеми , тя се  досеща, че това е производството за пети и шести лот на  магистрала „Хемус“, единственото по което има обвинени и за което нов сигнал бе изпратен от регионалиня министър Шишков.

Обвиненията на петима от общо девет обвиняеми, бяха частично или изцяло прекратени и оневинени на етапа досъдебното производство.  С  обвинения останаха само четирима души – тези, които са теглили парите на каса – 54 милиона лева“,  отбеляза тя.

 СГП би трябвало да признае, че това  дело беше умишлено смачкано.

Прокуратурата, която се ръководи от Емилия Русинова, не иска да ни каже,  че в края на 2023 година и началото на 2024 година тя, Русинова, в качеството си на временен апелативен прокурор, смени прокурорския екип и прокурорът Ивайло Занев, който бе стигнал до обвинение и  проект на обвинителен акт по делото.

По-този повод прокурор Занев заявава в интерювю пред Владимирова, че е  унизително и за него и за институцията, която представлява, да ходи по медиите, след като той е изпратил безпрецедентен сигнал до Антикорупционната комисия и до службата за търсене на отговорност от главния прокурор,  че по това дело се пречи  на екипа от най-високо ниво в ПРБ  и то трябва да бъде провалено,  което и се случи“, каза журналистът.

Няма друг такъв случай  – да напишеш сигнал до един антикорупционен орган, до ад хок прокурора и Инспектората на ВСС, че на делото се пречи от най-високото място, от Борислав Сарафов, и всичко да потъне в мълчание, изтъкна журналистката.

А  прокурорът Ивайло Занев стигна до самата схема за колосалните злоупотреби. Направо бих ги нарекла колосални кражби, които не са  само за пети и шести лот, заяви репортерът.

Схемата

Държавното дружество „Автомагистрали“ получава огромни пари от Агенция „Пътища“ за строежа на тази инфраструктура.  „Автомагистрали“ сключват договори с определени фирми, за които е много важно, че те имат протекциите на политически партии, които имат задължение със своите връзки с върха на прокуратурата да опазят собствениците на тези фирми.

Оттук нататък  подизпълнителите на Автомагистрали сключват договор с „подподизпълнители“ , които са кухи дружества и чрез тях се формира печалбата на фирмите, с които са сключени първоначалните  договори.   Превеждани са пари авансово, например, на едно от дружествата на близо авансово над 86% от стойността на договора.

И по нататък вече чрез кухите дружества се намират  подставените лица, които да изтеглят парите от банката.  Уникалното по това дело е, че се проследява пътя на парите и остановено къде са складирани –  в склад на фирма „Водно строителство“, Благовград.

Да, по това дело собствениците и управителите  бяха подведени под отговорност в обвинителния акт, подчера Владимирова.  Но пробивът бе осуетен  благодарение на прокурорското постановление на госпожа Емилия Русенова и останаха само 4 обвиняеми, които, казват, трудно биха били осъдени след окастрената редица на обвиняемите.

Журналистът посочи, че това е схема  за финансиране на политически партии.  „Моите  репортерски проучвания сочат, че тези близо 54 милиона лева,  специално по 5 и 6 лот, които са складирани в Благоевгряд, са пари, които пред избори отиват в партийните каси.  Изтеглянето на парите от банката, някои хора знаят, чия е тази банка, става със  сакове или чували или всякак и се отнасят там.

Според Петя Владимирова екипът от прокурори на този етап съзнателно е спрял „до склада“, за да може после да продължи с останалата конкретика.  Пък е и много страшно, ако се установи.

„Но според мен  средствата отиват в партийните каси, в партийните каси на ДПС и ГЕРБ“, смята Владимирова.

Това е схемата, която трябваше да влезе в съда, но тя беше блокирана  от тези които сега изпращат съобщения, че в СГП работят, заяви  още тя.

Има едно говорене, че нещо се върши, а прокуратурата се хвали с делото, което е смачкала.

Целият разговор тук.

ПП. Един от важните въпроси за наглия грабеж на данъкполатците, е  кога онези от прокуратурата, които са крили  от закона злосторниците, ще си разменят местата с тях?

 

 

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