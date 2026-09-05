Петя Владимирова: СГП се хвали с делото за лот 5 и 6 на AM „Xeмyc“, което шефката й Емилия Русинова смачка

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На 27 август Cофийска градска прокуратура cъoбщи, чe пpoдължaвa paзcлeдвaнeтo пo дocъдeбнoтo пpoизвoдcтвo, cвъpзaнo c AM „Xeмyc““ зa paзxoдвaнeтo и движeниeто нa cpeдcтвa, oтпycнaти зa изгpaждaнeтo нa aвтoмaгиcтpaлa „Xeмyc“ и пpeвeдeни aвaнcoвo нa тъpгoвcĸи дpyжecтвa пo дoгoвopи зa cтpoитeлнo-мoнтaжни paбoти“. По делото има обвиняеми, каза тя и оправда дългого си мълчание по разследването със съдебния контрол над производството.

Обяснението е, че прокуратурата иска да покаже, че работи, но от съобщението й не се разбира за кое дело точно говори – в СГП има пет замразени дела, а прокуратурата не посочва номери на преписките – това коментира Петя Владимирова, журналист от „Дневник“ в предаването „Разговор“ с Лили Маринкова.

Тъй като в съобщението на СГП се казва, че по делото има обвиняеми , тя се досеща, че това е производството за пети и шести лот на магистрала „Хемус“, единственото по което има обвинени и за което нов сигнал бе изпратен от регионалиня министър Шишков.

„ Обвиненията на петима от общо девет обвиняеми, бяха частично или изцяло прекратени и оневинени на етапа досъдебното производство. С обвинения останаха само четирима души – тези, които са теглили парите на каса – 54 милиона лева“, отбеляза тя.

СГП би трябвало да признае, че това дело беше умишлено смачкано.

Прокуратурата, която се ръководи от Емилия Русинова, не иска да ни каже, че в края на 2023 година и началото на 2024 година тя, Русинова, в качеството си на временен апелативен прокурор, смени прокурорския екип и прокурорът Ивайло Занев, който бе стигнал до обвинение и проект на обвинителен акт по делото.

По-този повод прокурор Занев заявава в интерювю пред Владимирова, че е унизително и за него и за институцията, която представлява, да ходи по медиите, след като той е изпратил безпрецедентен сигнал до Антикорупционната комисия и до службата за търсене на отговорност от главния прокурор, че по това дело се пречи на екипа от най-високо ниво в ПРБ и то трябва да бъде провалено, което и се случи“, каза журналистът.

Няма друг такъв случай – да напишеш сигнал до един антикорупционен орган, до ад хок прокурора и Инспектората на ВСС, че на делото се пречи от най-високото място, от Борислав Сарафов, и всичко да потъне в мълчание, изтъкна журналистката.

А прокурорът Ивайло Занев стигна до самата схема за колосалните злоупотреби. Направо бих ги нарекла колосални кражби, които не са само за пети и шести лот, заяви репортерът.

Схемата

Държавното дружество „Автомагистрали“ получава огромни пари от Агенция „Пътища“ за строежа на тази инфраструктура. „Автомагистрали“ сключват договори с определени фирми, за които е много важно, че те имат протекциите на политически партии, които имат задължение със своите връзки с върха на прокуратурата да опазят собствениците на тези фирми.

Оттук нататък подизпълнителите на Автомагистрали сключват договор с „подподизпълнители“ , които са кухи дружества и чрез тях се формира печалбата на фирмите, с които са сключени първоначалните договори. Превеждани са пари авансово, например, на едно от дружествата на близо авансово над 86% от стойността на договора.

И по нататък вече чрез кухите дружества се намират подставените лица, които да изтеглят парите от банката. Уникалното по това дело е, че се проследява пътя на парите и остановено къде са складирани – в склад на фирма „Водно строителство“, Благовград.

Да, по това дело собствениците и управителите бяха подведени под отговорност в обвинителния акт, подчера Владимирова. Но пробивът бе осуетен благодарение на прокурорското постановление на госпожа Емилия Русенова и останаха само 4 обвиняеми, които, казват, трудно биха били осъдени след окастрената редица на обвиняемите.

Журналистът посочи, че това е схема за финансиране на политически партии. „Моите репортерски проучвания сочат, че тези близо 54 милиона лева, специално по 5 и 6 лот, които са складирани в Благоевгряд, са пари, които пред избори отиват в партийните каси. Изтеглянето на парите от банката, някои хора знаят, чия е тази банка, става със сакове или чували или всякак и се отнасят там.

Според Петя Владимирова екипът от прокурори на този етап съзнателно е спрял „до склада“, за да може после да продължи с останалата конкретика. Пък е и много страшно, ако се установи.

„Но според мен средствата отиват в партийните каси, в партийните каси на ДПС и ГЕРБ“, смята Владимирова.

Това е схемата, която трябваше да влезе в съда, но тя беше блокирана от тези които сега изпращат съобщения, че в СГП работят, заяви още тя.

Има едно говорене, че нещо се върши, а прокуратурата се хвали с делото, което е смачкала.

Целият разговор тук.