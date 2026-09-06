Съдия Цариградска: Скоро ще разберем дали новият ВСС ще действа институционално или ще пита дали „Шурето е съгласен“

Захари Стоянов публикува текста „Да живее зетьо-шурьо-баджанакизмът“ само два месеца преди Съединението.

141 години по-късно описаният механизъм все още преимуществено дирижира публичния процес у нас.

Правителството на Източна Румелия взема решение. Постоянният комитет трябва да го контролира. Но още преди книжата да са стигнали до него, въпросът е практически решен:

„Шурето е съгласен.“

И после всичко минава „по братски“. Едните управляват, другите ги контролират, трети пишат във вестниците колко „видни“ и „симпатични“ са първите. Фасадно има различни институции, но фактически една една мрежа от зависимости управлява живота в държавата.

Днес шурето не е непременно шуре, баджанакът не е непременно баджанак. „Шуробаджанашките“ връзки са усложнени и старателно прикрити за публиката. Това са професионални, кадрови, политически, икономически, приятелски и други форми на зависимости, изградени на взаимни услуги, информация, влияние, страх или подкрепа. Съвременното, западно определение за шуробаджанащина е „конфликт на интереси“.

Когато обаче това явление от отделни прояви се превърне в еталон на поведение, се стига до обезсмисляне на самия институционален контрол.

През достъпните разкази за аферите „Осемте джуджета“ и „Нотариуса“ обществото имаше възможност да разбере как се осъществява неформалното влияние в съдебната власт, което изгражда паралелна система за правосъдие. Въпреки образуваните наказателни производства, нарочните комисии в два поредни парламента и във Висшия съдебен съвет, докладите на Европейската комисия и всички неправителствени наблюдатели, продължава да стои неудобният за всички представители на властта въпрос за липсата на институционален отговор срещу замесените.

За българското общество няма никакво значение колко контролни органа е създала държавата, когато те са самостоятелни хранилки за чиновници на бюджетна издръжка, назначавани по “шуробаджанашки”..

Когато контролиращият е зависим от контролирания, няма смисъл да започват каквито и да било институционално процедури, защото техният резултат е предвидим преди даже да са започнали.

Висшият съдебен съвет, чието конституиране е в ход, предстои съвсем скоро да покаже дали ще действа институционално или неговите членове ще продължават да чакат потвърждения, дали „Шурето е съгласен.“

Нека днес, наред с възторжените слова за Съединението, да си спомним за предупрежедението на Захари Стоянов за онзи, другия вид „съединение“.

„Съединението“, при което власт, влияние и контрол се съединяват така добре помежду си, че накрая всичко отново може да бъде решено „братски, приятелски и домашно“, в клубове, ресторанти и дружески разговори.

141 години по-късно предстои да видим дали институциите в България имат достатъчно независимост, за да прекъснат „шуробаджанащината“

Автентичният разказ: „Да живее зетьо-шурьо-баджанакизмът“ тук