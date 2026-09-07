Янкулов: Изборът на нов ВСС и главен прокурор не са достатъчни за разплитане на мрежите и зависимостите в правосъдието

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Не, аз не съм си тръгнал разочарован от Министерството на правосъдието заради дисципилнарните производства на Емилия Русинова и Борислав Сарафов. Мандатът, който имах в министерството беше прекалено кратък и без никаква политическа подкрепа в парламента. Нямах например парламентарно мнозинство зад гърба, за да мога да кажа, че съм предприял някакви действия с хоризонт, които са довели до устойчиви резултати от управленска гледна точка. Но смятам, че в рамките на този кратък мандат действията и инициативите, които предприе ръководство на Министерството на правосъдието по редица направления, не само аз, бяха успешни.

Това заяви бившият правосъден министър Андрей Янкулов в предаването „Извън сценария“ в отговор на въпрос не е ли разочарован, че след инциираните от него дисциплинарни производства, Емилия Русинова остана на поста си, а Сарафов, макар и да не е главен прокурор, продължава да е в съдебната системата като следовател.

Това, че дисциплинарните производства срещу Борислав Сарафов и Емилия Русинова, които иницирах, не са достигнали до някъде, е повече от логично, защото аз обективно не съм имал очаквания, че ще се достигне до някакви резултати в двата случая. Но аз бях абсолютно убеден в иницирането на тези производства, обясни Янкулов. Той заяви, че и в двата случая е вярвал, че Висшия съдебен съвет трябва да действа според фактите и базата на закона, но не е имал конкретни заблуди, че „този съвет“ ще промени „историята си“ и по двата казуса.

„И както виждаме дори сега, моя наследник на поста, господин Найденов, който продължи действията ми по казусите на Емилия Русинова и на Борислав Сарафов , се сблъсква на практика по същия начин с работата на ВСС по тях. До този момент не среща отклик нито наа ниво Висшия съдебен съвет, нито на Върховен административен съд. Отново виждаме, че по тези специални казуси не се действа.“

Това, което се случи с господин Сарафов е, че действително в мандата на служебното правителство той отстъпи от поста, като изпълняващ функциите главен прокурор. Впоследствие отстъпи и от поста заместник на главния прокурор и ръководител на националната следствена служба. Вече не заема управленски пост, но продължава да бъда в съдебната система, а ако си спомняте към него имаше покани от новата власт не просто да излезе от управленските постове, ами да отстъпи и от качеството си на магистрат, което той към момента запазва.

Така виждаме, че дори с парламентарно мнозинство, и то не е какво да е абсолютно парламентарно мнозинство, е трудно реализирането на тези конкретни стъпки по отношение на конкретни лица в съдебната система.

На въпрос може ли да се приеме, че схемите и моделите, които са изградени от лобиста на съдебната власт Пепи Еврото, действат и понастоящем и нищо не може да ги разруши, Андрей Янкулов посочи:

„Дали действат в същия обем, както са действали преди, не можем да бъдем сигурни. Това, което виждаме, по-скоро е , че има институционалния стремеж за запазване на хората от съдебната власт, които са предполагаеми участници в подобни кръгове.

Предполагаеми, защото институциите се провалиха в задачата си да докажат това участие „, заяви бившият правосъден министър.

Той напомни, че първоначалната информация за тези кръгове дойде от неправителствения сектор и от независими журналисти. Темата дълги години се коментираше само в тези кръгове. От един момент тя стана институционална тема, започна да се комевтира в управлението на държавата, дали на изпълнителна, дали на законодателна, дали на съдерна власт.

Президентът, сегашен премиер също я коментираше, сега също я коментира, но за съжаление дотук действията, които трябваше да бъдат предприети институционално за разплитане на мрежите за влияние, не бяха предприяти. И това естествено не може да ни изпълни с кой знай какъв оптимизъм за стъпките напред в съдебната система.

При състоянието на зависимости колко може да е ключов избора на нов ВСС

Ключов момент за разграждане на връзките и зависимостите е политическата воля, за да се предприемат конкретни действия под формата на някакъв вид извънредни или специални, но някакъв вид необичайни мерки, каза Янкулов

Нещо, което е извън обичайното състояние на нещата, за да може да се стигне до разплитането. Защото с обичайните инструменти на наказателното и дисциплинарното производство, аз съм песимист, че това може да бъде постигнато.

По линия на дисциплинарните производства Висшия съдебен съвет е обвързан със законови давностни срокове, които, за съжаление, предвид изтичането на много време от първоначалното разкриване на информацията и бездействието да бъдат иницирани в предходни моменти, са изтекли. И трудно могат да произлязат конкретни резултати под формата на освобождаване на магистрати от системата – без законова промяна ВСС не може да действа.

Наказателното производство, другия път по който може да се тръгне, там давностите срокове са по-големи и към момента не са изтекли, но пък , тъй като много време е минало от твърдените деяния и доказването им става много по-трудно. За да се стигне до това доказване пък ни трябва промяна на върха на прокуратурата.

Тази промяна на върха на прокуратурата може да се случи след избора на новия състав на Висшия съдебен съвет, който да избере новия главен прокурор. Но пък влизаме в един параграф 22 –половината от 22–та изборни членове се избират от парламента, другата половина – от самите магистрати. Те пък ще проведат този избор в едно състояние на системата

при неразплетени схеми и зависимости.

Трябва да се надяваме от една страна на един перфектен избор в Народното събрание на парламентарната квота, от друга страна, че съдебната система ще проведе един качествен избор в една среда, която не е отърсена от тези зависимости, каза Янкуров.

От друга страна все пак пак, специално в прокуратурата, можем да откроим с много условности, някои положителни тенденции.

Като, например, зараждането на едно алтернативон прокурорско движение, което е на хора, които се заявиха в един труден момент против управлението на прокуратурата в лицето на Борислав Сарафов.

Това е някакъв положителен полъх в системата на прокуратурата, който трябва да бъде оценен, посочи той.

Друг момент, който открои Янкулов, е че изборите в професионалната квота за нов ВСС ще се провеждат в ситуация, в която няма главен прокурор титуляр на поста, което е новост в системата. Това нещо не сме го наблюдавали досега, каза той.

С други думи, иерархично изградената прокуратура е отслабена в момента.

Имаме и един министър на правосъдието, който дава положителни заявки в момента, че Министерство на правосъдието, изпълнителната власт иска да гарантира едни честни избори в професионална таквота. Че от управляващото мнозинство не искат в момента изборите да се случват по начина, по който са се случвали досега и в парламентарна квота, и в професионална квота.

Но притеснителна липсата на ясна политическа заявка как да се действат спрямо мрежите на влияние в правосъдната система.

Като че ли всичко се оставя на бъдещия състав на Висшия съдебен съвет и на бъдещия главен прокурор, което на мен ми се струва че няма да бъде достатъчно, за да се получи качествено разплитане на мрежите, изтъкна Янкуров.

Бившият правосъден министър, чиято номинация бе издигната от седем граждански организиции, очаква до 9 септември да узнае дали ще бъде припознат като кандидат за член на новия ВСС. Засега очаквам да видя решението на политическите сили от парламента, каза той и не пожела да навлезе в конкретиката на първончално водените разговори с някои политически сили.

На въпрос за мнението му за Андрей Гюров по повод кандидатурата му за президентт, Янкулов обясни така: „Всичко, което бяхме заложили като визия и маниер на поведение в рамките на Служебното правителство, се изпълни в хода на мандата“.

Така че това, което аз мога да кажа за него са само добри думи, е оценката на бившия правосъден министър.

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