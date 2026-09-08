Асоциацията на прокурорите в България смята, че нов ВСС не се избира със страх

Асоциацията на прокурорите в България разпространи позиция по повод предстощите избори на нов ВСС. Без да посочва конкретика АПБ изразява безпокойство „за заплахи с бъдещи дисциплинарни и кадрови действия, отстраняване, медийни атаки и „компромати“ при отказ от подкрепа, както и за обещания за назначения, повишения и ръководни длъжности в замяна на подкрепа“.
Макар, че досега е имала обилни поводи да не си затваря очите пред очевадни безобразия, сега Асоциацита уверява, че няма и да мълчи, когато колеги се страхуват от последиците на свободния си избор.
До членове на Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България (AПБ)
достига информация за натиск върху прокурори и административни ръководители във
връзка с предстоящия избор за Висш съдебен съвет (ВСС).
Твърденията са за заплахи с бъдещи дисциплинарни и кадрови действия, отстраняване,
медийни атаки и „компромати“ при отказ от подкрепа, както и за обещания за
назначения, повишения и ръководни длъжности в замяна на подкрепа. За
демонстративна увереност, че изборът е „сигурен“, а след него ще има възможност за
разправа с несъгласните.
Тревожни са и внушенията за подкрепа от министри, политически сили, институции и
медийни среди, както и използването на чужди имена и неформални срещи за
създаване на усещане за влияние и предварително гарантиран резултат.
Професионалните организации трябва да бъдат израз на свободно сдружаване и защита
на професионални принципи, а не средство за придаване на привидна независимост на
лична предизборна кампания, нито параван за практики, срещу които същите лица се
обявяват само на думи. Независимостта не се заявява с име, регистрация или
декларация. Тя се доказва с поведение.
Правилата за избора изискват свободно и информирано волеизявление,
равнопоставеност и честност на процеса и не допускат отрицателна кампания.
Асоциацията на прокурорите в България няма да води кампания срещу когото и да
било. Но няма и да мълчи, когато колеги се страхуват от последиците на свободния си
избор.
Призоваваме всеки прокурор, подложен на натиск във връзка с избора, да подаде
сигнал до компетентните органи. АПБ ще застане зад всеки колега, който
добросъвестно защитава свободата на своя избор и законността.
Никой кандидат за ВСС не може да превръща бъдещата власт в аргумент за подкрепа
или в заплаха към несъгласните.
ВСС трябва да се избира с доверие. Не със страх.