Асоциацията на прокурорите в България смята, че нов ВСС не се избира със страх

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Асоциацията на прокурорите в България разпространи позиция по повод предстощите избори на нов ВСС. Без да посочва конкретика АПБ изразява безпокойство „за заплахи с бъдещи дисциплинарни и кадрови действия, отстраняване, медийни атаки и „компромати“ при отказ от подкрепа, както и за обещания за назначения, повишения и ръководни длъжности в замяна на подкрепа“.

Макар, че досега е имала обилни поводи да не си затваря очите пред очевадни безобразия, сега Асоциацита уверява, че няма и да мълчи, когато колеги се страхуват от последиците на свободния си избор.

До членове на Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България (AПБ)

достига информация за натиск върху прокурори и административни ръководители във

връзка с предстоящия избор за Висш съдебен съвет (ВСС).

Твърденията са за заплахи с бъдещи дисциплинарни и кадрови действия, отстраняване,

медийни атаки и „компромати“ при отказ от подкрепа, както и за обещания за

назначения, повишения и ръководни длъжности в замяна на подкрепа. За

демонстративна увереност, че изборът е „сигурен“, а след него ще има възможност за

разправа с несъгласните.

Тревожни са и внушенията за подкрепа от министри, политически сили, институции и

медийни среди, както и използването на чужди имена и неформални срещи за

създаване на усещане за влияние и предварително гарантиран резултат.

Професионалните организации трябва да бъдат израз на свободно сдружаване и защита

на професионални принципи, а не средство за придаване на привидна независимост на

лична предизборна кампания, нито параван за практики, срещу които същите лица се

обявяват само на думи. Независимостта не се заявява с име, регистрация или

декларация. Тя се доказва с поведение.

Правилата за избора изискват свободно и информирано волеизявление,

равнопоставеност и честност на процеса и не допускат отрицателна кампания.

Асоциацията на прокурорите в България няма да води кампания срещу когото и да

било. Но няма и да мълчи, когато колеги се страхуват от последиците на свободния си

избор.

Призоваваме всеки прокурор, подложен на натиск във връзка с избора, да подаде

сигнал до компетентните органи. АПБ ще застане зад всеки колега, който

добросъвестно защитава свободата на своя избор и законността.

Никой кандидат за ВСС не може да превръща бъдещата власт в аргумент за подкрепа

или в заплаха към несъгласните.

ВСС трябва да се избира с доверие. Не със страх.