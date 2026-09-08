„Да, България“ предлага на НС да номинира Андрей Янкулов, Таня Радуловска и Емил Дечев за членове на ВСС

Национланият съвет на „Да, България“ даде мандат на своите народни представители да номинират Андрей Янкулов, Таня Радуловска – Мадамджиева и Емил Дечев за членове на Висшия съдебен съвет (ВСС), съобщи пресцентърът на политическата формация.

Кандидатурите вече са получили предварително одобрение в рамките на парламентарната група на „Демократична България“. Окончателното решение предстои да бъде взето на съвместно заседание с депутатите от „Демократи за силна България“, като от партията не изключват на него да бъдат издигнати и допълнителни имена.

Двама от предложените експерти – Андрей Янкулов и Таня Радуловска, се ползват с подкрепата на седем неправителствени организации, сред които Антикорупционният фонд, Институтът за пазарна икономика и Българският хелзинкски комитет. Третият кандидат, накателен съдия и бивш вътрешен министър Емил Дечев, е издигнат директно от структурите на „Да, България“.

Според разпространените от неправителствения сектор мотиви, дългогодишният прокурорски стаж на Андрей Янкулов го прави подходящ за Прокурорската колегия на ВСС. Отбелязва се и опитът му в изпълнителната власт, включващ позиции в ръководствата на министерствата на вътрешните работи и на правосъдието.

За Съдийската колегия е насочена кандидатурата на Таня Радуловска – Мадамжиева. Нейният профил обединява правораздавателна практика, опит в съдебното самоуправление, адвокатска дейност и работа в Министерството на правосъдието. Организациите, застанали зад нея, акцентират върху трайната ѝ ангажираност с въпросите за независимостта на съдиите и тяхното кадрово развитие.

Политическата формация аргументира директната си номинация за Емил Дечев с неговия професионализъм и последователни позиции за ограничаване на политическото влияние в прокуратурата. От партията подчертават участието му в подготовката на ключови законодателни промени, сред които механизмът за независимо разследване на главния прокурор и съдебният контрол върху прокурорските откази за образуване на разследване.

„Номинацията му е избор на човек, за когото можем да носим отговорност и който има качествата да бъде независим член на ВСС“, отбелязават от „Да, България“.

Не можем да не признаем, че и трите кандатури биха осигурили силно професионално присъствие във ВСС на компетентни юристи, с профил на независими личности, подвластни на правото и чужди на политическите заигравки.