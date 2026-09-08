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ОС – Пловдив не позволи на последния задържан за убийството на Георги Кузев да обжалба ареста си

De Fakto 08.09.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 255 Прегледа

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Окръжният съд в Пловдив отхвърли молбата на 17-годишния младеж от втората група задържани за убийството на Младежкия хълм да обжалва задържането си под стража.

Защитата беше изпуснала тридневния срок за обжалване и поиска този срок да бъде възстановен, за да има възможност за освобождаване на младежа от ареста, като се допусне ново разглеждане от апелативния съд, като по-горна инстанция.

Окръжните магистрати обаче отхвърлиха тази молба като неоснователна. При гледането на казуса в съда стана ясно, че адвокатът на младежа бил в отпуск, но в същото време присъствал на разпити на тийнейджъра.

Съдия Веселина Семкова отхвърля молбата като неоснователна. В нея било посочено, че адвокатът на момчето Кольо Андреев бил в отпуска от 1 август до 10 септември и по тази причина изпуснал 3-дневния срок за обжалване на съдебното решение.  Стана ясно обаче, че въпреки това защитникът присъствал на разпити на клиента си и обявената почивка не му попречила.

Освен това при повдигането на обвинението на тийнейджъра, заради отсъствието на Андреев, му бил назначен и служебен адвокат, който присъства на заседанието за определяне на мярката за неотклонение и също могъл да подаде жалба.

Съдия Семкова посочва, че  такова право имал и самият обвиняем, тъй като пребиваването в ареста не ограничава правото му на защита. Съдията отхвърли като ирелевантни и твърденията на адвокат Андреев, че колегата му не е защитавала тийнейджъра прецизно.

37-годишният Георги Кузев бе пребит жестоко и до смърт в началото на август от група младежи. Първоначално за тежкото престъпление бяха арестувани петима младежи, сред които и две момичета. По-късно бяха задържани още трима младежи. Всички те са в ареста.

Източник БНР

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