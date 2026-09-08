Още четири предложения на кандидати за изборни членове от квотата на съдиите

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На сайта на Висшия съдебен съвет е публикувано предложение за издигане кандидатурата на Явор Колев – съдия във Върховния административен съд, за изборен член на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите.

Той е номиниран от съдии от Върховния касационен съд, Върховния административен съд, Апелативен съд – Варна, Апелативен съд – Велико Търново, Апелативен съд – Пловдив, Апелативен съд – София, Окръжен съд – Варна, Окръжен съд – Пловдив, Софийски градски съд, Административен съд – Варна, Административен съд – Пловдив, Административен съд – София-град, Районен съд – Варна, Районен съд – Пловдив, Софийски районен съд и други.

Вносителите на предложението се аргументират с „качествата на неговата личност и взаимоотношения си с него през годините“. Посочено е, че Явор Колев е дългогодишен съдия, който е бил последователно младши съдия в Окръжен съд – Пловдив и съдия в Районен съд – Пловдив, като е заемал и длъжността заместник-председател, гражданско отделение.

Той е съдия в Административен съд – Пловдив от създаването му, като последователно е заместник-председател и негов председател, а от 2024 г. е съдия във Върховния административен съд. Обърнато е внимание, че при изпълнение на служебните си задължения той се ръководи „единствено от вътрешното си убеждение и закона, като не се поддава на натиск, заплаха, стимули, преки или косвени влияния от представители на която и да е друга власт – вътрешна или външна за съдебната система“.

Твърди се, че се „ръководи от истината за фактите на основата на обективен анализ, създава условия за равнопоставеност и подкрепа между колегите и избягва поведение, което може да се възприема като привилегироване, предразположеност, предубеденост или предразсъдък“. Заявено е, че „стриктно се води от нормите на закона, винаги отчитайки особеностите на всеки конкретен случай, който решава по вътрешно убеждение и с ясна морална оценка“.

По ряно бяха направени паредложения за издигане кандидатурите на Асен Цветанов – председател на Районен съд – Раднево, Албена Момчилова – съдия в Софийския районен съд, Роман Николов – съдия в Районен съд – Брезник за изборни членове на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите са публикувани на сайта на Съвета.