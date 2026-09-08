Още четири предложения на кандидати за изборни членове от квотата на съдиите

На сайта на Висшия съдебен съвет е публикувано предложение за издигане кандидатурата на Явор Колев – съдия във Върховния административен съд, за изборен член на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите.
Той е номиниран от съдии от Върховния касационен съд, Върховния административен съд, Апелативен съд – Варна, Апелативен съд – Велико Търново, Апелативен съд – Пловдив, Апелативен съд – София, Окръжен съд – Варна, Окръжен съд – Пловдив, Софийски градски съд, Административен съд – Варна, Административен съд – Пловдив, Административен съд – София-град, Районен съд – Варна, Районен съд – Пловдив, Софийски районен съд и други.
Вносителите на предложението се аргументират с „качествата на неговата личност и взаимоотношения си с него през годините“. Посочено е, че Явор Колев е дългогодишен съдия, който е бил последователно младши съдия в Окръжен съд – Пловдив и съдия в Районен съд – Пловдив, като е заемал и длъжността заместник-председател, гражданско отделение.
Той е съдия в Административен съд – Пловдив от създаването му, като последователно е заместник-председател и негов председател, а от 2024 г. е съдия във Върховния административен съд. Обърнато е внимание, че при изпълнение на служебните си задължения той се ръководи „единствено от вътрешното си убеждение и закона, като не се поддава на натиск, заплаха, стимули, преки или косвени влияния от представители на която и да е друга власт – вътрешна или външна за съдебната система“.
Твърди се, че се „ръководи от истината за фактите на основата на обективен анализ, създава условия за равнопоставеност и подкрепа между колегите и избягва поведение, което може да се възприема като привилегироване, предразположеност, предубеденост или предразсъдък“. Заявено е, че „стриктно се води от нормите на закона, винаги отчитайки особеностите на всеки конкретен случай, който решава по вътрешно убеждение и с ясна морална оценка“.
По ряно бяха направени паредложения за издигане кандидатурите на Асен Цветанов – председател на Районен съд – Раднево, Албена Момчилова – съдия в Софийския районен съд, Роман Николов – съдия в Районен съд – Брезник за изборни членове на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите са публикувани на сайта на Съвета.
Асен Цветанов е номиниран от свои колеги от Районен съд – Раднево, Районен съд – Гълъбово, районни и окръжни съдии от района на Окръжен съд – Стара Загора, които сочат, че съдия Цветанов е „магистрат с утвърдени професионални и нравствени качества, който съчетава задълбочена правна подготовка с чувство за отговорност, независимост и почтеност“ и в своята работа „се ръководи от закона, професионалната етика и принципите на независимото правораздаване“. Под неговото ръководство Районен съд – Раднево е одобрен за финансиране по проект за цялостна модернизация на съдебната палата, включително изграждане на система за енергийна независимост, както и че се е утвърдил като орган с добра организация на работата, конструктивен диалог между магистратите и съдебните служители и стремеж към непрекъснато подобряване на административните процеси.
Според съдиите, предложили кандидатура на съдия Цветанов, неговият професионалният опит, съчетан с високите му нравствени качества, чувство за справедливост и отговорност, го правят достоен кандидат за изборен член на Висшия съдебен съвет, а „практичният му подход, умението да намира работещи решения и способността му да обединява хората около общи цели“ им дават увереност, че доброто управление на съдебната система е постижима цел.
Албена Момчилова започва професионалния си път през 1999 г. – 2000 г. като съдебен кандидат, като е била и помощник-следовател в Столична следствена служба. Практикувала е като адвокат до 2007 г., когато е назначена на длъжност „съдия“ в Районен съд – Разлог, като е изпълнявала функциите на заместник-председател на Наказателното отделение в периода 2013 г. – 2014 г. Като аргумент за нейната отлична подготовка и задълбочени познания в правната материя се сочат постановените от нея „съдебни актове, ползващи се с висок стабилитет, и които, съчетани с личните ѝ качества – вежливост и отзивчивост, са я превърнали в безспорен авторитет сред колегите ѝ и често търсен съветник“.
В предложението е посочено, че свидетелство за нейния административен опит е изградената и доказана в практиката ѝ способност да взема мотивирани решения в кратки срокове. Счита се, че нейния професионален опит извън съдебната система, както и в различни органи на съдебната власт, са „позитиви на нейната кандидатура“ и ще ѝ осигурят по-широк и всеобхватен поглед, необходим при осъществяване дейността на ВСС.
Роман Николов има повече от 26 години стаж като съдия. Неговата кариера започва през 1998 г. като „съдия-изпълнител“, той и „съдия по вписванията“ и нотариус в Районен съд гр. Брезник. От 2000-та година до днес е съдия в Районен съд – Брезник, като от 2005 г. до 2016 г. е негов административен ръководител, а в периода 2018 г. – 2022 г. е командирован в Окръжен съд – Перник.
Отбелязано е, че съдия Николов се отзовава и оказва помощ на своите колеги, както при изпълнение на служебните им задължения, така и в личен план, с което е спечелил доверието на колегите му, издигнали неговата кандидатура, както и е утвърдил вярата им, че в качеството си на член на ВСС ще отстоява съобразени със закона и морала принципи при обсъждане и вземане на решения.
На интернет сайта на ВСС са публикувани и документите на съдия Николов по чл. 29в, ал. 4 от ЗСВ – автобиография, концепция, документи за съответствие и декларации.
Публикувани са и предоставените от Радослав Градев – административен ръководител на Окръжна прокуратура – Русе, и Ивайло Володиев – прокурор в Окръжна прокуратура – Кюстендил, документи по чл. 29 в, ал. 4 от Закона за съдебната власт. Сред тях са автобиографиите на кандидатите, мотивите за участието им в процедурата, концепции за дейността на ВСС, декларации по чл. 18, ал. 1 и чл. 19а, ал. 1 от ЗСВ, копия от удостоверенията за придобита юридическа правоспособност и други.