Мнения: Консенсусът за ВСС от 160 гласа около хора с почтеност и доказана независимост, не е невъзможен

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Изтичат сроковете за номинации за членове на Висшия съдебен съвет от професионалната и парламентарната квота. За прокурорите, които ще влязат в новия състав на Съвета от професионалната квота, срокът изтече на 23 август, за съдиите – на 6 септември, а за следователите това ще стане на 20 септември.

Вчера изтиче 14-дневният срок за същинските предложения от депутати за двете колегии на ВСС, но от парламентарната квота. До 24 август номинационни предложения по чисто нова процедура можеха да правят неправителствени организации, граждани, съсловни организации, учебни заведения, преподаватели. Направени бяха 26, като народните представители могат да припознаят всичките и да ги внесат като свои предложения, но могат и да не харесат никого от номинираните и да направят свои.

5 от предложенията са от името на Владислав Славов, председател на Съюза на юристите в България.

От интервю за БНР с адвокат Ваня Савова, която е член на изпълнителното бюро на Съюза, обаче стана ясно, че те са лични, а не колективни номинации. Савова, която е била окръжен прокурор на Плевен, прокурор във Върховната касационна прокуратура и един от откритите критици на един от главните прокурори – Никола Филчев, коментира тези номинации, както и цялостния процес по избор на нов ВСС:

„За съжаление, разбрах случайно, че Съюзът на юристите има своите номинации, за което, разбира се, е добре да бъдат направени такива точно с оглед на широката представителност на различни видове юристи в Съюза и с оглед голямото значение, което имат членовете на Висшия съдебен съвет за правилното развитие на съдебната система. Г-н Славов като председател на Съюза на юристите има право лично да номинира когото прецени. Аз разгледах начина, по който са номинирани тези колеги, качествата на които не оспорвам – те са направени от името на Съюза на юристите. Моето възражение е само в тази насока, защото аз също бих могла да номинирам някого. Не съм го направила от лично мое име, защото, разбира се, от името на Съюза на юристи има много по-голяма тежест“.

Според нея трябва да има широко обсъждане на кандидатурите, за да бъде спазен принципът за прозрачност.

„Ако аз бях народен представител, щях да изисквам към документите решение на съответния орган“.

Другото ѝ възражение относно начина, по който се номинират кандидати, е за подписките, посочи Савова и обясни:

„Тази мода с подписването ми навява лоши спомени от времето, когато бях окръжен прокурор и се започнаха подписките в защита на кандидатурата на Иван Гешев. Сега пак бях свидетел как прокурори ходеха по кабинетите да питат колегите си дали биха се подписали под техните кандидатури. Това също не е правилно, защото има различни причини някой да се подпише – било то от неудобство, от служебна зависимост или може и от безразличие. По-правилното е да се направи общо събрание на съответната структура и тези, които желаят да бъдат номинирани, да си изкажат мотивите за това, след което при таен вот да има гласуване дали се подкрепят тези кандидатури като предварителен избор“.

Независимостта е състояние на духа, което или го имаш, или го нямаш, категорична бе адв. Ваня Савова. Според нея държавата е длъжна да осигури гаранции за тази независимост, но тя не може да ти я създаде, ако ти самият по душа не си независим.

В предаването „Преди всички“ политологът и програмен директор на Българския институт за правни инициативи Теодор Славев подчерта, че начинът на правене на номинациите е важен въпрос от процедурата:

„Тези неща би трябвало да станат ясни в самите мотиви, с които граждани и организации номинират. Говорим за тези инициативни предложения, които в крайна сметка тези процедурни правила, които се приеха, дадоха възможност и е някаква форма за отваряне на самата процедура към обществеността, към академичните среди да правя такива номинации. Оттук насетне обаче народните представители трябва да припознаят или да не припознаят някои от тези лица, което означава, че те ще дължат обяснение за това и в двата случая – дали са го направили на база на преглед на мотивите, дали са го направили на база на някакво обсъждане в парламентарните групи. Те дължат такова обяснение и това тепърва ще се развива в процедурата, която вече започва в същинската си фаза за избор“.

По думите му никога досега не сме имали толкова добра процедурна рамка. „Тя не е идеална, но се доближава максимално до стандартите“, смята Славев. И добави, че в същото време има и широк избор от професионални биографии. Той очаква, че това ще е процедурата с най-висока конкурентност както от професионалната квота, така и от парламентарната. Според него няма да има убедително оправдание, че няма от кого да се избира.

„Истинският тест ще бъде дали тези 160 гласа ще се съберат около хора с почтеност и доказана независимост. Действително президентските избори усложняват ситуацията, защото ние влизаме в най-политизирания период на годината и аз вече виждам обтегнати отношения между управляващи и опозиция и това ще направи консенсуса около тези 160 гласа труден, но не и невъзможен“, смята Теодор Славев и добави:

„Когато две от заместничките на Русинова, която е пътувала с Пепи Еврото, са номинирани, то тук се повдига въпросът дали тези кръгове не избират техни нови свои представители – така нареченото прегрупиране, което очевидно е тенденция в прокуратурата. Въпросите са много и те могат и трябва да получат отговор именно в тази процедура, но както от професионалната квота, така и от парламентарната“.

По думите му в момента има възможност Народното събрание да не избере 11, а по-малко – тези, за които получат съгласие от 160 човека.

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