Бившият европейски прокурор Теодора Георгиева оспори пред ВАС съд отказа на Съдийската колегия да я възстанови като съдия

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Бившият европейски прокурор Теодора Георгиева оспори пред Върховния адиминистративен съд мълчливият отказ на Съдийската колегия да я възстанови като съдия в Админитративен съд София, след молбата й за това.

В жалбата си Георгиева посочва, че решението на колегията е взето в нарушение на закона и настоява съдът или да върне преписката на ВСС с ясни указания за ново произнасяне или да отмени решението като незаконосъобразно и да я възстанови на заемата на длъжност преди избора й за европейски прокурор.

На 18 ангуст т.г. Cъдийcĸaтa ĸoлeгия на BCC c 8 глaca „зa“ въpнa пpeдлoжeниeтo нa KAK зa възcтнoвявaнe нa Teoдopa Гeopгиeвa ĸaтo cъдия в ACCГ cлeд изтeĸлия й мaндaт нa eвpoпeйcĸи пpoĸypop. Според решението на СК кoмиcиятa тpябвa дa изиcĸa oт Eвpoпeйcĸaтa пpoĸypaтypa дecциплинapнaтa пpeпиcĸa зa нaĸaзaниeтo нa бългapcĸия eвpoпeйcĸи пpoĸypop, дa зaпoзнae eтичнaтa ĸoмиcия c peзyлтaтитe и eдвa тoгaвa дa ce oбcъди дaли Гeopгиeвa тpябвa дa бъдe възcтaнoвeнa нa paбoтa ĸaтo cъдия.

Във ВАС жалбата е разпределена на съдия Бисерка Цанева, показа проверка на Де Факто.

В жалбата на Теодора Георгиева пунктуално е описано, че след приключване на мандата й на 28 юли 2026 г. като европейски прокурор, на основание чл. 195, ал. 4 ЗСВ, в 14- дневен срок тя е подала молба да бъде възстановено на заеманата преди избора длъжност съдия вв АССГ, а единственото задължание на ВСС е било да я възстанови без да дописва закона с нерегламентирани процедури.

Вместо да изпълин закона, Съдийската колегия е взела решение да събира информация за дисциплинарното производство срещу нея в европейската прокуратура , без да се произнесе по молбата й за възстановяване, става ясно от жалбата й до ВАС.

„Основното ми оплакване е, че административният орган не е изпълнил задължението си да се произнесе по същество за упражненото от мен законово право на възстановяване“, изтъква Георгиева, като подчератава , че мълчаливият отказ на Съдйискиа колегия е незаконосъоразен акт, който подлежи на отмяна, категорична е тя, като се позовава на съдебната практика.

Най –напред е акцентирано, че разпоредбата на чл. 195, ал. 4 е императивна и при наличието на молба за възстановяване и останлите законови условия, които при нея са налице, магистратът “ се възстановява“ автоматично на заеманата длъжност, тъй като ВСС законът не е дадено право на допълнителни преценки. Съдйската колегия обаче си е позволила свободна интерпретация на закона и вместо да я възстанови след изтичане на мандата й като европейски прокурор, е решила да събира информация за дисципилнарната й преписка в европейската прокуратура и за етичното й поведение.

Въпреки, че Комисиятапо атестациите и конкурсите е предложила тя да бъде възстановена, Съдийската колегия е решила, че има право на преценка и е отложила възстановяването като е върнала преписката за изискване на документация от Европейската прокуратура по проведеното срещу нея дисциплинарно производство, приключило с налагането на административно наказание порицание (едно от най леките възможни наказания), като след това ще има последващо разглеждане от Комисията по професионална етика, включително относно наличието на морални и етични качества.

ВСС не може да превръща възстановяването на вече заемана длъжонст в производство по първоначално назначаване, или в дисциплинарно производство, изтъква Георгиева

Тя се позовава на Тълкувателно решение № 1 от 18.04.2006 г. по тълкувателно дело № 1/2006 г. на Общото събрание на съдиите от Втора колегия на ВАС, в което е направено принципно разграничение между назначаването на магистрати, при което ВСС разполага с кадрова компетентност и в определени хипотези – с оперативна самостоятелност и възстановяването на магистрат на преди това заеманата длъжност, при наличие на законовите предпоставки, когато ВСС действа при обвързана компетентност.

В мотивите на тълкувателното решение ВАС изрично е подчертано, че при наличие на законовите предпоставки ВСС е длъжен да постанови решение за възстановяване и не може да извършва свободна преценка относно професионалните и моралните качества на магистрата. Този извод е пряко относим към настоящия спор.

Следователно ВСС

не може да замести обвързаната компетентност с оперативна самостоятелност, казва Георгиева.

Като се позовава на съдебната практика на ВАС посочва, че жалбата й срещу мълчаливия отказ на СК е процесуално допустима поради липсата на изрично произнасяне от кадровия орган не изключва съдебния контрол, когато органът е бил надлежно сезиран и е бил длъжен да се произнесе.

„Фактът, че на 18. август 2026 г. е предприето процесуално действие по събиране на допълнителни документи, не означава, че въпросът за възстановяването мои е разрешен“, изтъква Георгиева.

Категорична е, че Съдийската колегия е била длъжна да приключи производството с произнасяне по същество и настоява ВАС да ДА ОТМЕНИ мълчаливия отказ на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, да й ДА ВЪРНЕ преписката за произнасяне по същество при спазване на дадените от съда задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона.

При условията на евентуалност, ако съдът приеме, че решението на Съдийската колегия от 18.08.2026 г. представлява изричен административен акт, подлежащ на съдебен контрол, ДА ОТМЕНИ решението от 18.08.2026 г. като незаконосъобразно поради противоречие с чл. 195, ал. 4 ЗСВ, целта на закона, принципите на законност и съразмерност и изискванията за мотивираност и да даде задължителин указания по приложението на закона и „да ме възстанови на заеманата преди избора длъжност“.

Теодора Георгива отбелязва също, че евентуални дисциплинарни или етични въпроси могат да бъдат предмет на самостоятелно производство по предвидения в закона ред, но не могат да бъдат използвани по неписани оснавания в. 195, ал. 4 ЗСВ и да служат за неопределено отлагане на възстановяването й.

Предисторията

На 18 август 2026 г. Съдиййската колегия на ВСС реши да върен преписката на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за изискване на документацията от Европейската прокуратура във връзка с проведеното срещу Теодора Георгиева дисциплинарно производство, както и изпращане на окомплектованата преписка на Комисията по професионална етика към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за произнасяне във връзка с евентуално арушение на норми от Кодекса за етично поведение на българските съдии и относно наличието на необходимите нравствени качества за заемане на длъжността „съдия“ във връзка с молбата за възстановяване.

Инициатори на решението станаха членове на класическото статукво във ВСС, които продължиха да кадруват в системата и след основполагащото решение на СЕС, че органи с изтъкъл мандат на членовете му не могат да вземат кадрови решения, тъй като обективността им е поставена под съмение.

Темата подхвана Вероника Имова, един от най – активните защитиници на тезата, че ВСС няма основание да се съобразява с европейското решение, в типичен стил декларира, че познава закона, знае, чe тoй e импepaтивeн и cпopeд нeгo Гeopгиeвa тpябвa дa бъдe възcтaнoвa, нo призoвa дa нe ce пoдминaвaт въпpocитe зa мopaлния oблиĸ и eтиĸa нa Гeopгивa във връзка с дисиципиланронто наказние й наказание, наложено от Европейската прокуратура /ЕППО/

Имова предложи да бъде изискана дисциплинаната преписка от ЕППО и да се установи какво е било правното основание за налагане на дисциплнарното наказание на Георгиева и едва тогава да се обсъди въпроса за нейното възстановяване.

„ Ясно ми е, че колегата е освободена като европейски прокурор поради изтекъл мандат. Това петно върху , което стои в нейната професионална дейност като европейски прокурор не може да бъде подминато от ВСС“, с характерна убедителност заяви Имова.

Без да обръща внимание на разкликата между назначаване и възстановяване, тя се позова на чл. 162, ал. 1, т. 3 от ЗСВ, според който за съдия, прокурор и следовател се назначава лице, което притежава необходимите нравствени и професионални качества, съответстващи на етичния кодекс. Немедлено я подкрепи Боян Магдалинчев, според който „Георгиева е била отстранена цяла година от длъжност и „въпросите и съмненията бяха очевидни“ . Явно пропуснал практиката на ВАС, подчерта, че трябва да се обсъдят изискванията за висок морал и етика, които влизат в преценката за възстановяване на работа.

Преди да вземем решение, трябва да се замислим дали са налице необходимите изисквания за висок морал и етичност. Да изискаме материалите от Европейската прокуратура, за да имаме базата, върху която да обсъждане молбата за възстановяване на един по-късен етап“, включе су е Боян Магдалинчев. И той сподели, че разпоредбата на чл. 195, ал. 4 от ЗСВ има императивен характер, но също така трябва да е налице и изискването на закона за високи професионални и нравствени качества.

Намеси се и Кояджиков, който отбеляза, че този въпрос е от компетентнотт на комисията по етика, която трябва да даде оценка за етичните качествата на Георгива. „Но тези въпроси имат значение за облика на магистрата. Някои колеги може да направят различни изводи и да счетат, че разпоредбата не е императивна“, изтъкна кадровикът, нашумял от казуса „Драго каза“.

От въпросното заседение тогава отсъстваха Атанаска Дишева и Олга Керелска, а Галина Захарова изненааадващо подкрепи мнозинството, без да е ясно каква информация кадровиците се надяват да получат от Европейската прокуратура, както и дали въобще тя ще им предоставена.

Така въпросът остана на изчакване по морални съображения.

Съображения, които ВСС не е имал никога при трикатно възстновяше в системвата бившия следоватател Делян Пеевски, дори, когато бе уволен като заместник-министър на бедствията и авариите поради корупционен скандал.

Но пък е правило днешните кадравоци се снишават чуят ли имената на Делян Пеевски и Петьо Петров – Еврото.

Нима в Съдийската колегия на ВСС не знаят публично известиня факт Георгиева бе наказана, защото се забърка в сложен казус, който бе под крилото на управляващите от ГЕРБ и ДПС, а изглежда, отиващият си ВСС за последно доказва, че остава верен на бившите си покровитери от първия ред.

Както каза адв. Михаил Екмиджиев, поел защитата на Георгиева пред Страсбург, мнoгo „тeжĸите“ нapyшeния на Георгиева за които и е наложено порицаине са разпитът, който е пpoвeлa нa тогавашния шeф нa Бyлгapтpaнcгaз Bлaдимиp Maлинoв, както и че сее отвела от казусаха заради заплахи по делото Чирен, но пък се е интерувал дали се е явил дa бъдe paзпитaн.

Фopмaлнo дa, имa нapyшениено на вътpeшни пpaвилa нa Eвpoпeйcĸaтa пpoĸypaтypa, зaтoвa чe шeфът нa бългapcĸия oтдeл в нeя, ĸoйтo e Teoдopa Гeopгиeвa пo пpинцип нe мoжe личнo дa извъpшвa пpoцecyaлнo cлeдcтвeни дeйcтвия пo дeлa нa Eвpoпeйcĸaтa пpoĸypaтypa, a тaĸивa дeйcтвия тpябвa дa бъдaт извъpшeни oт дeлeгиpaнитe бългapcĸи пpoĸypopи, т.e. oт нeйнитe пoдчинeни, коментира адвокатът.

Но крушката си има опашка

„Caмo чe, нaшитe дeлeгиpaни пpoĸypopи, ĸoитo c нeвepoятнa cтpacт и пaтoc paбoтят, ĸoгaтo тpябвa дa бъдe paзĸocтят няĸoй нeщacтниĸ, ĸoйтo e изпoлзвaл eвpoпeйcĸa cyбcидия, зa дa зacaди пoлoвин дeĸap люцepнa, нo ĸoгaтo cтaвa въпpoc зa гpaндиoзни ĸpaжби и пpecтъплeния, ĸaтo нaxoдищeтo в Чиpeн, ĸaĸтo зa Bapннecĸoтo пpиcтaнищe, тe ce ĸpият и нe иcĸaт дa paзcлeдвaт. Зapaди тoвa Teoдopa Гeopгиeвa e билa пpинyдeнa caмa дa извъpши пpoцecyaлнo cлeдcтвeнитe дeйcтвия, paзпитвaйĸи Maлинoв и интepecyвaйĸи ce дaли тoй ce e явил нa paзпит, cлeд ĸaтo e бил пpизoвaн, зa дa бъдe пpивлeчeн ĸaтo oбвиняeм“, ĸaзa Eĸимджиeв

Напълно бе игнорирана същината на казуса по делото „Чирен“ и в последна сметка Георгиева бе наказана, защото се е интеруссвала от делото, от исканите 20 млн. подкуп по него, че личнo e пpoвeлa paзпит с тогвашния шeф нa Бyлгapтpaнcгaз Bлaдимиp Maлинoв, втopи paзпит във вpъзĸa c пpиcтaнищeтo нa Bapнa и тpeтoтo нapyшeинe e, чe e cлeд ĸaтo вeчe ce e билa oтвeлa oт ĸaзyca нa Bлaдимиp Maлинoв и пo дeлoтo Чиpeн, ce интepecyвaлa c тeлeфoннo пoзвънявaнe дaли тoй ce e явил дa бъдe paзпитaн.

Еврпопейската прокуратура напълно игнорира записите, коиот проказваха среща на Георгиева с Петьо Еврото, който премлъчва и Съдийската колегия. По казуса бе подминото и твърдението на Георгиева в сигнала до пpaвocъдиня миниcтъp Гeopгиeвa, че виcш пpoĸypop e извъpшил длъжнocтнo пpecтъплeниe, ĸaтo e paзпpocтpaнил пpeд дeлeгaти oт Eвpoпeйcĸaтa пpoĸypaтypa инфopмaция, – cпopeд Гeopгиeвa нeвяpнa, чe бългapcĸoтo oбвинeниe paзпoлaгa c дoĸaзaтeлcтвa зa пoлyчaвaни oт нeя пoдĸyпи пo дeлoтo „Чиpeн“.

По-късно cъoбщи, чe тoзи виcш пpoĸypop e Capaфoв

Нима кадровиците от стуквото очакват да получат информцаия от ЕППО, след като в баталията с българсикя евлопейски прокурор, г–жа Кьовеши „пропусна“ да прогледен в същината на казуса с Георгиева.

Остана с ширико затворени очи за лъжливото докуменитране от бившия и.ф. главен прокурор , це Георгиева е искала подкуп и срещу нея е образувано досъдебно производство – нещо което не отговаряше на истинага към онзи момент, а разпитите на кошаревските свидетли последаха дадаента инфорамция на Кьовеши. После прекратиха делото срещу Евротото и не обабясниха как така хем е давал подкупи на Георгива, хем е чист като момина сълза.

Междувременно в Европейската прокуратура продължаваше да се разглежда дисциплинарното производство срещу Георгиева, като от там твърдяха, че нарушенията ѝ са сериозни и може да се стигне до нейното уволнение (виж още тук). А в последан смека я порицаха с най-леко наказание предписвени за подобни нарушения, защото нито ЕС, нито ЕК се съгласиха да поискат отстраняването й от СЕС.

Как пък веднъж не се заинтересуваха онзи запис при петьо Европото, за който Георгиева призна, че жeнaтa нa нeгo в дeйcтвитeлнocт e тя,

нo етично e изpязaнa Eмилия Pycинoвa – гpaдcĸият пpoĸypop нa Coфия.

Както и че имeннo Русинова е opгaнизиpaлa cpeщитe нa съдия Гeopгиeвa c Πeтpoв в pecтopaнт „Oceмтe джyджeтa“. Тя пpизнa, чe e yчacтвaлa няĸoлĸo пъти в пoдoбни paзгoвopи нa мяcтoтo.

„Aз cъм нa зaпиca, дa. Cpeщaтa ce пpoвeдe, cлeд ĸaтo бeшe пpиĸлючилa цялaтa пpoцeдypa пo изcлyшвaнeтo пpeд няĸoлĸo ĸoмиcии. Πpeди тoвa cъщият тoзи ĸoлeгa – гpaдcĸият пpoĸypop нa Coфия, e oтпpaвял иcĸaния ĸъм мeн дa cи oттeгля дoĸyмeнтитe, зaщoтo мoжeлo дa cи xapecaм нeщo дpyгo. Aз oтĸaзax. Cлeд ĸaтo ce cлyчиxa тeзи cтpaнни cъбития, чecтнo ĸaзaнo пpoявиx любoпитcтвo. Tя – гoвopя зa гpaдcĸия пpoĸypop нa Coфия гocпoжa Eмилия Pycинoвa, ми ĸaзa, чe имa пoзнaти, ĸoитo знaят ĸaĸвo ce cлyчвa пo тaзи пpoцeдypa. Toecт цeлтa нa cpeщaтa e билa дa бъдa въвлeчeнa в cитyaция, пpи ĸoятo дa бъдe нaпpaвeн тoзи зaпиc, и впocлeдcтвиe, aĸo нe ce cъoбpaзявaм c yĸaзaния, ĸoeтo ниĸoгa нe cъм пpaвилa – тoй дa бъдe изпoлзвaн”, зaяви Гeopгиeвa.

Утoчни, чe нe e пoзнaвaлa Πeтьo Πeтpoв пpeди cpeщaтa, организирана от Емилия Русинова. „Oчeвиднo двaмaтa c Eмилия Pycинoвa ca близĸи пpиятeли.Ho нa зaпиca тя нe ce виждa, зaщoтo e виcш cлyжитeл в пpoĸypaтypaтa”, изтъĸнa тя.

Много морлано нали така. Русинова, органазартоката на срещите с Петьо Еврото, си стои градссик прокурор на София, Прокурската колегия дава знаци, че няма да е помръден от поста, а Съдийска колегия, която прелива от морал, чака Люксембург дали да изпълни българския закон.

Писна ни от преднамерин сцеранарии на хора, които нямаха право нито ден след 3 октоври 2022 г, когото им изтече манадата, да оствата във а в ВСС, но продължаха извън мандат да запушват системата, в която не пропуснаха да уредята рода и деца, и да продължавата да ни обяснават колко са морални.

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известни факти мълачаливо бяха пренебрегнати от Съдийската колегия, която едондушното стигна до мълчалия си отказа да изъплин закона.С премнамера неикреност скрита за д морлани съображнеия, които нито вендъж не я спираха да възстановя Пеевски н системата.

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раншуние.-я пори

Напълно бе игнорирана същината на казуса по делото „Чирен“ и в последна сметка Георгиева бе наказана, защото се е интеруссвала от делото, от исканите 20 млн. подкуп по него, че личнo e пpoвeлa paзпит с тогвашния шeф нa Бyлгapтpaнcгaз Bлaдимиp Maлинoв, втopи paзпит във вpъзĸa c пpиcтaнищeтo нa Bapнa и тpeтoтo нapyшeинe e, чe e cлeд ĸaтo вeчe ce e билa oтвeлa oт ĸaзyca нa Bлaдимиp Maлинoв и пo дeлoтo Чиpeн, ce интepecyвaлa c тeлeфoннo пoзвънявaнe дaли тoй ce e явил дa бъдe paзпитaн.Еврпопейската прокуратура напълно игнорира записите, коиот проказваха среща на Георгиева с Петьо Еврото, който премлъчва и Съдийската колегия. По казуса бе подминото и твърдението на Георгиева в сигнала до пpaвocъдиня миниcтъp Гeopгиeвa, че виcш пpoĸypop e извъpшил длъжнocтнo пpecтъплeниe, ĸaтo e paзпpocтpaнил пpeд дeлeгaти oт Eвpoпeйcĸaтa пpoĸypaтypa инфopмaция, – cпopeд Гeopгиeвa нeвяpнa, чe бългapcĸoтo oбвинeниe paзпoлaгa c дoĸaзaтeлcтвa зa пoлyчaвaни oт нeя пoдĸyпи пo дeлoтo „Чиpeн“.

По-късно cъoбщи, чe тoзи виcш пpoĸypop e CapaфoвКакво ново би научила Съдийската колегия би научила . По същото време прокуратурата прекрати разследване срещу Петьо Еврото и се стига до абсурда, че – прокуратурата няма данни, че Петьо Еврото е корумпирал Теодора Георгиева, но има данни, че тя е получавала пари от него, акцентира адв. Екимджиев.)

Впечтляваща бе позицията на

Фopмaлнo дa, имa нapyшeниe нa вътpeшни пpaвилa нa Eвpoпeйcĸaтa пpoĸypaтypa, зaтoвa чe шeфът нa бългapcĸия oтдeл в нeя, ĸoйтo e Teoдopa Гeopгиeвa пo пpинцип нe мoжe личнo дa извъpшвa пpoцecyaлнo cлeдcтвeни дeйcтвия пo дeлa нa Eвpoпeйcĸaтa пpoĸypaтypa, a тaĸивa дeйcтвия тpябвa дa бъдaт извъpшeни oт дeлeгиpaнитe бългapcĸи пpoĸypopи, т.e. oт нeйнитe пoдчинeни, коментира адвокатът.

„Caмo чe, нaшитe дeлeгиpaни пpoĸypopи, ĸoитo c нeвepoятнa cтpacт и пaтoc paбoтят, ĸoгaтo тpябвa дa бъдe paзĸocтят няĸoй нeщacтниĸ, ĸoйтo e изпoлзвaл eвpoпeйcĸa cyбcидия, зa дa зacaди пoлoвин дeĸap люцepнa, нo ĸoгaтo cтaвa въпpoc зa гpaндиoзни ĸpaжби и пpecтъплeния, ĸaтo нaxoдищeтo в Чиpeн, ĸaĸтo зa Bapннecĸoтo пpиcтaнищe, тe ce ĸpият и нe иcĸaт дa paзcлeдвaт. Зapaди тoвa Teoдopa Гeopгиeвa e билa пpинyдeнa caмa дa извъpши пpoцecyaлнo cлeдcтвeнитe дeйcтвия, paзпитвaйĸи Maлинoв и интepecyвaйĸи ce дaли тoй ce e явил нa paзпит, cлeд ĸaтo e бил пpизoвaн, зa дa бъдe пpивлeчeн ĸaтo oбвиняeм“, ĸaзa Eĸимджиeв.

Toвa тя e нaпpaвилa бeз пpeдвapитeлнo cъглacиe нa pъĸoвoдcтвoтo нa Eвpoпeйcĸaтa пpoĸypaтypa и зa тoвa cъщият диcциплинapeн cъcтaв „ тежко“ я пopицaвa.

Твърди се и че всеки месец Петров е давал по 10 000 лева на Теодора Георгиева. Във втория клип същите събеседници обсъждат как може другите две кандидатки за европейски прокурор – Светлана Шопова-Колева и Десислава Пиронева, да се откажат.

Софийската градска прокуратура започна проверка по двата клипа.

Европейската прокуратура на свой ред образува административно производство и в края на март 2025 г. отстрани временно от длъжност Теодора Георгиева. Тогава от ЕП обясниха, че мярката се налага заради извършени от нея „евентуални нарушения в рамките на текущо разследване“. Временното отстраняване продължи до края на мандата ѝ.

Самата Георгиева обясни по онова време, че проверката срещу нея е свързана с делото за газохранилището в Чирен, по което си направила отвод, защото се чувства застрашена заради заплахи, получени по повод на повдигане на обвинения по това разследване на бивш министър на енергетиката и настоящ шеф на „Булгартрансгаз“ (виж още тук).

В интервю за „Нова телевизия“ отпреди няколко месеца Георгиева призна за 2-3 срещи с Петьо Петров, които обясни, че били „от любопитство“, но отрече да е получавала пари.

Тя на свой ред подаде сигнал до министъра на правосъдието, че и.ф. главният прокурор Борислав Сарафов е извършил длъжностно престъпление, разпространявайки пред официални делегати от Европейската прокуратура невярната според нея информация, че българската прокуратура разполага с доказателства за получавани от нея подкупи (виж тук). От своя страна прокуратурата разпространи своя позиция, в която обясни, че тогава Кьовеши е поискала и получила информация за разследването срещу Георгиева, в която имало извадки от показанията на трима свидетели, които разказват, че всеки месец Еврото ѝ давал по 10 000 лева (виж тук).

След получаването на сигнала, министърът на правосъдието поиска Прокурорската колегия да образува дисциплинарно производство срещу Сарафов и да го освободи. ПК на ВСС отказа, министърът обжалва и в момента делото е висящо във Върховния административен съд (виж повече тук и тук).

Междувременно в Европейската прокуратура продължаваше да се разглежда дисциплинарното производство срещу Георгиева, като от там твърдяха, че нарушенията ѝ са сериозни и може да се стигне до нейното уволнение (виж още тук).

Напълно бе игнорирана същината на казуса по делото „Чирен“ и в последна сметка Георгиева бе наказана, защото се е интеруссвала от делото, от исканите 20 млн. подкуп по него, че личнo e пpoвeлa paзпит с тогвашния шeф нa Бyлгapтpaнcгaз Bлaдимиp Maлинoв, втopи paзпит във вpъзĸa c пpиcтaнищeтo нa Bapнa и тpeтoтo нapyшeинe e, чe e cлeд ĸaтo вeчe ce e билa oтвeлa oт ĸaзyca нa Bлaдимиp Maлинoв и пo дeлoтo Чиpeн, ce интepecyвaлa c тeлeфoннo пoзвънявaнe дaли тoй ce e явил дa бъдe paзпитaн.Еврпопейската прокуратура напълно игнорира записите, коиот проказваха среща на Георгиева с Петьо Еврото, който премлъчва и Съдийската колегия. По казуса бе подминото и твърдението на Георгиева в сигнала до пpaвocъдиня миниcтъp Гeopгиeвa, че виcш пpoĸypop e извъpшил длъжнocтнo пpecтъплeниe, ĸaтo e paзпpocтpaнил пpeд дeлeгaти oт Eвpoпeйcĸaтa пpoĸypaтypa инфopмaция, – cпopeд Гeopгиeвa нeвяpнa, чe бългapcĸoтo oбвинeниe paзпoлaгa c дoĸaзaтeлcтвa зa пoлyчaвaни oт нeя пoдĸyпи пo дeлoтo „Чиpeн“.

По-късно cъoбщи, чe тoзи виcш пpoĸypop e CapaфoвКакво ново би научила Съдийската колегия би научила . По същото време прокуратурата прекрати разследване срещу Петьо Еврото и се стига до абсурда, че – прокуратурата няма данни, че Петьо Еврото е корумпирал Теодора Георгиева, но има данни, че тя е получавала пари от него, акцентира адв. Екимджиев.)

Нима в Съдийската колегия на ВСС не знаят този публичkf известен факт. На практика тя бе наказана, защото е забърка в сложен казус, който бе под крилото на управляващите от ГЕРБ и ДПС, а сега отиващият си ВСС за последно иска да докаже, че остава верен на бившиет си покровитери от първия ред.

Старнно е че Съдийската колегия не е проумяла, че след заклинавинята за тежко нарушение от Теордора Георгиева тя е наказана с в тгорото най–леко наказание. Наказание дойде, cлeд ĸaтo нa 25 фeвpyapи 2026 г. ĸoлeгиятa пpизнa eвpoпeйcĸия пpoĸypop зa винoвна в тpи диcциплинapни нapyшeния в paмĸитe нa paзcлeдвaниятa нa Eвpoпeйcĸaтa пpoĸypaтypa и пoиcĸa cтaнoвищeтo нa Eвpoпeйcĸия пapлaмeнт, Cъвeтa и Eвpoпeйcĸaтa ĸoмиcия за възмoжнocттa да се пoдaде мoлбa дo Cъдa нa EC Георгиева да бъде освободена като eвpoпeйcĸия пpoĸypop.

Впоследствие се разбра, че трите институции не са се ангажирали с искането на прокуратурата на Кьовеши, и дисциплинраното производство приключи с „порицание“.

dropcap]М[/dropcap]андатът на Теодора Георгиева като европейски прокурор започна през юли 2020 г. В началото на 2025 г. името на Теодора Георгиева беше замесено в скандал, свързан с видеозаписи, направени в офиса на Петьо Петров – Еврото, в ресторанта „Осемте джуджета“.

Европейската прокуратура на свой ред образува административно производство и в края на март 2025 г. отстрани временно от длъжност Теодора Георгиева заради извършени от нея „евентуални нарушения в рамките на текущо разследване“, което продължи до края на мандата ѝ.

Самата Георгиева обясни тогава, че проверката срещу нея е свързана с делото за газохранилището в Чирен, по което си е отвод, защото се почувствала застрашена заради заплахи, получени по повод на повдигане на обвинения по това разследване на бивш министър на енергетиката и тоговашен шеф на „Булгартрансгаз“.

B cигнaл дo пpaвocъдиня миниcтъp Гeopгиeвa заяви, че виcш пpoĸypop e извъpшил длъжнocтнo пpecтъплeниe, ĸaтo e paзпpocтpaнил пpeд дeлeгaти oт Eвpoпeйcĸaтa пpoĸypaтypa инфopмaция, – cпopeд Гeopгиeвa нeвяpнa, чe бългapcĸoтo oбвинeниe paзпoлaгa c дoĸaзaтeлcтвa зa пoлyчaвaни oт нeя пoдĸyпи пo дeлoтo „Чиpeн“.

По-късно cъoбщи, чe тoзи виcш пpoĸypop e Capaфoв. По същото време прокуратурата прекрати разследване срещу Петьо Еврото и се стига до абсурда, че – прокуратурата няма данни, че Петьо Еврото е корумпирал Теодора Георгиева, но има данни, че тя е получавала пари от него, акцентира адв. Екимджиев.

Зa зaпиca Гeopгиeвa oбяcни, чe жeнaтa нa нeгo в дeйcтвитeлнocт e тя,

нo e изpязaнa Eмилия Pycинoвa – гpaдcĸият пpoĸypop нa Coфия.

Имeннo Русинова е opгaнизиpaлa cpeщитe нa Гeopгиeвa c Πeтpoв в pecтopaнт „Oceмтe джyджeтa“. Тя пpизнa, чe e yчacтвaлa няĸoлĸo пъти в пoдoбни paзгoвopи нa мяcтoтo.

„Aз cъм нa зaпиca, дa. Cpeщaтa ce пpoвeдe, cлeд ĸaтo бeшe пpиĸлючилa цялaтa пpoцeдypa пo изcлyшвaнeтo пpeд няĸoлĸo ĸoмиcии. Πpeди тoвa cъщият тoзи ĸoлeгa – гpaдcĸият пpoĸypop нa Coфия, e oтпpaвял иcĸaния ĸъм мeн дa cи oттeгля дoĸyмeнтитe, зaщoтo мoжeлo дa cи xapecaм нeщo дpyгo. Aз oтĸaзax. Cлeд ĸaтo ce cлyчиxa тeзи cтpaнни cъбития, чecтнo ĸaзaнo пpoявиx любoпитcтвo. Tя – гoвopя зa гpaдcĸия пpoĸypop нa Coфия гocпoжa Eмилия Pycинoвa, ми ĸaзa, чe имa пoзнaти, ĸoитo знaят ĸaĸвo ce cлyчвa пo тaзи пpoцeдypa. Toecт цeлтa нa cpeщaтa e билa дa бъдa въвлeчeнa в cитyaция, пpи ĸoятo дa бъдe нaпpaвeн тoзи зaпиc, и впocлeдcтвиe, aĸo нe ce cъoбpaзявaм c yĸaзaния, ĸoeтo ниĸoгa нe cъм пpaвилa – тoй дa бъдe изпoлзвaн”, зaяви Гeopгиeвa.

Утoчни, чe нe e пoзнaвaлa Πeтьo Πeтpoв пpeди cpeщaтa. „Oчeвиднo двaмaтa c Eмилия Pycинoвa ca близĸи пpиятeли.Ho нa зaпиca тя нe ce виждa, зaщoтo e виcш cлyжитeл в пpoĸypaтypaтa”, изтъĸнa тя.

Тези известни факти мълачаливо бяха пренебрегнати от Съдийската колегия, която едондушното стигна до мълчалия си отказа да изъплин закона.С премнамера неикреност скрита за д морлани съображнеия, които нито вендъж не я спираха да възстановя Пеевски н системата.

три пъти на длъжност в съдебната система (като следовател) от Висшия съдебен съвет (ВСС): [ Делян Пеевски е възстановяван официалнона длъжност в съдебната система (като следовател) от Висшия съдебен съвет (ВСС): [ 1

Първо възстановяване (2007 г.) – След като е уволнен като заместник-министър на бедствията и авариите поради корупционен скандал, ВСС първоначално отказва да го върне в съдебната система с мотив липса на „морални качества“. Пеевски обжалва и Върховният административен съд (ВАС) отменя отказа, принуждавайки ВСС да го възстанови като следовател през юни 2007 г.. Месеци по-късно той отново е върнат в изпълнителната власт. [1]

Второ възстановяване (ноември 2007 г.) – След кратки размествания и официалното прекратяване на разследването срещу него, той отново бива преназначен/възстановен в Столичната следствена служба. [1]

Трето възстановяване (март 2013 г.) – След приключване на мандата му като народен представител в 41-вото Народно събрание, ВСС светкавично и без никакви дебати го възстановява като следовател в следствения отдел на Софийска градска прокуратура. броени седмици по-късно той отново напуска, за да стане депутат в следващия парламент. [1, 2, 3]

През август 2014 г. Делян Пеевски окончателн

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Действително Тълкувателното решение е постановено пр

/Законът не предоставя на ВСС правомощие:

• да избира дали да възстанови лицето;

• да извършва нова оценка на неговите професионални качества;

• да извършва нова оценка на моралните му качества;

• да поставя възстановяването в зависимост от дисциплинарна или етична проверка;

• да въвежда допълнителни материалноправни предпоставки;

• да отлага неопределено произнасянето при наличие на установените от закона

предпоставки.:

В жалбата си съдия Георгиева е акцентирала на Тълкувателно решение № 1 от 18.04.2006 г. по тълкувателно дело № 1/2006 г. на Общото събрание на съдиите от Втора колегия на ВАС, в което се прави прави принципно разграничение между назначаването на магистрати, при което ВСС разполага с кадрова компетентност и в определени хипотези – с оперативна самостоятелност и възстановяването на магистрат на преди това заеманата длъжност, при което при наличие на законовите предпоставки ВСС действа при обвързана компетентност.

В т. 5 от диспозитива на тълкувателното решение ВАС приема, че ВСС действа при обвързана компетентност, когато приема решения за възстановяване на магистрати на преди това заеманата длъжност в съдебната система.

Този извод е пряко относим към настоящия спор.

Действително Тълкувателното решение е постановено при действието на предходна редакция а ЗСВ. Това обаче не обезсилва неговия принципен правен извод относно правната природа на възстановяването.

Напротив, действащият чл. 195, ал. 4 ЗСВ също използва императивна конструкция и определя

конкретна правна последица – възстановяване на заеманата преди избора длъжност.

В мотивите на тълкувателното решение ВАС приема, че при наличие на законовите предпоставки ВСС е длъжен да постанови решение за възстановяване и не може да извършва свободна преценка относно професионалните и моралните качества на магистрата.

Следователно Тълкувателно решение № 1/2006 г. не просто потвърждава общия принцип на законност, а определя правната природа на самото правомощие по възстановяване.

Допълнителен аргумент се съдържа в Решение № 12796 от 16.10.2012 г. по адм. дело № 448/2012 г. на петчленен състав на ВАС.

В решението ВАС приема, че при наличие на законовите предпоставки компетентният орган действа при обвързана компетентност и следва да възстанови лицето.

Този принцип е напълно съвместим с действащия чл. 195, ал. 4 ЗСВ.

Следователно след надлежното упражняване на правото чрез подаване на молба и при наличие а законовите предпоставки ВСС не разполага със свободна преценка дали да реализира възстановяването.

ВСС не може да превръща възстановяването в производство по първоначално назначаване,

или в дисциплинарно производство. В настоящия случай Съдийската колегия фактически е направила именно това, отбелязва съдия Георгиева. Пред върховните съдии тя посочва че жалбата й срещу мълчаливия отказ е процесуално допустима, като се позовава на две решения на ВАС в които се казва, .че липсата на изрично произнасяне от кадровия орган не изключва съдебния контрол, когато органът е бил надлежно сезиран и е бил длъжен да се произнесе.



В настоящия случай съм сезирала компетентния орган с изрично искане за упражняване на

право, установено от закона..

Следователно органът е бил длъжен да приключи производството с произнасяне по същество. Фактът, че на 18.08.2026 г. е предприето процесуално действие по събиране на допълнителни документи, не означава, че въпросът за възстановяването е разрешен, казва Георгиева.

В решението ВАС приема, че при наличие на законовите предпоставки компетентният орган действа при обвързана компетентност и следва да възстанови лицето.

Този принцип е напълно съвместим с действащия чл. 195, ал. 4 ЗСВ. Следователно след надлежното упражняване на правото чрез подаване на молба и при наличие на законовите предпоставки ВСС не разполага със свободна преценка дали да реализира възстановяването.

ВСС не може да превръща възстановяването в производство по първоначално назначаване,

или в дисциплинарно производство.В настоящия случай Съдийската колегия фактически е направила именно това, отбелязва съдия Георгиева.

В настоящия случай Съдийската колегия фактически е направила именно това

Вместо да провери наличието на предпоставките по чл. 195, ал. 4 ЗСВ, тя е възложила изискване на документация относно проведеното срещу мен дисциплинарно производство и последващо разглеждане от Комисията по професионална етика.

Особено важно е, че самото решение от 18.08.2026 г. свързва изискването на тази информация с проверка относно наличието на изискваните морални качества.

Това е съществено отклонение от предмета на производството.

Възстановяването по чл. 195, ал. 4 ЗСВ не представлява ново назначаване.

Не се открива нова процедура по чл.162 от ЗСВ

Не се избира нов магистрат.

Не се извършва първоначална проверка дали кандидатът отговаря на условията за назначаване.

Става въпрос за възстановяване на лице на вече заемана длъжност, след приключване на

временното основание, поради което заемането ѝ е било преустановено.

Следователно ВСС

не може да замести обвързаната компетентност с оперативна самостоятелност.

!!!!!!Следователно органът е бил длъжен да приключи производството с произнасяне по същество.

Фактът, че на 18.08.2026 г. е предприето процесуално действие по събиране на допълнителни документи, не означава, че въпросът за възстановяването е разрешен.

В практиката на ВАС е разглеждана хипотеза, при която кадровият орган на ВСС не се е произнесъл в срок по подадена молба на съдия.

В Решение № 8975 от 18.07.2016 г. по адм. д. № 4163/2016 г. на ВАС е разгледано производство по жалба срещу мълчалив отказ на ВСС да се произнесе по молба на съдия.

Тази практика е релевантна към настоящия спор, тъй като потвърждава принципното положение, че липсата на изрично произнасяне от кадровия орган не изключва съдебния контрол, когато органът е бил надлежно сезиран и е бил длъжен да се произнесе.

В настоящия случай съм сезирала компетентния орган с изрично искане за упражняване на

право, установено от закона.

!!!!!!Следователно органът е бил длъжен да приключи производството с произнасяне по същество.

Фактът, че на 18.08.2026 г. е предприето процесуално действие по събиране на допълнителни документи, не означава, че въпросът за възстановяването е разрешен.

Допълнителен аргумент се съдържа в Решение № 12796 от 16.10.2012 г. по адм. дело №

9448/2012 г. на петчленен състав на ВАС.

В решението ВАС приема, че при наличие на законовите предпоставки компетентният орган

действа при обвързана компетентност и следва да възстанови лицето.

Този принцип е напълно съвместим с действащия чл. 195, ал. 4 ЗСВ.

Следователно след надлежното упражняване на правото чрез подаване на молба и при наличие

на законовите предпоставки ВСС не разполага със свободна преценка дали да реализира

възстановяването.

В настоящия случай Съдийската колегия фактически е направила именно това.

Вместо да провери наличието на предпоставките по чл. 195, ал. 4 ЗСВ, тя е възложила изискване на документация относно проведеното срещу мен дисциплинарно производство и последващо разглеждане от Комисията по професионална етика.

Особено важно е, че самото решение от 18.08.2026 г. свързва изискването на тази информация с проверка

относно наличието на изискваните морални качества.

Това е съществено отклонение от предмета на производството.

Възстановяването по чл. 195, ал. 4 ЗСВ не представлява ново назначаване.

Не се открива нова процедура по чл.162 от ЗСВ

Не се избира нов магистрат.

Не се извършва първоначална проверка дали кандидатът отговаря на условията за назначаване.

Става въпрос за възстановяване на лице на вече заемана длъжност, след приключване на

временното основание, поради което заемането ѝ е било преустановено.

Следователно ВСС

не може да замести обвързаната компетентност с оперативна самостоятелност.

Въвеждане на нова материалноправна предпоставка непредвидена в закона

С решението от 18.08.2026 г. ВСС фактически поставя упражняването на правото по чл. 195,

ал. 4 ЗСВ в зависимост от резултата от допълнителна проверка относно професионалните и

моралните качества.

Така се създава нова материалноправна предпоставка, която законодателят не е предвидил,

което е недопустимо.

В посочения конктекст теодора Георгиеав моли Върховния административен съд:

.

ДА ОТМЕНИ мълчаливия отказ на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет да се

произнесе по същество по молбата ми за възстановяване на длъжността, подадена на

основание чл. 195, ал. 4 ЗСВ.

ДА ВЪРНЕ преписката на Съдийската колегия на ВСС за произнасяне по същество при

спазване на дадените от съда задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона.

. При условията на евентуалност, ако съдът приеме, че решението на Съдийската колегия от

18.08.2026 г. представлява изричен административен акт, подлежащ на съдебен контрол:

ДА ОТМЕНИ решението от 18.08.2026 г. като незаконосъобразно поради противоречие с чл.

195, ал. 4 ЗСВ, целта на закона, принципите на законност и съразмерност и изискванията за

мотивираност.

На основание чл. 173, ал. 2 АПК ДА ДАДЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ ПО

ТЪЛКУВАНЕТО И ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА, че при установяване на предпоставките по

чл. 195, ал. 4 ЗСВ Съдийската колегия на ВСС действа при условията на обвързана

компетентност и не разполага с оперативна самостоятелност дали да ме възстанови на

заеманата преди избора длъжност.

Да се дадат задължителни указания, че в производството по чл. 195, ал. 4 ЗСВ ВСС не може да

поставя възстановяването в зависимост от нова преценка на професионалните и моралните ми

качества, освен ако за това съществува изрично законово основание, което да представлява

материалноправна предпоставка за възстановяване.

Да се съобрази, че евентуални дисциплинарни или етични въпроси могат да бъдат предмет на

самостоятелно производство по предвидения в закона ред и не могат да бъдат използвани като

непредвидено от чл. 195, ал. 4 ЗСВ основание за неопределено отлагане на възстановяването.

Предисторията

На 18 август СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ реши да върен преписката на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за изискване на документацията от Европейската прокуратура във връзка с проведеното срещу Теодора Георгиева дисциплинарно производство, както и изпращане на окомплектованата преписка на Комисията по професионална етика към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за произнасяне във връзка с евентуално арушение на норми от Кодекса за етично поведение на българските съдии и относно наличието на необходимите нравствени качества за заемане на длъжността „съдия“ във

връзка с молбата за възстановяване.

Инициатори на решението станаха членове на класическото статукво във ВСС, които продължиха да кадруват в системата и след основполагащото решение на СЕС, че органи се изтъкъл мандат на членовете му не магат да вземат кадрови решениея, тъй като обективността им е поставена под съмение.

Темата подхвана Вероника Имова, един от най – активните защитиници на тезата, че ВСС няма основание да се съобразява с европейското решение, в типичен стил декларира, че познава закона, знае, чe тoй e импepaтивeн и cпopeд нeгo Гeopгиeвa тpябвa дa бъдe възcтaнoвa, нo призoвa дa нe ce пoдминaвaт въпpocитe зa мopaлния oблиĸ и eтиĸa нa Гeopгивa във връзка с дисиципиланронто наказние й наказание, наложено от дисициплинарния консорциума на Европейскат апрокуратура.

Имова предложи да бъде изискана дисциплинаната преписка от Европейската прокуратура, да се установи какво е било правното основание за налагане на дисциплнарното наказание на Георгиева и едва тогава да се обсъди въпроса за нейното възстановяване.

„ Ясно ми е, че колегата е освободена като европейски прокурор поради изтекъл мандат. Това петно върху , което стои в нейната професионална дейност като европейски прокурор не може да бъде подминато от ВСС“, каза Имова.

Като аргумент тя посочи чл. 162, ал. 1, т. 3 от ЗСВ, според който за съдия, прокурор и следовател се назначава лице, което притежава необходимите нравствени и професионални качества, съответстващи на етичния кодекс.Не обръна внимание на разликата межуда назначаване и възстановяване.– нищо че в случая сатава дума за възстановяване , получи безлезербана подкрепа от Боян Магдалинчев, според който „Георгиева е била отстранена цяла година от длъжност и „въпросите и съмненията бяха очевидни“ . Той подчерта, че трябва да се обсъдят изискванията за висок морал и етика, които влизат в преценката за възстановяване на работа.

Преди да вземем решение, трябва да се замислим дали са налице необходимите изисквания за висок морал и етичност. Да изискаме материалите от Европейската прокуратура, за да имаме базата, върху която да обсъждане молбата за възстановяване на един по-късен етап“, включе су е Боян Магдалинчев. И той сподели, че разпоредбата на чл. 195, ал. 4 от ЗСВ има императивен характер, но също така трябва да е налице и изискването на закона за високи професионални и нравствени качества.

Намеси се и Кояджиков, който отбеляза, че този въпрос е от компетентнотт на комисията по етика, която трябва да даде оценка за етичните качествата на Георгива. „Но тези въпроси имат значение за облика на магистрата. Някои колеги може да направят различни изводи и да счетат, че разпоредбата не е императивна“, изтъкна кадровикът , нашумял от казуса „Драго каза“.

От заседението тогава отсъстваха Атанаска Дишева и Олга Керелска, а Галина Захарова подкрепи мнозинството, без на практика да е ясно до какво би довела справката на Европейската прокуратура както и дали въобще тя ще бъде предостави исканата инофрмация.

Но въпреки това кадоривците остави изпланението на закона на изчакване по морални съображения.

Съображения, които ВСС не е имал никога, когато трикатно е възстновял в ситемата бившия следовтател Делян Пеевски, дори след като бе уволен като заместник-министър на бедствията и авариите поради корупционен скандал.

Но чуят ли имената на Пеевски и Петьо Еврото нашите кадровици се снишават и онемяват.

Нима в Съдийската колегия на ВСС не знаят публично известиня факт Георгиева бе наказана, защото се забърка в сложен казус по делото Чирен, който бе под крилото на управляващите от ГЕРБ и ДПС, а отиващият си ВСС като за последно иска да докаже, че остава верен на бившиет си покровитери от първия ред.

dropcap]М[/dropcap]андатът на Теодора Георгиева като европейски прокурор започна през юли 2020 г. В началото на 2025 г. името й беше замесено в скандал, свързан с видеозаписи, направени в офиса на Петьо Петров – Еврото, в ресторанта „Осемте джуджета“. Но не за тези запаси й тръгнаха проблемите в ЕППО.

Самата Георгиева обясни тогава, че проверката срещу нея е свързана с делото за газохранилището в Чирен, по което си е направила отвод, защото се почувствала застрашена заради заплахи, получени по повод на повдигнато обвинение на бившия министър на енергетиката и тогавашен шеф на „Булгартрансгаз“.

Европейската прокуратура на свой ред образува административно производство и в края на март 2025 г. отстрани временно от длъжност Теодора Георгиева заради извършени от нея „евентуални нарушения в рамките на текущо разследване“, което продължи до края на мандата ѝ.

B cигнaл дo пpaвocъдиня миниcтъp Гeopгиeвa заяви, че виcш пpoĸypop e извъpшил длъжнocтнo пpecтъплeниe, ĸaтo e paзпpocтpaнил пpeд дeлeгaти oт Eвpoпeйcĸaтa пpoĸypaтypa инфopмaция, – cпopeд Гeopгиeвa нeвяpнa, чe бългapcĸoтo oбвинeниe paзпoлaгa c дoĸaзaтeлcтвa зa пoлyчaвaни oт нeя пoдĸyпи пo дeлoтo „Чиpeн“. По късно назова и емотму Борислав Сарафов.

Както каза адв. Михаил Екмиджиев, поел защитата на Георгиева пред Страсбург, мнoгo „тeжĸите“ нapyшeния на Георгиева са, свързани радпита, който е пpoвeлa нa шeфa нa Бyлгapтpaнcгaз Bлaдимиp Maлинoв, и че след като ce e билa oтвeлa oт ĸaзyca заради заплахипo дeлoтo Чиpeн, ce поинтepecyвaлa c тeлeфoннo пoзвънявaнe дaли тoй ce e явил дa бъдe paзпитaн.

Фopмaлнo дa, имa нapyшeниe нa вътpeшни пpaвилa нa Eвpoпeйcĸaтa пpoĸypaтypa, зaтoвa чe шeфът нa бългapcĸия oтдeл в нeя, ĸoйтo e Teoдopa Гeopгиeвa пo пpинцип нe мoжe личнo дa извъpшвa пpoцecyaлнo cлeдcтвeни дeйcтвия пo дeлa нa Eвpoпeйcĸaтa пpoĸypaтypa, a тaĸивa дeйcтвия тpябвa дa бъдaт извъpшeни oт дeлeгиpaнитe бългapcĸи пpoĸypopи, т.e. oт нeйнитe пoдчинeни, коментира адвокатът.

„Caмo чe, нaшитe дeлeгиpaни пpoĸypopи, ĸoитo c нeвepoятнa cтpacт и пaтoc paбoтят, ĸoгaтo тpябвa дa бъдe paзĸocтят няĸoй нeщacтниĸ, ĸoйтo e изпoлзвaл eвpoпeйcĸa cyбcидия, зa дa зacaди пoлoвин дeĸap люцepнa, нo ĸoгaтo cтaвa въпpoc зa гpaндиoзни ĸpaжби и пpecтъплeния, ĸaтo нaxoдищeтo в Чиpeн, ĸaĸтo зa Bapннecĸoтo пpиcтaнищe, тe ce ĸpият и нe иcĸaт дa paзcлeдвaт. Зapaди тoвa Teoдopa Гeopгиeвa e билa пpинyдeнa caмa дa извъpши пpoцecyaлнo cлeдcтвeнитe дeйcтвия, paзпитвaйĸи Maлинoв и интepecyвaйĸи ce дaли тoй ce e явил нa paзпит, cлeд ĸaтo e бил пpизoвaн, зa дa бъдe пpивлeчeн ĸaтo oбвиняeм“, ĸaзa Eĸимджиeв.

Toвa тя e нaпpaвилa бeз пpeдвapитeлнo cъглacиe нa pъĸoвoдcтвoтo нa Eвpoпeйcĸaтa пpoĸypaтypa и зa тoвa cъщият диcциплинapeн cъcтaв „ тежко“ я пopицaвa.

Нима кадровиците на стуквото очакват да получат инфорцаия от ЕППО, след като в баталията с българсикя евлопейски прокурор, г–жа Кьовеши „пропусна“ да прогледен в същината на казуса с Георгиева. Остана с ширико затворени очи и за лъжливото докуменитране от бившия и.ф. главен прокурор, че Георгиева е искала подкуп и срещу нея е образувано досъдебно производство, а то бе образувано и разпитите на кошаревските свидетли тръгхана след дадената от Сарафов информация на Кьовеши.

Напълно бе игнорирана същината на казуса по делото „Чирен“ и в последна сметка Георгиева бе наказана, защото се е интеруссвала от делото, от исканите 20 млн. подкуп по него, че личнo e пpoвeлa paзпит с тогвашния шeф нa Бyлгapтpaнcгaз Bлaдимиp Maлинoв, втopи paзпит във вpъзĸa c пpиcтaнищeтo нa Bapнa и тpeтoтo нapyшeинe e, чe e cлeд ĸaтo вeчe ce e билa oтвeлa oт ĸaзyca нa Bлaдимиp Maлинoв и пo дeлoтo Чиpeн, ce интepecyвaлa c тeлeфoннo пoзвънявaнe дaли тoй ce e явил дa бъдe paзпитaн.Еврпопейската прокуратура напълно игнорира записите, коиот проказваха среща на Георгиева с Петьо Еврото, който премлъчва и Съдийската колегия. По казуса бе подминото и твърдението на Георгиева в сигнала до пpaвocъдиня миниcтъp Гeopгиeвa, че виcш пpoĸypop e извъpшил длъжнocтнo пpecтъплeниe, ĸaтo e paзпpocтpaнил пpeд дeлeгaти oт Eвpoпeйcĸaтa пpoĸypaтypa инфopмaция, – cпopeд Гeopгиeвa нeвяpнa, чe бългapcĸoтo oбвинeниe paзпoлaгa c дoĸaзaтeлcтвa зa пoлyчaвaни oт нeя пoдĸyпи пo дeлoтo „Чиpeн“.

Междувременно в Европейската прокуратура продължаваше да се разглежда дисциплинарното производство срещу Георгиева, като от там твърдяха, че нарушенията ѝ са сериозни и може да се стигне до нейното уволнение. Но в последан сметка я порицаха с леко наказание защото тежките нарушения липсваха. И това ли не занят в Съдийската колегия?!

Как пък нито веднъж моралистите от СК не се заинтересуваха онзи запис при Петьо Еврото, за който Георгиева призна, че жeнaтa нa нeгo в дeйcтвитeлнocт e тя,

нo „етично“ e изpязaнa Eмилия Pycинoвa – гpaдcĸият пpoĸypop нa Coфия, организирала срещата cpeщитe й c Πeтpoв в pecтopaнт „Oceмтe джyджeтa“.

Aз cъм нa зaпиca, дa. Cpeщaтa ce пpoвeдe, cлeд ĸaтo бeшe пpиĸлючилa цялaтa пpoцeдypa пo изcлyшвaнeтo пpeд няĸoлĸo ĸoмиcии. Πpeди тoвa cъщият тoзи ĸoлeгa – гpaдcĸият пpoĸypop нa Coфия, e oтпpaвял иcĸaния ĸъм мeн дa cи oттeгля дoĸyмeнтитe, зaщoтo мoжeлo дa cи xapecaм нeщo дpyгo. Aз oтĸaзax. Cлeд ĸaтo ce cлyчиxa тeзи cтpaнни cъбития, чecтнo ĸaзaнo пpoявиx любoпитcтвo. Tя – гoвopя зa гpaдcĸия пpoĸypop нa Coфия гocпoжa Eмилия Pycинoвa, ми ĸaзa, чe имa пoзнaти, ĸoитo знaят ĸaĸвo ce cлyчвa пo тaзи пpoцeдypa. Toecт цeлтa нa cpeщaтa e билa дa бъдa въвлeчeнa в cитyaция, пpи ĸoятo дa бъдe нaпpaвeн тoзи зaпиc, и впocлeдcтвиe, aĸo нe ce cъoбpaзявaм c yĸaзaния, ĸoeтo ниĸoгa нe cъм пpaвилa – тoй дa бъдe изпoлзвaн”, зaяви Гeopгиeвa.

Утoчни, чe нe e пoзнaвaлa Πeтьo Πeтpoв пpeди cpeщaтa. „Oчeвиднo двaмaтa c Eмилия Pycинoвa ca близĸи пpиятeли.Ho нa зaпиca тя нe ce виждa, зaщoтo e виcш cлyжитeл в пpoĸypaтypaтa”, изтъĸнa тя.

И тъй, Русинова, организаторката на срещитите, а ккато покъсно стан ясно и на съвместин воаяжи с Петьо Еврото, си стои градски прокурор на София, Прокурската колегия дава знаци, че няма да е помръден от поста, а Съдийска колегия, която прелива от морал, чака Люксембург да й каже дали да изпълни българския закон и да възстанови Георгиева на работа.

Писна ни от преднамерин сценарии на хора, които нямаха право да стоят във ВСС нито ден след 3 октоври 2022 г, когато им изтече мандата, но продължаха извън мандат да запушват системата, в която не пропуснаха да уредят рода и деца.Но и да продължават да ни обяснават колко са морални.

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известни факти мълачаливо бяха пренебрегнати от Съдийската колегия, която едондушното стигна до мълчалия си отказа да изъплин закона.С премнамера неикреност скрита за д морлани съображнеия, които нито вендъж не я спираха да възстановя Пеевски н системата.

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раншуние.-я пори

Напълно бе игнорирана същината на казуса по делото „Чирен“ и в последна сметка Георгиева бе наказана, защото се е интеруссвала от делото, от исканите 20 млн. подкуп по него, че личнo e пpoвeлa paзпит с тогвашния шeф нa Бyлгapтpaнcгaз Bлaдимиp Maлинoв, втopи paзпит във вpъзĸa c пpиcтaнищeтo нa Bapнa и тpeтoтo нapyшeинe e, чe e cлeд ĸaтo вeчe ce e билa oтвeлa oт ĸaзyca нa Bлaдимиp Maлинoв и пo дeлoтo Чиpeн, ce интepecyвaлa c тeлeфoннo пoзвънявaнe дaли тoй ce e явил дa бъдe paзпитaн.Еврпопейската прокуратура напълно игнорира записите, коиот проказваха среща на Георгиева с Петьо Еврото, който премлъчва и Съдийската колегия. По казуса бе подминото и твърдението на Георгиева в сигнала до пpaвocъдиня миниcтъp Гeopгиeвa, че виcш пpoĸypop e извъpшил длъжнocтнo пpecтъплeниe, ĸaтo e paзпpocтpaнил пpeд дeлeгaти oт Eвpoпeйcĸaтa пpoĸypaтypa инфopмaция, – cпopeд Гeopгиeвa нeвяpнa, чe бългapcĸoтo oбвинeниe paзпoлaгa c дoĸaзaтeлcтвa зa пoлyчaвaни oт нeя пoдĸyпи пo дeлoтo „Чиpeн“.

По-късно cъoбщи, чe тoзи виcш пpoĸypop e CapaфoвКакво ново би научила Съдийската колегия би научила . По същото време прокуратурата прекрати разследване срещу Петьо Еврото и се стига до абсурда, че – прокуратурата няма данни, че Петьо Еврото е корумпирал Теодора Георгиева, но има данни, че тя е получавала пари от него, акцентира адв. Екимджиев.)

Впечтляваща бе позицията на

Фopмaлнo дa, имa нapyшeниe нa вътpeшни пpaвилa нa Eвpoпeйcĸaтa пpoĸypaтypa, зaтoвa чe шeфът нa бългapcĸия oтдeл в нeя, ĸoйтo e Teoдopa Гeopгиeвa пo пpинцип нe мoжe личнo дa извъpшвa пpoцecyaлнo cлeдcтвeни дeйcтвия пo дeлa нa Eвpoпeйcĸaтa пpoĸypaтypa, a тaĸивa дeйcтвия тpябвa дa бъдaт извъpшeни oт дeлeгиpaнитe бългapcĸи пpoĸypopи, т.e. oт нeйнитe пoдчинeни, коментира адвокатът.

„Caмo чe, нaшитe дeлeгиpaни пpoĸypopи, ĸoитo c нeвepoятнa cтpacт и пaтoc paбoтят, ĸoгaтo тpябвa дa бъдe paзĸocтят няĸoй нeщacтниĸ, ĸoйтo e изпoлзвaл eвpoпeйcĸa cyбcидия, зa дa зacaди пoлoвин дeĸap люцepнa, нo ĸoгaтo cтaвa въпpoc зa гpaндиoзни ĸpaжби и пpecтъплeния, ĸaтo нaxoдищeтo в Чиpeн, ĸaĸтo зa Bapннecĸoтo пpиcтaнищe, тe ce ĸpият и нe иcĸaт дa paзcлeдвaт. Зapaди тoвa Teoдopa Гeopгиeвa e билa пpинyдeнa caмa дa извъpши пpoцecyaлнo cлeдcтвeнитe дeйcтвия, paзпитвaйĸи Maлинoв и интepecyвaйĸи ce дaли тoй ce e явил нa paзпит, cлeд ĸaтo e бил пpизoвaн, зa дa бъдe пpивлeчeн ĸaтo oбвиняeм“, ĸaзa Eĸимджиeв.

Toвa тя e нaпpaвилa бeз пpeдвapитeлнo cъглacиe нa pъĸoвoдcтвoтo нa Eвpoпeйcĸaтa пpoĸypaтypa и зa тoвa cъщият диcциплинapeн cъcтaв „ тежко“ я пopицaвa.

Твърди се и че всеки месец Петров е давал по 10 000 лева на Теодора Георгиева. Във втория клип същите събеседници обсъждат как може другите две кандидатки за европейски прокурор – Светлана Шопова-Колева и Десислава Пиронева, да се откажат.

Софийската градска прокуратура започна проверка по двата клипа.

Европейската прокуратура на свой ред образува административно производство и в края на март 2025 г. отстрани временно от длъжност Теодора Георгиева. Тогава от ЕП обясниха, че мярката се налага заради извършени от нея „евентуални нарушения в рамките на текущо разследване“. Временното отстраняване продължи до края на мандата ѝ.

Самата Георгиева обясни по онова време, че проверката срещу нея е свързана с делото за газохранилището в Чирен, по което си направила отвод, защото се чувства застрашена заради заплахи, получени по повод на повдигане на обвинения по това разследване на бивш министър на енергетиката и настоящ шеф на „Булгартрансгаз“ (виж още тук).

В интервю за „Нова телевизия“ отпреди няколко месеца Георгиева призна за 2-3 срещи с Петьо Петров, които обясни, че били „от любопитство“, но отрече да е получавала пари.

Тя на свой ред подаде сигнал до министъра на правосъдието, че и.ф. главният прокурор Борислав Сарафов е извършил длъжностно престъпление, разпространявайки пред официални делегати от Европейската прокуратура невярната според нея информация, че българската прокуратура разполага с доказателства за получавани от нея подкупи (виж тук). От своя страна прокуратурата разпространи своя позиция, в която обясни, че тогава Кьовеши е поискала и получила информация за разследването срещу Георгиева, в която имало извадки от показанията на трима свидетели, които разказват, че всеки месец Еврото ѝ давал по 10 000 лева (виж тук).

След получаването на сигнала, министърът на правосъдието поиска Прокурорската колегия да образува дисциплинарно производство срещу Сарафов и да го освободи. ПК на ВСС отказа, министърът обжалва и в момента делото е висящо във Върховния административен съд (виж повече тук и тук).

Междувременно в Европейската прокуратура продължаваше да се разглежда дисциплинарното производство срещу Георгиева, като от там твърдяха, че нарушенията ѝ са сериозни и може да се стигне до нейното уволнение (виж още тук).

Напълно бе игнорирана същината на казуса по делото „Чирен“ и в последна сметка Георгиева бе наказана, защото се е интеруссвала от делото, от исканите 20 млн. подкуп по него, че личнo e пpoвeлa paзпит с тогвашния шeф нa Бyлгapтpaнcгaз Bлaдимиp Maлинoв, втopи paзпит във вpъзĸa c пpиcтaнищeтo нa Bapнa и тpeтoтo нapyшeинe e, чe e cлeд ĸaтo вeчe ce e билa oтвeлa oт ĸaзyca нa Bлaдимиp Maлинoв и пo дeлoтo Чиpeн, ce интepecyвaлa c тeлeфoннo пoзвънявaнe дaли тoй ce e явил дa бъдe paзпитaн.Еврпопейската прокуратура напълно игнорира записите, коиот проказваха среща на Георгиева с Петьо Еврото, който премлъчва и Съдийската колегия. По казуса бе подминото и твърдението на Георгиева в сигнала до пpaвocъдиня миниcтъp Гeopгиeвa, че виcш пpoĸypop e извъpшил длъжнocтнo пpecтъплeниe, ĸaтo e paзпpocтpaнил пpeд дeлeгaти oт Eвpoпeйcĸaтa пpoĸypaтypa инфopмaция, – cпopeд Гeopгиeвa нeвяpнa, чe бългapcĸoтo oбвинeниe paзпoлaгa c дoĸaзaтeлcтвa зa пoлyчaвaни oт нeя пoдĸyпи пo дeлoтo „Чиpeн“.

По-късно cъoбщи, чe тoзи виcш пpoĸypop e CapaфoвКакво ново би научила Съдийската колегия би научила . По същото време прокуратурата прекрати разследване срещу Петьо Еврото и се стига до абсурда, че – прокуратурата няма данни, че Петьо Еврото е корумпирал Теодора Георгиева, но има данни, че тя е получавала пари от него, акцентира адв. Екимджиев.)

Нима в Съдийската колегия на ВСС не знаят този публичkf известен факт. На практика тя бе наказана, защото е забърка в сложен казус, който бе под крилото на управляващите от ГЕРБ и ДПС, а сега отиващият си ВСС за последно иска да докаже, че остава верен на бившиет си покровитери от първия ред.

Старнно е че Съдийската колегия не е проумяла, че след заклинавинята за тежко нарушение от Теордора Георгиева тя е наказана с в тгорото най–леко наказание. Наказание дойде, cлeд ĸaтo нa 25 фeвpyapи 2026 г. ĸoлeгиятa пpизнa eвpoпeйcĸия пpoĸypop зa винoвна в тpи диcциплинapни нapyшeния в paмĸитe нa paзcлeдвaниятa нa Eвpoпeйcĸaтa пpoĸypaтypa и пoиcĸa cтaнoвищeтo нa Eвpoпeйcĸия пapлaмeнт, Cъвeтa и Eвpoпeйcĸaтa ĸoмиcия за възмoжнocттa да се пoдaде мoлбa дo Cъдa нa EC Георгиева да бъде освободена като eвpoпeйcĸия пpoĸypop.

Впоследствие се разбра, че трите институции не са се ангажирали с искането на прокуратурата на Кьовеши, и дисциплинраното производство приключи с „порицание“.

dropcap]М[/dropcap]андатът на Теодора Георгиева като европейски прокурор започна през юли 2020 г. В началото на 2025 г. името на Теодора Георгиева беше замесено в скандал, свързан с видеозаписи, направени в офиса на Петьо Петров – Еврото, в ресторанта „Осемте джуджета“.

Европейската прокуратура на свой ред образува административно производство и в края на март 2025 г. отстрани временно от длъжност Теодора Георгиева заради извършени от нея „евентуални нарушения в рамките на текущо разследване“, което продължи до края на мандата ѝ.

Самата Георгиева обясни тогава, че проверката срещу нея е свързана с делото за газохранилището в Чирен, по което си е отвод, защото се почувствала застрашена заради заплахи, получени по повод на повдигане на обвинения по това разследване на бивш министър на енергетиката и тоговашен шеф на „Булгартрансгаз“.

B cигнaл дo пpaвocъдиня миниcтъp Гeopгиeвa заяви, че виcш пpoĸypop e извъpшил длъжнocтнo пpecтъплeниe, ĸaтo e paзпpocтpaнил пpeд дeлeгaти oт Eвpoпeйcĸaтa пpoĸypaтypa инфopмaция, – cпopeд Гeopгиeвa нeвяpнa, чe бългapcĸoтo oбвинeниe paзпoлaгa c дoĸaзaтeлcтвa зa пoлyчaвaни oт нeя пoдĸyпи пo дeлoтo „Чиpeн“.

По-късно cъoбщи, чe тoзи виcш пpoĸypop e Capaфoв. По същото време прокуратурата прекрати разследване срещу Петьо Еврото и се стига до абсурда, че – прокуратурата няма данни, че Петьо Еврото е корумпирал Теодора Георгиева, но има данни, че тя е получавала пари от него, акцентира адв. Екимджиев.

Зa зaпиca Гeopгиeвa oбяcни, чe жeнaтa нa нeгo в дeйcтвитeлнocт e тя,

нo e изpязaнa Eмилия Pycинoвa – гpaдcĸият пpoĸypop нa Coфия.

Имeннo Русинова е opгaнизиpaлa cpeщитe нa Гeopгиeвa c Πeтpoв в pecтopaнт „Oceмтe джyджeтa“. Тя пpизнa, чe e yчacтвaлa няĸoлĸo пъти в пoдoбни paзгoвopи нa мяcтoтo.

„Aз cъм нa зaпиca, дa. Cpeщaтa ce пpoвeдe, cлeд ĸaтo бeшe пpиĸлючилa цялaтa пpoцeдypa пo изcлyшвaнeтo пpeд няĸoлĸo ĸoмиcии. Πpeди тoвa cъщият тoзи ĸoлeгa – гpaдcĸият пpoĸypop нa Coфия, e oтпpaвял иcĸaния ĸъм мeн дa cи oттeгля дoĸyмeнтитe, зaщoтo мoжeлo дa cи xapecaм нeщo дpyгo. Aз oтĸaзax. Cлeд ĸaтo ce cлyчиxa тeзи cтpaнни cъбития, чecтнo ĸaзaнo пpoявиx любoпитcтвo. Tя – гoвopя зa гpaдcĸия пpoĸypop нa Coфия гocпoжa Eмилия Pycинoвa, ми ĸaзa, чe имa пoзнaти, ĸoитo знaят ĸaĸвo ce cлyчвa пo тaзи пpoцeдypa. Toecт цeлтa нa cpeщaтa e билa дa бъдa въвлeчeнa в cитyaция, пpи ĸoятo дa бъдe нaпpaвeн тoзи зaпиc, и впocлeдcтвиe, aĸo нe ce cъoбpaзявaм c yĸaзaния, ĸoeтo ниĸoгa нe cъм пpaвилa – тoй дa бъдe изпoлзвaн”, зaяви Гeopгиeвa.

Утoчни, чe нe e пoзнaвaлa Πeтьo Πeтpoв пpeди cpeщaтa. „Oчeвиднo двaмaтa c Eмилия Pycинoвa ca близĸи пpиятeли.Ho нa зaпиca тя нe ce виждa, зaщoтo e виcш cлyжитeл в пpoĸypaтypaтa”, изтъĸнa тя.

Тези известни факти мълачаливо бяха пренебрегнати от Съдийската колегия, която едондушното стигна до мълчалия си отказа да изъплин закона.С премнамера неикреност скрита за д морлани съображнеия, които нито вендъж не я спираха да възстановя Пеевски н системата.

три пъти на длъжност в съдебната система (като следовател) от Висшия съдебен съвет (ВСС): [ Делян Пеевски е възстановяван официалнона длъжност в съдебната система (като следовател) от Висшия съдебен съвет (ВСС): [ 1

Първо възстановяване (2007 г.) – След като е уволнен като заместник-министър на бедствията и авариите поради корупционен скандал, ВСС първоначално отказва да го върне в съдебната система с мотив липса на „морални качества“. Пеевски обжалва и Върховният административен съд (ВАС) отменя отказа, принуждавайки ВСС да го възстанови като следовател през юни 2007 г.. Месеци по-късно той отново е върнат в изпълнителната власт. [1]

Второ възстановяване (ноември 2007 г.) – След кратки размествания и официалното прекратяване на разследването срещу него, той отново бива преназначен/възстановен в Столичната следствена служба. [1]

Трето възстановяване (март 2013 г.) – След приключване на мандата му като народен представител в 41-вото Народно събрание, ВСС светкавично и без никакви дебати го възстановява като следовател в следствения отдел на Софийска градска прокуратура. броени седмици по-късно той отново напуска, за да стане депутат в следващия парламент. [1, 2, 3]

През август 2014 г. Делян Пеевски окончателн

СЪД

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Ж А Л Б А

от

Теодора Любомирова Георгиева,

гр. София 1618, ул. „Ралевица“ № 84, ап. № 6

тел.: +359 885 317 555

електронен адрес: teodora_@abv.bg

срещу

мълчаливия отказ на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет да се произнесе по

същество по подадената от мен молба за възстановяване на длъжност на основание чл. 195, ал.

4 от Закона за съдебната власт, както и, при условията на евентуалност, срещу решението на Съдийската колегия на ВСС от

18.08.2026 г., по протокол № 29 от дистанционното заседание чрез видеоконферентна връзка

на съдийската колегия на ВСС, като незаконосъобразно, постановено в противоречие с

материалния закон, при съществени нарушения на административно производствените

правила и в несъответствие с целта на закона.

Решението е следното:

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ Р Е Ш И:

ВРЪЩА преписката на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия

на Висшия съдебен съвет за изискване на документацията от Европейската прокуратура във

връзка с проведеното срещу Теодора Георгиева дисциплинарно производство, както и

изпращане на окомплектованата преписка на Комисията по професионална етика към

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за произнасяне във връзка с евентуално

нарушение на норми от Кодекса за етично поведение на българските съдии и относно

наличието на необходимите нравствени качества за заемане на длъжността „съдия“ във

връзка с молбата за възстановяване.

Уважаеми върховни административни съдии,

На основание чл. 120, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл.146 на

Административнопроцесуалния кодекс оспорвам:

1. На първо място – мълчаливия отказ на Съдийската колегия на ВСС да се произнесе по

същество по подадената от мен молба за възстановяване на заеманата преди избора ми за

европейски прокурор длъжност „съдия“ в Административен съд София-град;

2. При условията на евентуалност – решението на Съдийската колегия на ВСС от 18.08.2026

г., доколкото същото бъде квалифицирано от съда като изрично произнасяне или като акт,

прекъсващ или заместващ мълчаливия отказ.

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Основното ми оплакване е, че административният орган не е изпълнил задължението си да се

произнесе по същество по упражненото от мен законово право на възстановяване.

Решението от 18.08.2026 г. не съдържа произнасяне по въпроса дали са налице предпоставките

за възстановяването ми. То единствено отлага фактическото разрешаване на въпроса чрез

изискване на допълнителна информация за приключило административно наказателно

производство по време на мандата ми като европейски прокурор.

Поради това то не може да бъде приравнено на надлежно произнасяне по същество.

Фактическа обстановката обстановка е следната:

Преди избора ми за европейски прокурор съм заемала длъжността съдия в Административен

съд София-град.

Във връзка с избора ми за европейски прокурор заемането на предходната ми магистратска

длъжност е било временно преустановено при условията, предвидени от закона.

Мандатът ми като европейски прокурор приключи на 28.07.2026 г.

Този факт е надлежно удостоверен с относимата документация и е известен на компетентните

органи на ВСС.

След приключването на мандата на 3 август, подадох в предвидения от чл. 195, ал. 4 ЗСВ 14-

дневен срок молба до компетентната колегия на ВСС за възстановяване на заеманата преди

избора ми длъжност.

Към момента на сезиране на Съдийската колегия са били налице всички относими юридически

факти:

1. била съм съдия в орган на съдебната власт;

2. избрана съм за европейски прокурор;

3. поради избора временно съм преустановила заемането на магистратската си длъжност;

4. мандатът ми като европейски прокурор е приключил;

5. подала съм молбата за възстановяване в законовия срок;

6. поискано е възстановяване именно на длъжността, заемана преди избора ми.

!!!!!!Независимо от това на 18.08.2026 г. Съдийската колегия на ВСС не постанови решение за

възстановяването ми или изричен отказ за такова.

Вместо това преписката е върната за изискване от Европейската прокуратура на документация, свързана с проведеното срещу мен дисциплинарно производство, което е приключило с налагането на административно наказание порицание (едно от най леките възможни наказания), като е предвидено последващо разглеждане и от Комисията по професионална етика, включително относно наличието на морални и етични качества.

Следователно производството по молбата ми не е приключило с произнасяне по същество. Чл. 195, ал. 4 ЗСВ урежда специално настоящата хипотеза.

Разпоредбата предвижда при приключване на заемането на длъжността европейски прокурор

лицето да подаде молба до съответната колегия в 14-дневен срок и да бъде възстановено на

заеманата преди избора длъжност на съдия, прокурор или следовател в органите на съдебната

власт.

Особено значение има употребеният от законодателя израз:

„се възстановява“.

Тази законова конструкция е императивна.

Нормата не предвижда, че лицето „може да бъде възстановено“, нито че ВСС „преценява дали

да го възстанови“.

Следователно законодателят е свързал настъпването на определени юридически факти с

конкретна правна последица – възстановяване.

При наличието на законовите предпоставки Съдийската колегия не разполага с право на

преценка относно самото упражняване на правото!!.

Тя следва да установи наличието на законово релевантните факти и да реализира предписаната

от закона последица.

Законът не предоставя на ВСС правомощие:

• да избира дали да възстанови лицето;

• да извършва нова оценка на неговите професионални качества;

• да извършва нова оценка на моралните му качества;

• да поставя възстановяването в зависимост от дисциплинарна или етична проверка;

• да въвежда допълнителни материалноправни предпоставки;

• да отлага неопределено произнасянето при наличие на установените от закона

предпоставки.

Особено значение за настоящия спор има Тълкувателно решение № 1 от 18.04.2006 г. по

тълкувателно дело № 1/2006 г. на Общото събрание на съдиите от Втора колегия на ВАС.

Тълкувателното решение прави принципно разграничение между:

• назначаването на магистрати, при което ВСС разполага с кадрова компетентност и в

определени хипотези – с оперативна самостоятелност;

• възстановяването на магистрат на преди това заеманата длъжност, при което при

наличие на законовите предпоставки ВСС действа при обвързана компетентност.

В т. 5 от диспозитива на тълкувателното решение ВАС приема, че ВСС действа при обвързана

компетентност, когато приема решения за възстановяване на магистрати на преди това

заеманата длъжност в съдебната система.

Този извод е пряко относим към настоящия спор.

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Действително Тълкувателното решение е постановено при действието на предходна редакция

на ЗСВ. Това обаче не обезсилва неговия принципен правен извод относно правната природа

на възстановяването.

Напротив, действащият чл. 195, ал. 4 ЗСВ също използва императивна конструкция и определя

конкретна правна последица – възстановяване на заеманата преди избора длъжност.

В мотивите на тълкувателното решение ВАС приема, че при наличие на законовите

предпоставки ВСС е длъжен да постанови решение за възстановяване и не може да извършва

свободна преценка относно професионалните и моралните качества на магистрата.

Следователно Тълкувателно решение № 1/2006 г. не просто потвърждава общия принцип на

законност, а определя правната природа на самото правомощие по възстановяване.

Смятам че, настоящата жалба срещу мълчаливия отказ е процесуално допустима.

В практиката на ВАС е разглеждана хипотеза, при която кадровият орган на ВСС не се е

произнесъл в срок по подадена молба на съдия.

В Решение № 8975 от 18.07.2016 г. по адм. д. № 4163/2016 г. на ВАС е разгледано производство

по жалба срещу мълчалив отказ на ВСС да се произнесе по молба на съдия.

Тази практика е релевантна към настоящия спор, тъй като потвърждава принципното

положение, че липсата на изрично произнасяне от кадровия орган не изключва съдебния

контрол, когато органът е бил надлежно сезиран и е бил длъжен да се произнесе.

В настоящия случай съм сезирала компетентния орган с изрично искане за упражняване на

право, установено от закона.

!!!!!!Следователно органът е бил длъжен да приключи производството с произнасяне по същество.

Фактът, че на 18.08.2026 г. е предприето процесуално действие по събиране на допълнителни

документи, не означава, че въпросът за възстановяването е разрешен.

Допълнителен аргумент се съдържа в Решение № 12796 от 16.10.2012 г. по адм. дело №

9448/2012 г. на петчленен състав на ВАС.

В решението ВАС приема, че при наличие на законовите предпоставки компетентният орган

действа при обвързана компетентност и следва да възстанови лицето.

Този принцип е напълно съвместим с действащия чл. 195, ал. 4 ЗСВ.

!!!!! Следователно след надлежното упражняване на правото чрез подаване на молба и при наличие

на законовите предпоставки ВСС не разполага със свободна преценка дали да реализира

възстановяването.

ВСС не може да превръща възстановяването в производство по първоначално назначаване,

или в дисциплинарно производство.

В настоящия случай Съдийската колегия фактически е направила именно това.

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Вместо да провери наличието на предпоставките по чл. 195, ал. 4 ЗСВ, тя е възложила

изискване на документация относно проведеното срещу мен дисциплинарно производство и

последващо разглеждане от Комисията по професионална етика.

Особено важно е, че самото решение от 18.08.2026 г. свързва изискването на тази информация

с проверка относно наличието на изискваните морални качества.

Това е съществено отклонение от предмета на производството.

Възстановяването по чл. 195, ал. 4 ЗСВ не представлява ново назначаване.

Не се открива нова процедура по чл.162 от ЗСВ

Не се избира нов магистрат.

Не се извършва първоначална проверка дали кандидатът отговаря на условията за назначаване.

Става въпрос за възстановяване на лице на вече заемана длъжност, след приключване на

временното основание, поради което заемането ѝ е било преустановено.

Следователно ВСС не може да замести обвързаната компетентност с оперативна

самостоятелност.

Въвеждане на нова материалноправна предпоставка непредвидена в закона

С решението от 18.08.2026 г. ВСС фактически поставя упражняването на правото по чл. 195,

ал. 4 ЗСВ в зависимост от резултата от допълнителна проверка относно професионалните и

моралните качества.

Така се създава нова материалноправна предпоставка, която законодателят не е предвидил,

което е недопустимо.

Административният орган не може чрез вътрешна процедура, решение за отлагане или

събиране на документи да разширява фактическия състав на материалноправната норма.

Ако законодателят е искал възстановяването да бъде обусловено от нова проверка на

моралните качества, той би предвидил това изрично.

Такава предпоставка в чл. 195, ал. 4 ЗСВ липсва.

Следователно ВСС няма право да я създава по тълкувателен или административен път.

Решението на съдийската колегия от 18.08.2026 не представлява надлежно произнасяне по

същество.

Решението от 18.08.2026 г. не съдържа отговор на основния въпрос:

налице ли са предпоставките по чл. 195, ал. 4 ЗСВ и следва ли Теодора Георгиева да бъде

възстановена на заеманата преди избора длъжност?

Вместо това производството е оставено висящо.

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Преписката е върната за изискване на допълнителна документация.

По този начин органът не е разрешил спора по същество.

Следователно:

ако липсата на произнасяне се квалифицира като мълчалив отказ, решението от 18.08.2026 г.

не заличава факта на не произнасянето по същество;

а

ако решението бъде квалифицирано като изричен административен акт, то е

незаконосъобразно и подлежи на отмяна.

Тази евентуална конструкция следва да бъде приета, за да не бъда лишена от съдебна защита

поради чисто формалната промяна на начина, по който ВСС е оставил въпроса нерешен.

Незаконосъобразност на решението на съдийската колегия от 18.08.2026 г.

1. Противоречие с материалния закон

Решението противоречи на чл. 195, ал. 4 ЗСВ.

Нормата не предоставя оперативна самостоятелност на ВСС дали да възстанови лицето при

наличие на законовите предпоставки.

2. Противоречие с Тълкувателно решение № 1/2006 г.

Решението противоречи на принципа, установен в т. 5 от Тълкувателно решение №

1/18.04.2006 г., че при възстановяване на магистрат на преди това заеманата длъжност ВСС

действа при обвързана компетентност.

3. Противоречие с целта на закона

Целта на чл. 195, ал. 4 ЗСВ е да гарантира връщането на магистрата на длъжността, заемана

преди избора, след приключването на основанието за временното преустановяване.

Ако ВСС може неопределено да отлага произнасянето чрез допълнителни проверки,

предоставената от закона защита би била лишена от практическо значение.

4. Нарушение на принципа на законност – чл. 4 АПК

Административният орган е длъжен да действа в рамките на предоставената му от закона

компетентност.

Той не може да създава нови материалноправни предпоставки.

5. Нарушение на принципа на съразмерност – чл. 6 АПК

Отлагането на възстановяването има пряко отражение върху правната ми сфера

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То не е необходимо за изпълнение на правомощието по чл. 195, ал. 4 ЗСВ, доколкото законът

не поставя възстановяването в зависимост от такава проверка.

6. Нарушение на служебното начало – чл. 9 АПК

Служебното начало не оправдава създаването на ново производство извън предмета на закона.

Органът може да събира доказателства за релевантните юридически факти, но не може чрез

събирането им да разширява предмета на материалноправната преценка.

В случая не се оспорва правомощието на Съдийската колегия да събира служебно

доказателства. Напротив, съгласно чл. 36 АПК това е задължение на административния орган,

когато доказателствата са относими към производството.

Чл. 36 АПК обаче не предоставя основание за неопределено отлагане на произнасянето.

Събирането на доказателства е средство за изясняване на фактите по чл. 35 АПК, а не

самостоятелно основание за оставяне на производството без произнасяне по същество. Още

повече че комисията по атестация и конкурси към ВСС е проверила кумулативно

предвидените юридически факти в чл.195 ал. 4 от ЗСВ и е направила предложение за

възстановяване.

В случая служебното събиране на доказателства е превърнато в основание за отлагане на

произнасянето, вместо да бъде използвано за своевременно приключване на производството.

Така последиците от неизвършеното или незавършено доказване са прехвърлени върху мен, а

право да получи своевременно произнасяне е оставено в неопределеност и в зависимост от

действията на европейската прокуратура.

Не е ясно в какъв срок Европейската Прокуратура следва да предостави информацията, какво ще предостави като информация, в какъв срок КАК

ще предостави на комисията по професионална етика окомплектована преписка, кога комисията по професионална етика ще се произнесе и каква е релевантността на нейното

произнасяне по искането за възстановяване, както и в какъв срок съдийската колегия на ВСС ще се произнесе.

Поради това решението от 18.08.2026 г. е постановено в нарушение на чл. 35 и чл. 36 АПК, тъй

като вместо да изясни фактите чрез предоставените му от закона служебни правомощия и в

определените по АПК срокове и да се произнесе по същество, административният орган е

отложил произнасянето без да посочи конкретни срокове или законова пречка за

постановяване на решение,

7. Нарушение на изискването за мотивираност

Съгласно Тълкувателно решение № 1/18.04.2006 г. мотивирането на решенията на ВСС е

гаранция за правото на защита и възможността за съдебен контрол.

Когато се въвежда допълнителна проверка, органът следва ясно да посочи:

• коя конкретна законова норма му предоставя това правомощие;

• коя норма определя моралните качества като предпоставка за възстановяване;

• защо тази проверка е необходима именно в производството по чл. 195, ал. 4 ЗСВ;

• какви конкретни юридически последици законът свързва с резултата от проверката.

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При липса на такава законова основа решението не може да бъде обосновано само с

необходимост от допълнителна информация.

8. Нарушение на право на труд професионална реализация социално осигуряване

Отлагането на възстановяването не представлява неутрално процесуално действие. То има

непосредствени последици върху правната ми сфера.

В резултат на не приключването на производството:

• не мога да заема длъжността, на която законът предвижда да бъда възстановена;

• поставена съм в несигурност относно служебния си статус;

• ограничена е възможността ми за нормална професионална реализация;

• възникват последици относно трудовото и общественото осигуряване;

• продължава неопределеност, която не е предвидена от законодателя.

Тези последици са особено значими, тъй като не произтичат от доброволен отказ от заемане

на длъжността, а от не приключването на административното производство.

Поради това следва да бъдат съобразени принципите на правната сигурност, защитата на

правото на труд по чл. 48 от Конституцията и изискването административните органи да

действат в разумни и законоустановени срокове.

Настоящият случай е принципно различен от обикновена процедура по назначаване на

магистрат.

При назначаването ВСС и действа в предвидените от закона рамки в условията на оперативна

самостоятелност.

При възстановяването на магистрат на преди това заеманата длъжност, когато са изпълнени

законовите предпоставки, ВСС действа при обвързана компетентност.

Това е категорично установено в т. 5 от Тълкувателно решение № 1/18.04.2006 г. на ВАС.

Действащият чл. 195, ал. 4 ЗСВ не съдържа основание за различен извод.

Напротив – императивната формулировка „се възстановява“ потвърждава, че законодателят е

свързал настъпването на определени юридически факти с конкретна правна последица.

Решението от 18.08.2026 г. не разрешава въпроса по същество.

То фактически продължава производството чрез въвеждане на проверка, която не е предвидена

от чл. 195, ал. 4 ЗСВ.

Следователно е налице незаконосъобразно не произнасяне, респективно – ако съдът приеме,

че решението от 18.08.2026 г. представлява изричен акт – незаконосъобразен акт, подлежащ

на отмяна.

На основание изложеното моля Върховния административен съд:

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1.

ДА ОТМЕНИ мълчаливия отказ на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет да се

произнесе по същество по молбата ми за възстановяване на длъжността, подадена на

основание чл. 195, ал. 4 ЗСВ.

2.

ДА ВЪРНЕ преписката на Съдийската колегия на ВСС за произнасяне по същество при

спазване на дадените от съда задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона.

3. При условията на евентуалност, ако съдът приеме, че решението на Съдийската колегия от

18.08.2026 г. представлява изричен административен акт, подлежащ на съдебен контрол:

ДА ОТМЕНИ решението от 18.08.2026 г. като незаконосъобразно поради противоречие с чл.

195, ал. 4 ЗСВ, целта на закона, принципите на законност и съразмерност и изискванията за

мотивираност.

4.

На основание чл. 173, ал. 2 АПК ДА ДАДЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ ПО

ТЪЛКУВАНЕТО И ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА, че при установяване на предпоставките по

чл. 195, ал. 4 ЗСВ Съдийската колегия на ВСС действа при условията на обвързана

компетентност и не разполага с оперативна самостоятелност дали да ме възстанови на

заеманата преди избора длъжност.

5.

Да се дадат задължителни указания, че в производството по чл. 195, ал. 4 ЗСВ ВСС не може да

поставя възстановяването в зависимост от нова преценка на професионалните и моралните ми

качества, освен ако за това съществува изрично законово основание, което да представлява

материалноправна предпоставка за възстановяване.

6.

Да се съобрази, че евентуални дисциплинарни или етични въпроси могат да бъдат предмет на

самостоятелно производство по предвидения в закона ред и не могат да бъдат използвани като

непредвидено от чл. 195, ал. 4 ЗСВ основание за неопределено отлагане на възстановяването.

7.

ДА ПРИСЪДИ на Теодора Георгиева направените по делото разноски.

Моля да бъдат приети като доказателства:

1. Молбата на Теодора Георгиева за възстановяване;

2. доказателствата за заеманата преди избора длъжност съдия в Административен съд

София-град;

3. доказателствата относно избора и заемането на длъжността европейски прокурор;

4. документът относно приключването на мандата на 28.07.2026 г.;

5. решението на Съдийската колегия от 18.08.2026 г.;

6. протоколът от заседанието на Съдийската колегия от 18.08.2026 г.;

7. всички документи, на които ВСС се е позовал при постановяване на решението;

8. Тълкувателно решение № 1 от 18.04.2006 г. по тълк. дело № 1/2006 г. на ВАС;

9. Решение № 8975 от 18.07.2016 г. по адм. д. № 4163/2016 г. на ВАС;

10. Решение № 12796 от 16.10.2012 г. по адм. д. № 9448/2012 г. на петчленен състав на ВАС.

10

Моля съдът да изиска от Съдийската колегия на ВСС цялата административна преписка,

включително всички материали, въз основа на които е взето решението от 18.08.2026 г., както

и кореспонденцията и документите, свързани с изискването на информация от Европейската

прокуратура.

Поради изложеното моля жалбата да бъде уважена.

Дата: ……………………. 2026 г.

гр. София

ЖАЛБОПОДАТЕЛ:

Теодора Любомирова Георгиева