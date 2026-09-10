Допуснаха до избора за ВСС 17 кандидати, сред тях и хората на Гешев и Русинова – Сийка Милева, Красимира Филипова, Десислава Петрова и Марина Ненкова

Всички предложени 25 кандидати от квотата на прокурорите са допуснати до участие в процедурата

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет допусна още седемнадесет кандидати до участие в избора на членове на ВСС от квотата на прокурорите

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 29г, ал. 3 от ЗСВ, допусна до участие в избора на членове на Висшия съдебен съвет от квотата на прокурорите кандидатите : Дарин Христов – прокурор в Окръжна прокуратура – Бургас, Десислава Петрова — заместник-градски прокурор на Софийска градска прокуратура, Красимира Филипова – прокурор във Върховна касационна прокуратура, Милена Гамозова — прокурор в Апелативна прокуратура – Варна, Атанас Гебрев – прокурор във Върховна касационна прокуратура, Йовита Григорова – заместник-апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Бургас, Ивайло Ангелов — прокурор в Апелативна прокуратура – София, Христо Анчев — административен ръководител — военно-окръжен прокурор на Военно-окръжна прокуратура — Пловдив, Димитър Лещаков — прокурор в Апелативна прокуратура — Велико Търново, Даниела Попова — административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – София, Иванка Которова-Духлакова – прокурор във Върховна касационна прокуратура, Марина Ненкова — прокурор в Софийска градска прокуратура, Георги Чинев — административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Бургас, Радослав Градев — административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Русе, Сийка Милева — прокурор във Върховна касационна прокуратура, Пламен Петков – прокурор в Софийска районна прокуратура, както и Ивайло Илиев – прокурор в Окръжна прокуратура – Кюстендил.

Решенията на Прокурорската колегия могат да се обжалват в тридневен срок чрез Прокурорската колегия пред състав, състоящ се от трима съдии от Върховния касационен съд и двама съдии от Върховния административен съд.

Всички предложени двадесет и пет кандидати за изборни членове на ВСС от квотата на прокурорите са допуснати до участие в процедурата.