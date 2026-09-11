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Президентството: Осъденият за наркотрафик Огнян Атанасов е помилван заради влошено здравословно състояние

De Fakto 11.09.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 194 Прегледа

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От президентството разпространиха информация за помилването от Илияна Йотова като виципрезидент на осъдения за наркотрафик Огнян Атанасов, известен като петричкия Ескобар“.

Самото помилване е от края на 2022 г., но днес даде повод на Асен Василев лидер на „Продължаваме промяната“ да поиска обясненине за мотивите на Илияна Йотова, както и тя  да  се  оттегли от президенските избори.

Това стана след като   формацията обяви, че застава зад кандидатурата на двойката „Гюров – Кандев“ в предстоящия вот.

От прессекретариата на държавния глава съобщават, че на сайта на президентската институция в Регистъра на помилваните лица е налична общодостъпна информация по случая – без  да бъде споменато името на помилваното лице съгласно Закона за защита на личните данни. В чл. 4, ал. 1, т. 5 от Закона за „Държавен вестник“ е записано, че указите за помилване не се обнародват.

От президентството посочват, че решенията за помилване се вземат по предложение на Комисията по помилването към президента, която извършва обстойна проверка на фактите и обстоятелствата във връзка с всяка постъпила молба за помилване и изисква становища от всички компетентни държавни органи.

В случая с Огнян Атанасов комисията е поискала и получила експертно становище относно здравословното състояние му от специалната медицинска комисия в 7-членен състав по чл. 138 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража. Въпросната комисия прави предложения за помилване на лишени от свобода по здравословни причини.

Присъдата на Атанасов от 2019 г. е за престъпления, извършени през 1999-2000 г. Те са квалифицирани по чл. 321, ал. 3, т. 1 НК – внос, трафик и продажба на наркотици в Гърция. Огнян Атанасов е осъден на 15 години затвор, от които е изтърпял 5 години.

Към момента на помилването през 2022 г. изтърпяването на наказанието на Атанасов  вече е било прекъснато за 2 години заради влошеното здравословно състояние.

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