Прокурор Ивайло Илиев, кандидат за ВСС: Не съм ходил по стаички над ресторанти, не съм свързан с групировки

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Не съм ходил по ресторанти, не съм ходил по стаички над ресторанти, не съм свързан с групировки!

Това заяви пред БНР прокурор Ивайло Илиев, един от номинираните в надпреварата за четирите места в професионалната част от Прокурорската колегия на бъдещия Висш съдебен съвет.

В надпреварата за тях ще участват 25 прокурори. Изборът ще е на 24 октомври.

„Не можех да откажа тази номинация поради простата причина, че изразих публично недоволство от начина, по който се управлява системата“.

Илиев е в състава на Независимото сдружение на българските прокурори.

„Всички кандидати изготвиха концепции и мотиви, които постъпиха във ВСС. Следва нещо, което може да се нарече предизборна кампания. Ще намеря време да обиколя колкото се може повече колеги, да се срещна лично с тях, да говоря с тях честно и откровено. Това липсва при нас-откритост, откровеност. Имам предвид, че липсваше във ВСС и бих искал да променя.

Много от колегите сме отвратени, но с ниска избирателна активност няма да накажем досегашните, а ще накажем себе си с повече от това, което получавахме през последните години. Надявам се да подходят отговорно“.

Той призова да се задават неудобните въпроси.

Илиев отбеляза също, че е забранено провеждането на негативна кампания, но не са предвидени гаранции как ще се следи за това.

„Не се посочва кой проверява компроматите, кога се произнася и какви ще са последиците от тях“.

Не съм избиран от този ВСС за административен ръководител, отбеляза още той в предаването „Преди всички“.

„Но може би това е един от проблемите, с които би трябвало да се борим в бъдеще. Един от начините някой да се опита да направи прокурора зависим е като нагнети в него впечатлението, че може да има лоши последици за карерата му. Това трябва да се преодолее. Решението е правилата за израстване в професията да бъдат ясни, предварително определени и еднакви за всички, а ВСС да обяснява всяко назначение и решение. Така прокурорът ще знае, че всичко зависи от работата му“.

Това, което един човек може да направи, не е за пренебрегване, отбеляза Илиев.

„До момента виждахме групови решения и размиване на личната отговорност. Това може да се промени. Ще работя в тази насока“.

Той коментира, че до него не е достигала информация за натиск върху прокурори и административни ръководители за избора на ВСС. За такава съобщиха от Асоциацията на прокурорите.

Цялото интервю с прокурор Ивайло Илиев тук.

Ивайло Илиев e прокурор в Окръжна прокуратура – Кюстендил, за изборен член на Висшия съдебен съвет от квотата на прокурорите. Номиниран е от магистрати от Върховна касационна прокуратура, Софийска градска прокуратура и окръжните прокуратури в Плевен и Кюстендил, Софийска районна прокуратура и районните прокуратури в Кюстендил, Бургас, Видин, Пловдив, Габрово, Перник, Стара Загора и Монтана, които се мотивират с неговата безспорна професионална подготовка, високи нравствени качества и юридически стаж.

Професионалната му кариера започва през 2004 г. като разследващ полицай и главен разследващ полицай в ОДМВР – Кюстендил. През 2010 г. постъпва като младши прокурор в РП – Кюстендил, след което заема длъжностите „прокурор“, „заместник-районен прокурор“, „административен ръководител – районен прокурор“, „заместник-окръжен прокурор“ и „прокурор“ в ОП – Кюстендил, като различните позиции му дават задълбочено познаване на организацията и практическите предизвикателства пред прокуратурата.

Има натрупан опит като европейски прокурор в периода 01.02.2022 г. – 30.04.2023 г., след което като помощник на националния член на България в Евроюст, а от 16.05.2026 г. и до момента като командирован национален експерт в отдел „Оперативен – сериозна организирана престъпност“, сектор „Киберпрестъпления и дигитални разследвания“ в Евроюст.