ЦИК създаде правила за назначаване на СИК за президентския вот на 25 октомври

ЦИК прие правилата за назначаване на секционните избирателни комисии за президентския вот на 25 октомври. До 19 септември при кметовете на общини ще се провеждат консултациите с участието на парламентарно представените партии и коалиции.

Те правят поименни предложения за основни и резервни членове, а ако не направят такива или броят им е по-малък от полагащия се по квотно разпределение, незаетите места се попълват чрез жребий между другите партии и коалиции.

В срок до 24 септември кметовете изпращат в РИК протоколите от консултациите както за постигнатите съгласия, така и за тези, за които няма такива.

РИК ще назначи до 9 октомври секционните комисии, а промени в персоналния състав след това ще могат да се правят само след лично подадено заявление, но само в случаите на трайна фактическа невъзможност да се изпълняват задълженията, при изпадане в несъвместимост по смисъла на Изборния кодекс, при смърт или при неявяване в изборния ден на 25 октомври.

Подвижните секционни комисии ще се разкрият със заповеди на кметовете при подадени поне 10 заявления от хора с трайни увреждания, които не могат да гласуват в изборното помещение и са подали заявление до 10 октомври. В една подвижна СИК ще могат да гласуват не повече от 30 избиратели.

До 23 октомври, 48 часа преди изборния ден, РИК ще назначи и комисиите в лечебни заведения, домове за стари хора, социални институции, в затворите и следствените арести и тези на плавателни съдове под българско знаме, когато ръководителите им са образували секции при наличие на не по-малко от 10 избиратели.

Източнки БНР