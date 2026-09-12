Андрей Янкулов с надежда, че в парламента, и в съдебната власт ще идентифицирани най-добрите кандидати за двете колегии на ВСС

На сайта на Народното събрание бяха публикувани номинациите на народните представители за парламентарната квота на Висшия съдебен съвет, с което процедурата навлезе в същинската си фаза.

Предложени за членове на прокурорската колегия сме: професорите по наказателен процес Екатерина Салкова и Веселин Вучков (с опит в изпълнителната власт), съдиите Милена Карагьозова, Емил Дечев (с опит в изпълнителната власт, номиниран и за съдийската колегия), Стефан Милев (с опит като прокурор), Красимир Комсалов и Иван Калибацев, и аз – настоящ адвокат, с опит като прокурор, в изпълнителната власт и в гражданския сектор. Народните представители трябва да изберат с квалифицирано мнозинство от поне 160 гласа петима от нас.

От парламентарната квота няма предложен за прокурорската колегия нито един действащ прокурор. Така, при успешен избор бъдещият състав на Съвета би бил различен като професионален профил на членовете от настоящия, съставен почти изключително от действащи прокурори към момента на избора им, които след това се връщат в съдебната система. Европейските стандарти за начина, по който трябва да изглеждат прокурорските съвети/колегии, залагат именно участие на външни на прокуратурата лица от квотата, която не се избира от самите прокурори. Целта е, от една страна, да се постигне широка представителност на професионалисти с различен профил и, от друга, да се намали рискът от доминиране на колегията от ръководителя на прокуратурата през неговите бивши и бъдещи подчинени прокурори.

Успоредно с това номинациите от професионалната квота на прокурорите са безпрецедентните 25 за четирите места, които се избират от прокурорите в страната. Биографиите и концепциите на кандидатите са вече публикувани на страницата на Висшия съдебен съвет. Сред тях колегите от прокуратурата, които разбират обществената и професионална необходимост от промяна в самия облик на институцията през нейното управление (които, надявам се, са мнозинството прокурори), могат да открият достатъчно, които са критични към настоящото състояние, ясно дефинират нуждата от сериозна промяна и набелязват мерки за нейното постигане.

По същество и за моята кандидатура: предложен съм за член на прокурорската колегия от народни представители от парламентарните групи на „Демократична България“ и „Продължаваме промяната“, които „припознаха“ мотивите на седем граждански организации с дългогодишна последователна дейност в защита на върховенството на правото и основните права да ме номинират за член на Съвета.

Професионалната ми биография е вече добре известна, защото от 2014-та година съм под силния прожектор на общественото внимание с първото си участие в изпълнителната власт. Живот и здраве, с концепцията ми за работа като член на Съвета ще можете да се запознаете след изтичане на регламентирания 14-дневен срок за изготвянето ѝ.

Но и в нея няма да откриете някакви кой знае какви изненади, защото позициите ми относно управлението на съдебната власт и прокуратурата в частност са също вече добре известни – писал и говорил съм много, почти всичко от това е лесно достъпно в Интернет. Изложил съм много конкретика през годините, винаги съм бил последователен, но и някои от възгледите ми са претърпели развитие предвид променящата се среда.

За толкова години в публичния живот основно разпространяваните „критики“ към мен са били на базата или на изцяло несъществуващи факти, или на спекулативно поднасяне на половинчати такива. Никога не съм бил „изобличаван“ в необяснимо имотно състояние, каквото и да е корупционно поведение на властова позиция или лоши управленски действия.

Пълните измислици като тази, че съм „син на майка си“ – настоящия конституционен съдия и известен юрист Соня Янкулова, или съм писал някакво писмо да „препятствам“ институциите да разследват групата от „Петрохан“, съм опровергавал многократно, но те си циркулират и ще продължават. С въпросното писмо нямам нищо общо, а пък и то няма такова съдържание. Соня Янкулова не ми е роднина, срещал съм я може би веднъж в живота си, а единственият друг юрист в семейството е дядо ми по майчина линия – съдията и адвокат от Кюстендил Страшимир Долбински, нямам други роднини в която и да е власт. Покойният ми баща и майка ми са инженери, жена ми няма нищо общо с правото, нито някога е заемала каквато и да е длъжност в публичния сектор. Дядо ми почина преди да отида дори в гимназията, така че не е имал обективната възможност да ме „бута“ в правото или кариерата „с ходатайстване“. Иначе, мога само да се надявам да съм наследил някои качества от него.

Спекулациите относно партийна обвързаност с номиниралите ме партии ги разбирам и приемам за нормални. Реалността обаче е, че ако се избяга от общите фрази и клишета и се навлезе в конкретика, не могат да бъдат идентифицирани мои позиции и много по-важното, управленски действия, когато съм заемал управленски постове, в техен партиен интерес. И това представителите не само на тези партии го знаят и разбират много добре. Даже напротив, могат да бъдат посочени редица конкретни примери за обратното – позициите ми по отношение на приетите с тяхно участие реформи в правосъдие и антикорупция, които са отчитали положителните аспекти, но никога не са спестявали посочването на негативните; позицията ми по конкретни действия с голямо обществено значение като незаконния арест на Борисов; личните ми кадрови избори в политическия кабинет на МП, сред които не е имало никакви партийни кадри; отказът ми да заема министерски пост в „сглобката“ и пр. „Хейт“ си навличам редовно и от привърженици на номиниралите ме партии, не само от тези на техните политически опоненти.

Твърденията относно „хранилката“, на която съм отишъл в НПО сектора, напускайки прокуратурата, могат да се разпространяват само от хора, които нямат никаква представа от размера на възнагражденията в съдебната система, съпоставени с тези в неправителствения сектор. Разликата в полза на първите е чувствителна. Така че, ако целта ми е била просто да си кротувам и да се „храня“, щях да си остана в прокуратурата, а не да я напускам, отивайки да упражнявам свободната адвокатска професия без никаква сигурност на доходите, с ред самоналожени рестрикции какви клиенти мога да поемам, съчетавайки я с нискозаплатена дейност в обществена полза с противопоставяне на правосъдното статукво, която в страна като нашата носи и далеч повече рискове от публичния пост.

За особено значима считам именно работата си в „Антикорупционен фонд“, която ми даде възможност да участвам в разкриването на информацията за мрежите за престъпно влияние в правосъдието. За гражданските организации се разпространяват какви ли не глупости, но ползата им за демокрацията е огромна.

Парадоксът е, че тяхната работа е непрекъснато използвана от политиците от всички партии, а същевременно са оплювани с безсъдържателни клишета и откровени глупости от политиците от повечето партии.