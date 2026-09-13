Министър Демерджиев: Големият въпрос е защо смъртта на шест човека на Петрохан – Околчица“ не беше предотвратена

Не е приключила работата по случая „Петрохан“ – производствата са две.

Това заяви пред БНР министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, като уточни, че в понеделник, 14 септември, ще бъдат оповестени резултатите от извършените до момента експертизи и събраните до момента доказателства.

„Едното производства касае смъртта на шестима човека. Нещо много важно, нещо, което не бива да бъде политизирано по никакъв начин. И ми е изключително неприятно да установя, че хората, които по това време управляваха не само МВР, управляваха и службите, вместо да имат известни угризения, че не успяха да предотвратят смъртта на тези шест човека, защото знаем, че две деца и един мъж загинаха на Околчица доста време след историята в „Петрохан“, и големият въпрос е можеше ли това да бъде предотвратено. Та, вместо да отговорят на тези въпроси, те поставят други въпроси, поставят политически темата.

Темата не е политическа. Говорим за загубени шест човешки живота“, коментира той.

По думите му второто производство касае икономическия аспект на това, което се е случвало в „Петрохан“:

„Там също трябва да се изясни какви суми са постъпвали по сметките на това сдружение, как е регистрирано то, защо е регистрирано с име, наподобяващо името на държавна институция и с очевидно съдействие на част от държавните институции. Всичко това ще бъде изяснено“.

Министър Демерджиев беше категоричен, че всички версии по случая ще бъдат проверени и напомни, че производствата са под ръководството на Прокуратурата:

„Амбицията ни е да бъдат дадени отговори на всички въпроси, които поставиха близките на загиналите, както и на въпросите, които поставя обществото“.

В предаването „Неделя 150“ министърът на вътрешните работи коментира взривовете във военните складове на „Емко“, като изтъкна, че не се подценява нито една версия, но апелират собствениците на такива обекти да повишат мерките, които вземат за охрана и сигурност:

„Следващата седмица на отдавна планирано събиране при министър-председателя ще се набележат конкретни мерки както за повишаване на охраната на стратегическите обекти в страната, така и за всеки един обект, който представлява някакъв източник на опасност“.

По думите на Демерджиев разкрития на вестници (в събота, 12 септември, германският вестник „Велт“ публикува информация, че взривът, с който атентатори се опитаха да взривят с дрон украински самолет на летището в Лайпциг, е бил доставен през България. Според информацията единият от двамата заподозрени, който е отговарял за логистиката на нападението, е свързан с руското военно разузнаване ГРУ – б.р.) ще бъдат внимателно проверени, но се разчита на данни и реални доказателства, събрани от партньорски служби:

„Тази версия (за руска връзка – б.р.) не я изключваме по никакъв начин – нито по отношение на първия взрив в обект на „Емко“, нито по отношение на този. Проверява се и тази версия и при втория взрив тя се проверява още по-внимателно, защото обстоятелствата са коренно различни. … Много внимателно проверяваме всички версии, включително съпоставяме този инцидент с всички доказателства, които сме събирали при други подобни инциденти на територията и на страната, и на други държави“.

По темата за разкрития GPS заглушител в столичния квартал „Драгалевци“ Демерджиев заяви, че вместо да се пазят тези обекти, както е било при предходни управляващи, сега „се прави необходимото да се изясни какво се случва в тях и собствениците на тези обекти да са наясно, че не стоят над закона“:

„Тази разлика в подхода става ясна и в работата на други институции. Странно, че вместо да проверява данните за полетите на депутата Делян Пеевски, Сметната палата проверява и ме пита какво конкретно нарушение виждам аз в това„.

Иван Демерджиев заяви, че МВР не е само в тази борба, а действа в синхрон с останалите министерства, със службите и с пълната подкрепа на министър-председателя и под неговата координация.

От начина, по който действат главният секретар на МВР и областните директори, ще зависи „дали те ще бъдат сменени в един момент, или доверието, което им се гласува, ще бъде оправдано, и тогава те нямат повод да очакват подобни действия от наша страна“, заяви още министърът на вътрешните работи.