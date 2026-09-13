За атаките срещу нея

По повод атаките срещу нея тя заяви, че ги е очаквала. „Очаквах ги, защото за толкова много години имам приятели в тези среди. Не забравяйте, че съм работила с партиите, които подкрепят моите опоненти, и знам много повече, отколкото казвам“, коментира тя. По думите тя е била предупредена, че кампанията може да бъде насочена не към политики, а към лични атаки.

По повод обвиненията на лидера на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев за решения на Комисията по помилванията Йотова заяви, че всички случаи са публични и достъпни.

„Искам да уверя зрителите, че никога нито едно решение не е било скривано от българската общественост. Всичко съществува на сайта на президентството. Там е описан според закона всеки един случай на всеки гражданин, който е получил помилване“, изтъкна президентът.

Тя подчерта, че помилването не представлява нова присъда, реабилитация или амнистия.

„В голяма част от случаите става дума за хуманитарни причини, най-често свързани със здравословното състояние след сериозна медицинска експертиза“, обясни тя.

По думите ѝ при всеки случай се следва установената процедура.„Както и в първия случай, за който говори Асен Василев, с официално писмо сме се обърнали към Министерството на правосъдието, защото такъв е законът. Министърът на правосъдието е назначил медицинската експертиза и въз основа на нея сме взели решението. Всичко е абсолютно прозрачно“, изтъкна Йотова. А на въпрос защо е било необходимо помилване, след като човекът вече е бил извън затвора заради здравословното си състояние, тя отговори, че решението се основава на медицинските заключения.

„Винаги има един въпрос – дали този човек може някога да остане в състояние да се върне обратно в мястото за изпълнение на наказанието. Лекарите и заключенията бяха категорични, че това е невъзможно“, каза тя.

По повод състава и работата на Комисията по помилванията тя заяви, че не приема твърденията за липса на експертиза.

„Аз не съм лекар и не мога да преценявам медицински заключения. Но в комисията има хора, които са бивши съдии, има хора, които дълги години са работили в местата за изпълнение на наказанията. Аз разчитам изцяло на тяхната експертиза, защото през тези години те не са ме подвеждали нито веднъж“. По думите ѝ промените в състава на комисията не са били направени заради пропуски в работата ѝ. „Аз наследих комисията почти с 85% от състава от предишния президент. От комисията са си тръгнали хора, които са напуснали по собствено желание, и трябваше да направим нови попълнения“, обясни тя.

По повод новите атаки на Асен Василев срещу нея тя заяви, че ги приема като част от политическата кампания.

„Това ще се случва във всеки един случай, защото това е целенасочена атака персонално към мен. Защо го прави – не знам. Може би защото иска да измести темите в друга посока. Може би защото не иска да влизам в пряк дебат с човека, когото все пак те кандидатират за президент. Все пак г-н Гюров е назначаван от мен за служебен премиер“, каза тя.

Разказа, че за разлика от негови министри Андрей Гюров не е благодарил за съвместната работа с президенството, докато е бил служебен премиер.

За опасността от сянката

На въпрос за опаснастта да остане в сянката на Румен Радев като президенат, Йотова отговори:

„Аз никога в живота си не съм била ничия сянка. Имам достойнството на самостоятелен човек, който е извървял различни професионални периоди. Натрупала съм доста опит – и в дипломацията, и в парламентарните ми години, и преди това и като журналист. Имам самочувствие!“.

Йотова подчерта, че има собствено виждане за ролята на президента и начина на вземане на решения и отгонори на въпроса с какво ще бъде по-различна от Радев като президент.

„Това, с което аз може би ще бъда по-различна, е възможността да изслушвам повече страни и действително да превърна президентството в място за повече разговори, повече диалог, търсене на нови решения и консенсус“, каза тя.

Йотова е готова за пряк политически дебат с опонентите си.

„Никога няма да се откажа от дебат. Но искам кампания с аргументи по наистина големите предизвикателства пред страната. Ако някой има претенции към мен по отношение на недобросъвестна работа или нещо повече – има друго място и време за това“, заяви тя. На твърденията, че отговорността за решенията и подписите е лична и не може да се прехвърля на комисии, Йотова отговори:

„Аз нося отговорност за всяко свое действие и за всеки свой подпис. Мога да го обясня, стига да искат да чуят обяснението, а не просто да лепят етикети“.

Тя посочи, че има един случай, при който лично е поискала президентът да се произнесе, тъй като е била пряко засегната. „Единственият случай, в който отказах да нося отговорност сама, защото беше много лично, беше когато дойде молба за помилване от убиеца на баща ми. Тогава просто нямах сили, а и не исках да се изтълкува, че съм субективна. Винаги би съществувало такова подозрение“, разказа тя.

По думите ѝ молбата не е била уважена и човекът е останал в затвора. „Мисля, че вече не е сред живите. Той беше доста възрастен. Не си спомням вече какви точно бяха мотивите, но със сигурност не бяха свързани със здравословни причини“, каза тя.

По повод случая с Десислава Иванчева тя заяви, че решението за помилването е било взето по хуманитарни причини и след сериозна медицинска оценка. „Госпожа Иванчева беше помилвана по същите здравословни и хуманитарни причини. И при нея имахме поне четири или пет лекарски експертизи, преди да вземем това решение“, каза тя.

По думите ѝ реакциите след решението са били силно негативни, но тя продължава да носи отговорност за него. „Имаше много хейт по мой адрес. Но въпреки всичко и в нейния случай аз нося отговорността за решението“, категорична е Йотова.

На въпрос за помилвания човек, който години по-късно е бил задържан при ново разследване с 5 килограма кокаин, президентът заяви:

„Учудена съм, честно казано. Това е най-искреният ми отговор. Защото според лекарското заключение той не би трябвало да може да стане от инвалидната количка. А дали, как и кой си е свършил работата, когато ни е дал тази експертиза – може би, по-нататък, ще намерим начин да попитаме”.

За същинската кампания

Според нея основен акцент в предстоящата кампания трябва да бъдат както вътрешната, така и външната политика, защото двете теми са пряко свързани.

„Не можем да разделим двете неща. Вътрешната политика без стабилност, без предсказуемост и без елементарно сътрудничество между институциите няма как навън да изглеждаме сериозно“, посочи тя.

И подчерта, че България трябва да има по-ясна позиция в международните отношения и да не допуска различни институции да изпращат противоречиви сигнали към партньорите на страната.

„Не може едни власти да говорят по един начин, а други институции по друг. Това звучи несериозно за една държава“, каза тя.

По отношение на войната в Украйна тя заяви, че основният ѝ приоритет е постигането на мир чрез преговори. „Трябва да направим всичко възможно да се включим в този хор, който напоследък все повече говори, че трябва да има мир чрез преговори“, коментира президентът.

Според нея Европа трябва да има по-активна роля в бъдещите дипломатически усилия. „Това е единственото нещо, което може да се промени – да имаме собствено предложение как да изглежда този мир“, заяви тя.

Йотова коментира и финансовите ангажименти, поети от Андрей Гюров като служебен премиер, свързани с подкрепата за Украйна, като посочи, че решенията трябва да бъдат обсъждани открито.

„Не може България да поема нови финансови ангажименти без ясен обществен и институционален дебат“, каза тя.

Тя определи Европейския съюз като стратегически избор за България, но подчерта, че страната трябва да отстоява интересите си по-активно.

„Нямам никакво съмнение, че Европа е стратегическият избор на България. Въпросът е как се държим вътре в тази Европа – дали просто следваме, или участваме със собствено мнение и защита на националния интерес“, заяви тя.

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