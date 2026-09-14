Найденов: Не харесвам термина „ветинг“, нашият подход е хората, които са ръководили системата, да минат на „по-заден план“

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Има сигнал за опит за влияние върху избора на магистратите за тяхната квота от Висшия съдебен съвет

Има сигнал за опит за влияние върху избора на магистратите за тяхната квота от Висшия съдебен съвет (ВСС), каза министърът на правосъдието Николай Найденов пред БТВ. На сайта на Министерството на правосъдието функционира форма за подаване на сигнали срещу опити за влияние върху избора на магистратите за тяхната квота от ВСС. Вече имаме един сигнал за подобно влияние и той ще бъде препратен още утре до компетентните органи, обясни Найденов и добави, че сигналът е от кандидат за член на ВСС. Сериозно ми звучи този сигнал, ако твърденията за оказван натиск да се гласува до определен начин се окажат верни, каза още правосъдният министър. Искаме да осветлим зависимостите. За да излекуваме системата, трябва да извадим наяве нейните болести. Това, което мога да направя като министър, е да създам механизъм, чрез който тези зависимости да излязат напред. Работим по такъв механизъм, каза министърът. Няма как човек на властова позиция или политик да гарантира за друг човек, че той ще остане честен и почтен през целия си мандат, но има как да се направи механизъм тези хора да бъдат контролирани, техните действия да подлежат на контрол и тези баланси в системата, без да се засяга нейната независимост, да работят по малко по-прозрачен начин, обясни Найденов и добави, че са следващата година са планирани конституционни промени. По думите му съдебната система е голямо предизвикателство за всеки юрист, който вижда какво се случва в нея.

„Представлява голямо предизвикателство за всеки един юрист, който се е докосвал до тази система и който вижда какво се случва в нея“, каза Найденов.

Той посочи, че има политическа подкрепа да работи за промени в сектора.

„Първото представяне на част от програмата в сектор „Правосъдие“ беше направено заедно с премиера. Това говори достатъчно за подкрепата, която имам от него, от целия кабинет, както и от парламента“, заяви министърът.

На въпрос дали е готов да води битки за промяна в съдебната система, Найденов отговори: „Да, мога да водя битки, вече ги водя.“

„Съдебната система започна да продуцира скандали, започна да продуцира зависимости и започна да живее един вътрешен живот под формата на независимост“, заяви той.

Като пример за проблемите в системата Найденов посочи случая с Емилия Русинова, за чиято оставка той е настоявал, докато е бил на друга позиция.

„Моето мнение беше и все още е такова, че докато тече дисциплинарното производство, в което тя има възможност да защити доброто си име и своята работа, тя не трябва да има досег до магистратите, до работата на съда, за да не им повлияе“, каза министърът.

По думите му Висшият съдебен съвет, по-скоро неговата прокурорска колегия, не е споделил тази позиция и Русинова е останала на поста си. „Въпреки това производството там продължава“, добави Найденов.

Той определи проблема със Софийската градска прокуратура като сериозен, тъй като там са концентрирани „така наречените властови дела“, делата за корупция и други чувствителни производства.

„Това е една тежка битка, защото срещу себе си имам система, която е свикнала да живее със зависимости, с комфорта на различни влияния, които са подкрепени със значителен ресурс“, заяви той.

Найденов беше попитан и дали фигури от миналото, свързвани с различни схеми и зависимости в съдебната система, продължават да влияят върху нея.

„Ето, това е нещото, което искаме да осветлим. Тези зависимости, защото, за да излекуваме системата, ние първо трябва да извадим наяве нейните болести“, каза министърът.

По думите му в рамките на правомощията си като министър той може да създаде механизъм, чрез който зависимостите да бъдат установявани.

„Защото без да сме наясно какво е довело дотук, ние няма как да продължим напред. Аз съм готов да го направя, работим по такъв механизъм“, заяви Найденов.

Той коментира и идеята за т.нар. ветинг, за която е говорил през лятото.

Аз не харесвам този термин ветинг.

„Това е чуждица, която навлезе напоследък и действително касае една преценка. Доколко един магистрат си е вършил работата, доколко се е възползвал от властовото си положение и ако се установят някакви зависимости, той да бъде освободен“, обясни министърът.

По думите му европейският опит показва, че този механизъм не дава резултат в държавите, в които е приложен.

Затова подходът, който Министерството на правосъдието избира, е хората, които са ръководили системата,

да бъдат поставени на „малко по-заден план“.

Найденов посочи, че първата стъпка вече е направена с приетите промени в Закона за съдебната власт. „Хората, които са били на най-високо ниво – главни прокурори, хора във върховните съдилища и техни заместници, нямат право да се кандидатират за настоящия ВСС“.

„Те трябва малко да охладят своите властови амбиции, като стоят извън тези властови ресурси“, заяви той.

Министрът увери: „Не получавам съвети нито от Сотир Цацаров, нито от някой друг бивш главен прокурор“.