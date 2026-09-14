Мнения за компромата срещу Йотова, инвазията на „идиотите“ и троловете във фейсбук като съдебни заседатели

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Фейсбук правосъдието е част от паралелното правосъдие и то не бива да се допуска. Троловете във фейсбук не бива да се превръщат в съдебни заседатели.

Със заповед на тогавашния правосъден министър Надежда Йорданова е била назначена комисия, която е извършила оценка на състоянието на лицето, което е изтърпявало наказанието.

„Не мога да кажа какво конкретно пише в заключението на комисията заради защитата на личните данни, но заключението й е, че съществува сериозен риск за живота и здравето на лицето. Тази експертиза е изпратена в президентството“.

Това заяви правосъдният министър Николай Найденов пред bTV по повод думите на лидера на ПП Асен Василев, че президентът Илиана Йотова е помилвала осъдения за наркотрафик т.нар. Петрички Ескобар Огнян Атанасов.

Петър Обретенов: Не мисля, че тази история с помилваните наркодилъри ще допринесе нещо положително за предизборната кампания на Гюров. Появиха се обратни тези. В края на краищата това е вид компромат и е лошо начало на кампанията.

Утре, нищо чудно да се се появи компромат срещу Гюров – много вероятно е пак да използват пак случаят Петрохан.

Асен Василев, който повдигна този въпрос, по – добре е да замълчи по време на предизборната кампания, само вреди на Гюров

Адвокат Емилия Недева избра елегантн форма да покаже отношение към евтния пиар. Тя цитира Умберто Еко:

Всеобщите спорове в нета за това как точно вицепрезидентът трябва да(не) помилва, в които участват активно и хора без всякаква представа от това, за което пишат, отново ме връщат към култовите мисли на Умберто Еко:

„Социалните медии дават право на глас на легиони от идиоти, които преди това говореха само в бара след чаша вино, без да вредят на общността. Тогава те бяха незабавно умиротворявани, докато сега имат същото право на глас, каквото има и един нобелов лауреат. Това е инвазията на идиотите“

Адв. Людмил Рангелов: В крайна сметка се помилват престъпници, не Нобелови лауреат”, каза наказателиня адвокат пред Нова тв. В крайна сметка се помилват престъпници, не Нобелови лауреат”, каза наказателиня адвокат пред Нова тв. Според специалиста по наказателно право случаят не е гаф и не показва никакви дефекти в процедурата. Той добави, че комисията, която се определя във връзка с искано помилване заради здравословно състояние, се назначава от министъра на правосъдието и се съгласува със здравния министър. Въпросната комисия не се базира на документи, представени от молещия, а се правят задълбочени изследвания от специалисти от висок ранг и те преценяват здравословното състояние.

Адвокатът каза, че не е задължително помилващият – президент или вицепрезидент – да се съобрази с позицията на комисията, но мнението на такива експерти не може да бъде пренебрегнато.