Мнения за компромата срещу Йотова, инвазията на „идиотите“ и троловете във фейсбук като съдебни заседатели

Фейсбук правосъдието е част от паралелното правосъдие и то не бива да се допуска. Троловете във фейсбук не бива да се превръщат в съдебни заседатели.
Със заповед на тогавашния правосъден министър Надежда Йорданова е била назначена комисия, която е извършила оценка на състоянието на лицето, което е изтърпявало наказанието.
„Не мога да кажа какво конкретно пише в заключението на комисията заради защитата на личните данни, но заключението й е, че съществува сериозен риск за живота и здравето на лицето. Тази експертиза е изпратена в президентството“.
Това заяви правосъдният министър Николай Найденов пред bTV по повод думите на лидера на ПП Асен Василев, че президентът Илиана Йотова е помилвала осъдения за наркотрафик т.нар. Петрички Ескобар Огнян Атанасов.
Петър Обретенов: Не мисля, че тази история с помилваните наркодилъри ще допринесе нещо положително за предизборната кампания на Гюров. Появиха се обратни тези. В края на краищата това е вид компромат и е лошо начало на кампанията.
Утре, нищо чудно да се се появи компромат срещу Гюров – много вероятно е пак да използват пак случаят Петрохан.
Асен Василев, който повдигна този въпрос, по – добре е да замълчи по време на предизборната кампания, само вреди на Гюров
Адвокат Емилия Недева избра елегантн форма да покаже отношение към евтния пиар. Тя цитира Умберто Еко:
Всеобщите спорове в нета за това как точно вицепрезидентът трябва да(не) помилва, в които участват активно и хора без всякаква представа от това, за което пишат, отново ме връщат към култовите мисли на Умберто Еко:
„Социалните медии дават право на глас на легиони от идиоти, които преди това говореха само в бара след чаша вино, без да вредят на общността. Тогава те бяха незабавно умиротворявани, докато сега имат същото право на глас, каквото има и един нобелов лауреат. Това е инвазията на идиотите“
Адвокатът каза, че не е задължително помилващият – президент или вицепрезидент – да се съобрази с позицията на комисията, но мнението на такива експерти не може да бъде пренебрегнато.