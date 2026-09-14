Запомнящо е и изказването на криминалния психолог,  който цитиран от Клуб Z съобщава, че:

Имаме записи, от които се вижда как той , Ивайло Калушев, в реално време разговаря с деца. Това е като хрисотоматия за педофил!

Когато чуеш един възрастен човек да говори по този начин с дете, за експерт, какъвто аз се имам, че съм – е пределно ясно, че става дума за манипулация с конкретна цел.“

И още: „Ивайло Калушев отговаря на 100 % от всички възможни критерии за преференциален, седуктивен сексуален насилник. Всичко, което е създал – от юношеска възраст до края, е било с цел да камуфлира патологичното си влечение към подрастващи“ – това са думите на един държавен служител, от които можем да съдим, че Йорданов не би се възмутил, ако  Калушев е такъв за какъвто го обявява той и преживе би бил застигнат от зверството на Младежкия хълм в Пловдив.

Отличен кадър на МВР, чиито версии съвпадат с още първите продуцирани версии на бившия и.ф. главен прокурор Сарафов, нали г-н министър?!

Психологът Йорданов развива и друга собствена версия, според която  не всички са били с еднаква посветеност в случващото се.

Тримата възрастни на „Петрохан“ са били много „по-нисши“, като Йорданов дори ги окачестви като „на моменти роби“. Ивайло, Дечо и Пламен не са имали право да се качват изобщо на втория етаж без позволение на „ламата“. Именно на втория етаж са намерени и доказателствата за „увлеченията“ на Калушев. По думите на психолога пак там е наредено първо да се подпали уличаващата ги стая. За целта тримата възрастни мъже са примъкнали огромно количество пелети.

„Дечо Василев не е посегнал сам на живота си – и вероятно, надявам се да се потвърди нашата хипотеза, вероятно Пламен Статев е прострелял Дечо Василев“, каза психологът.

Няма кой да му опонира – всички  са мъртви.

Няма да допусна да бъде героизиран човек, който с огромна степен на вероятност е убил две деца, предубедено се зарича психологът  Йорданов, забравил, че разследването вече седем месеца не е стигнало до такъв извод и нещата продължават да са в сферата на предположенията.

На Околчица са намерени три гилзи, а на Петрохан – четири, каза заместник апелативният прокурор Наталия Николова при Апелативна прокуратура-София.

Ивайло Калушев е възпроизвел изстрелите на „Околчица“, каза началникът на Клиниката по съдебна медицина и деонтология в УМБАЛ „Александровска“ доц. д-р Александър Александров, защото по ръцете на Александър Макулев няма частици от капсулен състав, посочи той. Отбеляза, че оръжието е само едно и проектилите, които са намерени в тялото на Николай Златков, съвпадат като морфология с раните на останалите.

По думите на д-р Александров при Макулев се касае за едно входно огнестрелно нараняване в лявата слепоочна област и изходна рана в областта на дясно слепоочие. При Златков става въпрос за огнестрелно нараняване в челната област, а при Ивайло Калушев също става въпрос за изстрел в областта на устната кухина, обясни още Александров във връзка със съдебно-медицинската част от разследването.

Отчетеното при огледите състояние дават основание да се приеме, че давността на смъртта в момента на огледа е в порядъка на 5 до 7 денонощия, без да може да се конкретизира, тъй като измененията се развиват различно при различни температури, допълни Александров.

 

Офнюз опровергава 

На брифинга на прокуратурата за Петрохан и Околчица днес шефът на Съдебна медицина към Александровска болница д-р Александър Александров, заяви, че анусите на Александър Макулев и Николай Златков са били разширени.

Въз основа на тази ключова „находка“ както Александров я определи, криминалният психолог Росен Йорданов разви „експертизата“ си, в която се твърди, че Ивайло Калушев е имал педофилски наклонности.

OFFNews разполага със съдебномедицинските експертизи на Александър Макулев и Николай Златков, изготвени от съдебния лекар Ф. Т. в секционната зала на МБАЛ „Христо Ботев“ – Враца на 09.02.2026.

В съдебномедицинските експертизи и на двамата пише следното:

Задния проход е затворен и чист, като същият е без видими травматични увреждания със запазен лигавичен релеф.“

От началото до края е абсолютна лъжа. Той (има се предвид криминалния психолог Росен Йорданов) спекулира с всичко. Всичко е манипулация. Това са едни свободни съчинения. Децата са убити, екзекутирани. Това е политическо убийство от политическата мафия“, заяви майката на Ивайло Калушев Стела Майсторова.

 