Не се променя изводът за липса на чужда намеса за смъртта на шестимата загинали при хижа „Петрохан“ и под връх Околчица. Това обявиха на пресконференция от прокуратурата и МВР седем месеца след трагедията, която предизвика и политически скандал, съобщи БТА.
Засега разследващите имат отговор на въпроса само за смъртта на тримата, открити в кемпер под връх Околчица – става въпрос за две убийства и самоубийство. Там бяха намерени телата на Ивайло Калушев, на 22-годишния Николай Златков и на 15-годишно дете.
Според установеното дотук Златков и детето са били застреляни от Калушев, който след това се е самоубил.
Зам.елативнят прокурор на София Наталия Николова съобщи, че се работи по няколко досъдебни производства – едното за смъртта причинена на шестимата на „Петрохан“ и „Околчица“. Другото досъдебно производство разследва паричните потоци, свързани с физическите и юридическите лица, управлявани от загиналите. Спрямо „Българска асоциация по екстремни спортове“ ООД са наложени предварителни обезпечителни мерки, разследва се начинът на регистриране на Национална агенция за контрол на защитените територии със седалище София, заяви Николова.
Тя съобщи и за проверка за функционирането на частното училище „Космос“. Във връзка с тази проверка презминалата седмица е образувано досъдебно производство за неизпълнение на служебни задължения на длъжностни лица в училището, на служители в Министерството на образованието и науката, на служители в Регионалната инспекция по образование в София-област, свързани с прилагане на нормативната уредба, приема на ученици, включително на загиналото дете, както и издаване на документи с невярно съдържание за период от 2022 – 2026 г.
Извършена е експертиза в обем от 157 страници, която включва данни за психическото и емоционално състояние на починалите, начина им на живот, последователността от събития, довели до мотива на деянието на „Околчица“, каза Николова.
Другата експертиза е медицинска, балистична, физико-химична и техническа и отговаря на въпроси, свързани с механизма на извършване на деянието под връх „Околчица“. Тя е извършена от осем вещи лица.
Заключението от комплексната посмъртна експертиза ще бъде предоставена днес на наследниците на пострадалите, които са направили искане за това, съобщи Николова. Тя каза, че по-голямата част от направените искания са уважени от наблюдаващите прокурори.
С изявленията заместник-апелативният прокурор Наталия Николова не се съгласиха присъстващите на пресконференцията роднини на починалите на „Петрохан“ и „Околчица“, сред които Ралица Асенова, майка на Николай Златков, както и Стела Майсторова, майка на Ивайло Калушев и проф. Николай Майсторов, негов доведен баща и съпруг на Майсторова.
Те заявиха, че имат много въпроси и обвиниха прокуратурата, че още в началото на разследването са обявили жертвите за убийци.
Запомнящо е и изказването на криминалния психолог, който цитиран от Клуб Z съобщава, че:
„Имаме записи, от които се вижда как той , Ивайло Калушев, в реално време разговаря с деца. Това е като хрисотоматия за педофил!
Когато чуеш един възрастен човек да говори по този начин с дете, за експерт, какъвто аз се имам, че съм – е пределно ясно, че става дума за манипулация с конкретна цел.“
И още: „Ивайло Калушев отговаря на 100 % от всички възможни критерии за преференциален, седуктивен сексуален насилник. Всичко, което е създал – от юношеска възраст до края, е било с цел да камуфлира патологичното си влечение към подрастващи“ – това са думите на един държавен служител, от които можем да съдим, че Йорданов не би се възмутил, ако Калушев е такъв за какъвто го обявява той и преживе би бил застигнат от зверството на Младежкия хълм в Пловдив.
Отличен кадър на МВР, чиито версии съвпадат с още първите продуцирани версии на бившия и.ф. главен прокурор Сарафов, нали г-н министър?!
Психологът Йорданов развива и друга собствена версия, според която не всички са били с еднаква посветеност в случващото се.
Тримата възрастни на „Петрохан“ са били много „по-нисши“, като Йорданов дори ги окачестви като „на моменти роби“. Ивайло, Дечо и Пламен не са имали право да се качват изобщо на втория етаж без позволение на „ламата“. Именно на втория етаж са намерени и доказателствата за „увлеченията“ на Калушев. По думите на психолога пак там е наредено първо да се подпали уличаващата ги стая. За целта тримата възрастни мъже са примъкнали огромно количество пелети.
„Дечо Василев не е посегнал сам на живота си – и вероятно, надявам се да се потвърди нашата хипотеза, вероятно Пламен Статев е прострелял Дечо Василев“, каза психологът.
Няма кой да му опонира – всички са мъртви.
Няма да допусна да бъде героизиран човек, който с огромна степен на вероятност е убил две деца, предубедено се зарича психологът Йорданов, забравил, че разследването вече седем месеца не е стигнало до такъв извод и нещата продължават да са в сферата на предположенията.
На Околчица са намерени три гилзи, а на Петрохан – четири, каза заместник апелативният прокурор Наталия Николова при Апелативна прокуратура-София.
Ивайло Калушев е възпроизвел изстрелите на „Околчица“, каза началникът на Клиниката по съдебна медицина и деонтология в УМБАЛ „Александровска“ доц. д-р Александър Александров, защото по ръцете на Александър Макулев няма частици от капсулен състав, посочи той. Отбеляза, че оръжието е само едно и проектилите, които са намерени в тялото на Николай Златков, съвпадат като морфология с раните на останалите.
По думите на д-р Александров при Макулев се касае за едно входно огнестрелно нараняване в лявата слепоочна област и изходна рана в областта на дясно слепоочие. При Златков става въпрос за огнестрелно нараняване в челната област, а при Ивайло Калушев също става въпрос за изстрел в областта на устната кухина, обясни още Александров във връзка със съдебно-медицинската част от разследването.
Отчетеното при огледите състояние дават основание да се приеме, че давността на смъртта в момента на огледа е в порядъка на 5 до 7 денонощия, без да може да се конкретизира, тъй като измененията се развиват различно при различни температури, допълни Александров.
Офнюз опровергава
На брифинга на прокуратурата за Петрохан и Околчица днес шефът на Съдебна медицина към Александровска болница д-р Александър Александров, заяви, че анусите на Александър Макулев и Николай Златков са били разширени.
Въз основа на тази ключова „находка“ както Александров я определи, криминалният психолог Росен Йорданов разви „експертизата“ си, в която се твърди, че Ивайло Калушев е имал педофилски наклонности.
OFFNews разполага със съдебномедицинските експертизи на Александър Макулев и Николай Златков, изготвени от съдебния лекар Ф. Т. в секционната зала на МБАЛ „Христо Ботев“ – Враца на 09.02.2026.
В съдебномедицинските експертизи и на двамата пише следното:
„Задния проход е затворен и чист, като същият е без видими травматични увреждания със запазен лигавичен релеф.“
„От началото до края е абсолютна лъжа. Той (има се предвид криминалния психолог Росен Йорданов) спекулира с всичко. Всичко е манипулация. Това са едни свободни съчинения. Децата са убити, екзекутирани. Това е политическо убийство от политическата мафия“, заяви майката на Ивайло Калушев Стела Майсторова.