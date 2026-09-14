Прокуратурата и МВР: Нямало данни за чужда намеса за смъртта мъжете в случая „Петрохан“ и под връх „Околчица“

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Не се променя изводът за липса на чужда намеса за смъртта на шестимата загинали при хижа „Петрохан“ и под връх Околчица. Това обявиха на пресконференция от прокуратурата и МВР седем месеца след трагедията, която предизвика и политически скандал, съобщи БТА.

Засега разследващите имат отговор на въпроса само за смъртта на тримата, открити в кемпер под връх Околчица – става въпрос за две убийства и самоубийство. Там бяха намерени телата на Ивайло Калушев, на 22-годишния Николай Златков и на 15-годишно дете.

Според установеното дотук Златков и детето са били застреляни от Калушев, който след това се е самоубил.

Зам.елативнят прокурор на София Наталия Николова съобщи, че се работи по няколко досъдебни производства – едното за смъртта причинена на шестимата на „Петрохан“ и „Околчица“. Другото досъдебно производство разследва паричните потоци, свързани с физическите и юридическите лица, управлявани от загиналите. Спрямо „Българска асоциация по екстремни спортове“ ООД са наложени предварителни обезпечителни мерки, разследва се начинът на регистриране на Национална агенция за контрол на защитените територии със седалище София, заяви Николова.

Тя съобщи и за проверка за функционирането на частното училище „Космос“. Във връзка с тази проверка презминалата седмица е образувано досъдебно производство за неизпълнение на служебни задължения на длъжностни лица в училището, на служители в Министерството на образованието и науката, на служители в Регионалната инспекция по образование в София-област, свързани с прилагане на нормативната уредба, приема на ученици, включително на загиналото дете, както и издаване на документи с невярно съдържание за период от 2022 – 2026 г.

Извършена е експертиза в обем от 157 страници, която включва данни за психическото и емоционално състояние на починалите, начина им на живот, последователността от събития, довели до мотива на деянието на „Околчица“, каза Николова.

Другата експертиза е медицинска, балистична, физико-химична и техническа и отговаря на въпроси, свързани с механизма на извършване на деянието под връх „Околчица“. Тя е извършена от осем вещи лица.

Заключението от комплексната посмъртна експертиза ще бъде предоставена днес на наследниците на пострадалите, които са направили искане за това, съобщи Николова. Тя каза, че по-голямата част от направените искания са уважени от наблюдаващите прокурори.

С изявленията заместник-апелативният прокурор Наталия Николова не се съгласиха присъстващите на пресконференцията роднини на починалите на „Петрохан“ и „Околчица“, сред които Ралица Асенова, майка на Николай Златков, както и Стела Майсторова, майка на Ивайло Калушев и проф. Николай Майсторов, негов доведен баща и съпруг на Майсторова.

Те заявиха, че имат много въпроси и обвиниха прокуратурата, че още в началото на разследването са обявили жертвите за убийци.