Съдийската колегия на ВСС откри процедури за избор на административни ръководители в 30 съдилища

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Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет откри , процедури за избор на административни ръководители в 30 органи на съдебната власт. Основанието е чл. 167, ал. 2 във връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт

Част от позициите са свързани с изтичащия мандат на председателите на административните съдилища в Смолян и Хасково, и на районните съдилища в Панагюрище и Червен бряг.

Длъжността е свободна в Окръжен съд – Габрово и в районните съдилища в Берковица, Бяла, Велинград, Генерал Тошево, Девин, Елена, Златоград, Ивайловград, Кнежа, Крумовград, Кърджали, Ловеч, Малко Търново, Мездра, Никопол, Омуртаг, Оряхово, Попово, Разлог, Самоков, Свищов, Севлиево, Тервел, Трявна и Чирпан.

Предложения за назначаване на административни ръководители на съответния орган на съдебната власт могат да се правят в едномесечен срок от датата на обнародване на свободната длъжност в „Държавен вестник“. Те се подават в администрацията на ВСС, по електронен път с квалифициран електронен подпис на официалния имейл адрес на ВСС – vss@vss.justice.bg, или чрез лицензиран пощенски оператор на официалния адрес на ВСС – гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ № 12.

Решението ще бъде обнародвано в „Държавен вестник“ и публикувано на интернет сайта на ВСС.