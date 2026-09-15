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Бившият европейски прокурор Теодора Георгиева беше възстановена като съдия в Административен съд София-град. Решението беше взето единодушно на днешното заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (СК на ВСС) по втора молба на Георгиева.

Кадровиците за втори път разгледаха молбата на Георгиева да бъде възстановена като съдия в АССГ.

На 18 август СК на ВСС отказа да я възстанови като съдия в АССГ и реши да изиска от Европейската прокуратура преписката във връзка с протеклото там дисциплинарно производство срещу нея и наложеното ѝ наказание. Тя бе наказана с порицание за нарушение във връзка с текущи разследвания на Европейската прокуратура.

Междувременно стана ясно, че Георгиева е оспорила мълчаливият отказа на СК да я върне на работа в АССГ пред ВАС с твърдението, че е то е взето в противоречие със закона и практиката на съда.

В жалбата си тя акцентира, че нормата на чл. 195, ал. 4 от Закона за съдебната власт е императивна, ВСС действа в условията на обвързана компетентност и поради тази причина трябва да я възстанови като съдия.

Въпросната разпоредба предвижда, че при преустановяване на длъжността като европейски прокурор, лицето подава молба до съответната колегия в 14-дневен срок от датата на освобождаването и се възстановява на заеманата преди избора длъжност на съдия, прокурор или следовател в органите на съдебната власт.

Бившият европейски прокурор се позова на тълĸyвaтeлнoтo peшeниe BAC , което идрично изpичнo e посочило, че пpи нaличиe нa зaĸoнoвитe пpeдпocтaвĸи, ĸoитo в cлyчaя ca нaлицe, BCC e длъжeн дa пocтaнoви peшeниe зa възcтaнoвявaнe и нe мoжe дa извъpшвa cвoбoднa пpeцeнĸa oтнocнo пpoфecиoнaлнитe и мopaлнитe ĸaчecтвa нa мaгиcтpaтa.

Нещо, което при днешното повторно разглеждане на молбата й, колегията съобрази и без дебат възстанови Георгиева като съдия в АССГ, считано от 29 юли.

Макар, че делото пред Върховиня административен съд става безпредметно, съдия докладчикът по него Бисерка Ценова си е направила отвод, научи Дефакто.

Отводът си Ценова мотивира с публикцаии в пресата, които са поствали под съмнение професионализма и нейната безпристрастност.