Гражданският съвет към ВСС ще избира съпредседател от гражданските и професионални неправителствени организации

Гражданският съвет към Висшия съдебен съвет ще проведе избор на съпредседател от гражданските и професионални неправителствени организации за нов едногодишен мандат. Той е включен в дневния ред на насроченото за 18 септември 2026 г. заседание.

На него ще бъде обсъдена и покана от ВСС към членовете на ГС – представители на професионалните и неправителствени организации, да присъстват като наблюдатели на всички етапи от изборния процес. Участието на обществеността е регламентирано в Глава седма от Правилата за произвеждане на избори на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите, приети с решение на Пленума на ВСС по протокол № 16/09.07.2026 г.

Предстои също да бъде определена дата за връчване на „Награда на името на съдия Мария Ангелова за принос към развитието и утвърждаването на правовия ред и правотата държава“. Тя бе учредена от ГС към ВСС през 2024 г., а на първата церемония по връчването ѝ на 7 ноември 2025 г. бе удостоена Маргарита Делчева – дългогодишен съдия в Окръжен съд – Хасково, съобщаат от ВСС.