Последни новини
Home / Законът / Гражданският съвет към ВСС ще избира съпредседател от гражданските и професионални неправителствени организации

Гражданският съвет към ВСС ще избира съпредседател от гражданските и професионални неправителствени организации

De Fakto 16.09.2026 Законът Напишете коментар 178 Прегледа

Defakto.bg
Снимка Архив

Гражданският съвет към Висшия съдебен съвет ще проведе избор на съпредседател от гражданските и професионални неправителствени организации за нов едногодишен мандат. Той е включен в дневния ред на насроченото за 18 септември 2026  г. заседание.

На него ще бъде обсъдена и покана от ВСС към членовете на ГС – представители на професионалните и неправителствени организации, да присъстват като наблюдатели на всички етапи от изборния процес.  Участието на обществеността е регламентирано в Глава седма от Правилата за произвеждане на избори на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите, приети с решение на Пленума на ВСС по протокол № 16/09.07.2026 г.

Предстои също да бъде определена дата за връчване на „Награда на името на съдия Мария Ангелова за принос към развитието и утвърждаването на правовия ред и правотата държава“. Тя бе учредена от ГС към ВСС през 2024 г., а на първата церемония по връчването ѝ на 7 ноември 2025 г. бе удостоена Маргарита Делчева – дългогодишен съдия в Окръжен съд – Хасково, съобщаат от ВСС.

About De Fakto

Проверете също

Прокуратурата да отстрани психолога Росен Йорданов от делото „Петрохан“ и още част от вещите лица, настоява защитата

  Поради липса на неутралност експертизите, в които са взели участие тези вещи лица, да …

ИК „Йотова – Вълчев“ се разграничи от Валерия Велева за публикуваната експертиза по случая „Петрохан“

Позиция на Инициативния комитет  Инициативният комитет на кандидат-президентската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев категорично …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2026 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване