ИК „Йотова – Вълчев“ се разграничи от Валерия Велева за публикуваната експертиза по случая „Петрохан“

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Позиция на Инициативния комитет Инициативният комитет на кандидат-президентската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев категорично се разграничава от публичното изнасяне на лични данни, независимо от случаите, за които се отнася това. Това се казва в позиция на ИК на Йотова и Вълчев по повод публикувана в „Епицентър“ експертиза с данни за уязвими лица – имената на момиче и баща му. По този повод Велева обяви, че напуска ИК на „Йотова – Вълчев“, но не се отказа от журалнистическта си работа с публикуваната експертиза по случая „Петрохан“. Не се отказвам от журналистическата си дейност, но няма да допусна публикации, за които отговарям, да влязат в политическа употреба в предстоящата президентска битка, която започна по най-калния начин, заяви Велева. „Намираме решението на Валерия Велева, чието име бе замесено, да се оттегли от Инициативния комитет за правилно“, посочват кандидатът за прездент и вицепрезидент. Не бихме искали предизборната кампания да бъде принизявана и изместена от реалния дебат, който очакват българските граждани, допълват те.

По повод публикуваната от Епицнетър експертиза по случая „Петрохан“ , по–рано съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов заяви, че е е особено проблемно и безотговорно е изнасянето на данни и имена за уязвими лица

„Видяхме, че след като пресконференцията не постигна желаните цели, а по-скоро вдъхна повече недоверие на българските граждани за това изобщо какво се случва – при 13 неприключени експертизи, при един доста свободен жаргонен преразказ на това, което се е случило, вчера в някои „кафяви сайтове“ излезе самата експертиза„, каза още той.

„Още по-проблемно е, че медията, в която на първо място излезе е „Епицентър“, където главен редактор е г-жа Валерия Велева, която е в инициативния комитет на г-жа Илияна Йотова. Призовавам г-жа Йотова и г-н Вълчев, които са журналисти да се разграничат незабавно от г-жа Велева – да я извадят от инициативния комитет. Защото такава безотговорност към пострадали лица е абсолютно недопустима от журналистическа и от етична гледна точка“, допълни той.

Възразяваме срещу това да се разкриват лични данни, а що се отнася да се установи всичко, което се е случвало на хижа „Петрохан“ и да стане ясно за обществото, настояваме от първия ден, каза още Божанов.

Лена Бориславов коментира, че Валерия Велева, член на инициативния комитет на Йотова и главен редактор на яркожълтия „Епицнетър“, си позволи вчера да публикува съдебна експертиза в цялост с всички данни на малолетни и непълнолетни деца в нея –без заличаване. Без мерки за защита на тези деца. Без принципи. Без достойнство. Само и само за да “услужи“ политически.

Участието на тази жена в инициативен комитет на друга жена – кандидат президент е гротеска, каза тя. Каненето на тази жена в телевизионни формати и предавания – също.

Защото, ако не полага минимални усилия да опази децата, представете си на какво друго е способна, заключи Бориславова.