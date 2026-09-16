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Още за непонятната пресконференция „Петрохан“ – Околчица“, психолозите и заключенията им извън тяхната компетентност

De Fakto 16.09.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 556 Прегледа

Defakto.bg

Проведената на 14 септември пресконференция за сетен път, след изявленията на и.ф. главен прокурор Б. Сарафов и предходни пресконференции, постави под сериозно съмнение обективността и целите на разследването „Петрохан“ и „Околчица“.

Не стана ясно каква е причината тази „пресконференция“ да бъде проведена точно сега, след като не са изготвени основните експертизи. Интересно е кой прокурор, с какви мотиви и по чия инициатива е разрешил разгласяването на материали от делото. И кой е ангажирал т.нар.вещи лица за участие.

Защо пресконференция по висящо разследване се провежда от „психолози“?

И е добре да се напомни – експертизите не са нито доказателство, нито доказателствено средство. Експертизите не установяват факти – т.е. какво се е случило. Те могат да подпомогнат разследването с анализ на установените факти. В конкретния случай „вещите“ психолози нямат компетентност да определят кой кого е убил, кой с кого в какви отношения е бил и пр. Те могат да изградят психологически профил, но не и да се произнасят за действия. А психологическият профил, дори да определя едно лице като убиец, не доказва извършването на убийство.Както и формата на главата (да си спомним Ламброзо).

В проведената пресконференция разследващите, на които е възложено установяването на фактите, мълчаха. Надявам се, това да е защото са изпитвали професионален срам да участват в недостойното представление.

В крайна сметка пресконференцията обаче доказа, че участващите в нея „вещи“ лица следва да бъдат отведени от делото, защото са проявили пристрастие и предубеденост, вкл.със заключения извън тяхната компетентност.

Да се надяваме, че след това делото ще се разследва обективно.

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