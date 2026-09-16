Прокурорската колегия откри процедури за избор на ръководители в районните прокуратури на Кърджали и Смолян

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет откри процедури за избор на административни ръководители в Районна прокуратура – Кърджали и Районна прокуратура – Смолян, поради изтичащи мандати.

В едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в „Държавен вестник“ могат да се подават предложения за назначаване на административен ръководител на съответния орган на съдебната власт в администрацията на Висшия съдебен съвет; по електронен път с квалифициран електронен подпис на имейл адрес – vss@vss.justice.bg или чрез лицензиран пощенски оператор на адреса на ВСС – гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ № 12.

Колегия одобри кандидатурите на Дария Христова и Радостина Цанева – следователи в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Пловдив, за участие в процедурата на Европейската комисия за подбор на командировани национални експерти в Европейската служба за борба с измамите (OLAF). Следовател Христова кандидатства за позиция OLAF-А-5 и OLAF-С-2, а следовател Цанева за OLAF-А-5.

С настоящата процедура са обявени общо три вакантни позиции за командировани национални експерти в Европейската служба за борба с измамите (OLAF) — OLAF-A-3, OLAF-A-5 и OLAF-C-2. Крайният срок за изпращане на кандидатури в Министерството на външните работи е 18.09.2026 г., съобщи ВСС.