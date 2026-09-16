Последни новини
Home / Законът / Прокурорската колегия откри процедури за избор на ръководители в районните прокуратури на Кърджали и Смолян

Прокурорската колегия откри процедури за избор на ръководители в районните прокуратури на Кърджали и Смолян

De Fakto 16.09.2026 Законът Напишете коментар 104 Прегледа

Defakto.bg

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет откри процедури за избор на административни ръководители в Районна прокуратура – Кърджали и Районна прокуратура – Смолян, поради изтичащи мандати.

В едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в „Държавен вестник“ могат да се подават предложения за назначаване на административен ръководител на съответния орган на съдебната власт в администрацията на Висшия съдебен съвет; по електронен път с квалифициран електронен подпис на имейл адрес – vss@vss.justice.bg или чрез лицензиран пощенски оператор на адреса на ВСС – гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ № 12.

Колегия  одобри кандидатурите на Дария Христова и Радостина Цанева – следователи в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Пловдив, за участие в процедурата на Европейската комисия за подбор на командировани национални експерти в Европейската служба за борба с измамите (OLAF). Следовател Христова кандидатства за позиция OLAF-А-5 и OLAF-С-2, а следовател Цанева за OLAF-А-5.

С настоящата процедура са обявени общо три вакантни позиции за командировани национални експерти в Европейската служба за борба с измамите (OLAF) — OLAF-A-3, OLAF-A-5 и OLAF-C-2. Крайният срок за изпращане на кандидатури в Министерството на външните работи е 18.09.2026 г., съобщи ВСС.

About De Fakto

Проверете също

Още за непонятната пресконференция „Петрохан“ – Околчица“, психолозите и заключенията им извън тяхната компетентност

Проведената на 14 септември пресконференция за сетен път, след изявленията на и.ф. главен прокурор Б. …

Съдийската колегия освободи от системата две изтъкнати в работата си съдийки – Жива Декова и Десислава Манасиева-Жекова

Съдийската колегия на ВСС освободи Жива Декова от заеманата длъжност „съдия“ във ВКС  поради пенсиониране. …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2026 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване