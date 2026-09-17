Адв. Михаил Екимджиев: Категорично има основание да се иска отвод на вещото лице Росен Йорданов по делото „Петрохан“

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Категорично има основание да се иска отвод на вещото лице Росен Йорданов по делото „Петрохан“.

Това мнение изказа пред БНР адвокат Михаил Екимджиев.

Както ДеФакто съобщи вчера, адвокатите, поели защитата на близки на загиналите, са поискали отвод на вещите лица Росен Йорданов, доц. д-р Владимир Велинов и доц. д-р Александър Александров заради недопустима пристрастност и предубеденост, които са несъвместими с ролята на неутрални експерти.

Днес пред БНТ Росен Йорданов отрече да е пристрастен и предубеден и заяви, че е бил емоционален заради случая.

„Йорданов поне два пъти публично е вземал подобно категорично отношение по казуса „Петрохан“ в подкрепа на изявите на тогава изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов, който предопредели едно тунелно, еднопосочно разследване само на една хипотеза и услужливо тогава му беше пригласяно, включително от този човек, който се самоопределя като психолог. На второ място – самото вчерашно поведение – това беше невъобразимо. Аз не случайно го наричам фрик шоу, защото това е извън всякаква нормална представа за етика, за публично поведение, за това какво може да се прави в хода на едно досъдебно производство и какво не може“, изтъкна адв. Екимджиев в интервю за предаването „Преди всички“.

По думите му прокуратурата би могла да се самосезира за погазване на закон, който пази децата, личните им данни:

„Прокуратурата би могла да се самосезира, но подразбиращо е, че тя няма да го направи. Ако ние имахме прокуратура, тази вчерашна водевилна пресконференция нямаше да се състои по този начин или ако имаше подобна пресконференция, тя първо щеше да бъде направена, когато досъдебното производство е приключило, а не да има недовършени поне 12 експертизи, щеше да говори представител на публичното обвинение, а не някакъв самозванец, а прокурорът да гледа в обувките си и разбира се, щеше да бъде спазен този приличен за такъв тип информиране на обществеността, когато се използват всичките условни наклонения, за да бъде съобразена презумпцията за невиновност. Едно досъдебно производство не означава, че фактите са установени. Факти могат да бъдат установени, само когато това дело мине през съдебна фаза в открит и състезателен процес, където може да бъде чута и друга гледна точка, където защитата може да събира доказателства. Големият проблем на българското наказателно процесуално право е, че в случаи като този няма изобщо да се стигне до открито състезателно съдебно производство“.

„Очевидно е, че прокуратурата злоупотребява с монопола си върху досъдебното производство и върху това, че в случаи като този, когато основните заподозрени не са живи, досъдебното производство се прекратява, а жалбите срещу прекратяването му се разглеждат от съд в закрити заседания, т.е. няма го състезанието, няма го събирането на доказателството, няма възможността на близките на убитите да се опитат с допустимите процедурни способи да опровергаят тези нелепи твърдения, които ни заливат от вчера. Но все пак има има алтернативни процесуални способи. Близките биха могли да заведат дело срещу прокуратурата за тази пресконференция, защото макар прокурорът да мълчеше, тя беше организирана от прокуратурата, която ръководи досъдебното производство и тя отговаря за организацията на тази пресконференция. Всичко това е организирано от прокуратурата, макар че аз съм убеден, че някой е дръпнал каишката на ръководството на прокуратурата, за да направи това„, изказа мнението си адв. Екимджиев и добави, че зад това вижда „сянката на Иво Христов“.

Според него едно от делата, които близките могат да заведат, е включително и срещу премиера Радев за изказването му:

„Близките биха могли да заведат дело срещу прокуратурата и/или срещу този самоопределящ се психолог. Дали ще го направя срещу Радев е друга тема и след това, ако българските съдилища не им дадат дължимата справедливост – пътят към Страсбург е открит„.

Пълният разговор тук