Бойко Атанасов с новини за нови заместници в НСлС, Чапкънова, Русинова и благодарностите в съдебната власт

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Директорът на Националната следствена служба Мариян Маринов е подготвил три предложения до и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова за назначения на трима нови заместник директори, които чак да бъдат внесени във ВСС. Това стана ясно от интервю на следователя Бойко Атанасов пред „България 24“.

В момента зам. – директорите на НСлС са Ивелина Христова Христова и Илиян Иванов Танчев. В средата на 2026 г., след оставката на Борислав Сарафов като директор на службата, Прокурорската колегия на ВСС избра говорителят на институцията Мариан Маринов за и.ф. директор на Националното следствие.

В навечерието на избора на нов ВСС и.ф. директорът предлага за свои заместници да бъдат назначени две следователки от Столичното следствие – Ралица Дашева и Преслава Петкова, която е председатела на Камарата на следователите. От закриването на специализираното правосъдие до преди един месец, Петкова е командирова нв НСлС. Албена Гонкова е следовател от Националното следствие.

Плетеница от секретни детайли

Следователят обърна внимание на някои детайли, които водят нагоре по стълбата на кариерното извисяване, които са абсолютно неизвестни на широката публика.

Една от претенденките за зам.директорски пост, следовател Албена Гонкова е участвала в комисията за назначаване на младши следователи и е оценявала сина на Калина Чапкънова, член на ВСС, посочи Атанасов. Той заяви, че синът на Чапкънова е назначев в Столично следствие, но за месторабота му е определено Националното следствие, а Гонкова е оценила представянето му само с шестици.

Много шестици, акцентира следователят.

Смущаващо е каза той, че другата кандидатка Ралица Дашева, е близка с Калина Чапкънова и е имала роля за назначението на сина й. Положителна роля е изиграл и Мариян Маринов, който също е участвал комисията, а впоследстиве, е назначен за и.ф. директор на НСлС, каза следователят.

„Колегите в следстствието са категорични, че номинациите на трите за зам.директори са знак на благодарност за назначеното „дете“ на Чапкънова“, изтъкна следователят Атанасов.

Засечка

От думите на следователя научаваме обаче за неочаквано препятствието пред кандидатурата на следовател Преслава Петкова, което вкрава в беля шефката на СГП Емилия Русинова.

Три години след взрива през 2023 г. край колата на тогавашния главен прокурор Иван Гешев, разследването не помръдва. Известно е, че въпросният взрив отключи поредица от събития по върховете на държавното обвинение, които завършиха с освобождаването му от длъжността главен прокурор на 12 юни 2023 г.

По делото за взрива обаче, бившият главен прокурор Гешев подава сигнал (на 16 юли 2026 г) до ИВСС и с копие до шефа на СГП Емилия Русинова и до наблюдаващия прокурор за ангажиране на дисципилинарна отговорност на следователите по делото, водеща роля по което има Преслава Петкова.

На 20 юли 2026 г. наблюдаващият прокурор изпраща сигнала на Гешев до адм. ръководтел на СГП Емилия Русинова, за да вземе отношение.

Междувременно и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова прекратява командироването в НСлС на Преслава Петкова от 28 юли т.г. и от 3 август я връща в Столичното следствие.

Ден след това на 4 август т.г. Емилия Русинова пише до и.ф. директора на НСлС Мариян Маринов, че няма данни за постъпили сигнали срещу Преслава Петкова.

Да, ама в случая е налице документ с невярно съдържание, категоричен е Бойко Атанасов. Но и на него му е ясно, че отлично смазаната машина на СГП няма да се задвижи за „дребни“ подробности –

как така един подаден сигнал, не е подаден?!

В особено мнение на следовател, отказал да подкрепи становището на Етичната комисия на НСлС за назначението на тримата претенденти за зам.директори, е посочено, че въпросното назначение заобикаля на конкурсното начало, а увеличаването на щатове за началници е в противорече с политиката на държавата за съкращване на разходи за администрацията.

Още повече, че НСлС е със силно редуциран и намален състав, е друг мотив на следователя.

В очакване сме разберем – дали и.ф. главен прокурор Ваня Стефанов ще внесе предложението, което ще обзаведе НСлС с общо петима зам. директори, въпреки кадровите ограничения на ВСС с изтекъл мандат.

Или мълвата сред следователите, че връзките в системата са толкова яки, че няма кой да попречи на един родител да се отблагодари както трябва за оказаните добрини на детето му.

Иначе, керванът си върви, а на кучетата не остава друго, освен да си лаят.

Целият разговор тук.