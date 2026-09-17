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До 19 ноември парламентът ще избере „своите“ 11 члена във Висшия съдебен съвет

De Fakto 17.09.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 121 Прегледа

Defakto.bg

Народното събрание ще избере 11-те членове на Висшия съдебен съвет от своята квота до 19 ноември. Това е записано в  план-график на процедурата, приет единодушно от правната комисия вчера.

Преди това между 2 и 4 ноември депутатите ще изслушват  20-те кандидати за съдебни кадровици.

Депутати от „Прогресивна България“ предложиха за членове на съдийската колегия Силвия Димитрова Цанова, Калин Кирилов Баталски, Иван Христов Ранчев, Петьо Димитров Славов, Михаил Александров Малчев и доц. д-р Анета Методиева Антонова, а за прокурорската – проф. д-р Екатерина Салкова Гетова Иван Георгиев Калибацев, Милена Асенова Карагьозова, Стефан Емилов Милев и Красимир Стефанов Комсалов. Депутатът от ПБ Румен Миланов издигна отделно Цветко Лазаров.

Народните представители от „Демократична България“ и от „Продължаваме промяната“ номинираха бившите министри на правосъдието и вътрешните работи – Андрей Янкулов и Емил Дечев, както и бившия председател на Съюза на съдиите Таня Радуловска. От ПП предложиха още един бивш вътрешен министър – Веселин Вучков, бившия депутат Васил Пандов и пенсионираните съдии Светлозар Георгиев и Евгений Стайков.

Коста Стоянов от „Възраждане“ издигна бившата си колежка Цвета Рангелова.

Останалите 11 изборни членове от професионалната квота на ВСС ще бъдат излъчени на:  24 октомври – четирима от прокурорите, на 7 ноември – шестима от съдиите, на 21 ноември – един от следователите.

„Тримата големи“ в съдебната власт – председателите на върховните съдилища и главният прокурор, влизат по право в 25-членния Висш съдебен съвет.

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