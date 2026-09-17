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Ваня Стефанова: МВР и прокуратурата трябва да са на мястото си на президентските избори, за да се усети силата на закона

De Fakto 17.09.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 147 Прегледа

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И. ф. главен прокурор Ваня Стефанова

Действията по всички сигнали във връзка с предстоящите избори за президент и вицепрезидент на 25 октомври т.г. трябва да се предприемат своевременно и така, че да бъдат събрани доказателства, които да са годни и да издържат в съда. Предстои ни много усилена и отговорна работа, гражданите очакват реален и ефективен контрол за законосъобразност на изборния процес – това  заяви днес временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова по време на национално съвещание на МВР.

В съвещанието участваха министър-председателят Румен Радев, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, председателят на ДАНС Пламен Тончев, и.д. главен секретар на МВР Любомир Николов, директори на главни и областни дирекции на МВР и др.

Противодействието на престъпленията против политическите права на гражданите и особено на престъпленията, свързани с незаконното финансиране на изборите, с подмяната на вота на българските граждани, все повече се усложнява. Причините са много, някои от тях се дължат на комуникационните средства и развитието на технологиите. Това безспорно показва необходимостта от координиране на нашите усилия и на национално, и на местно ниво“, каза Ваня Стефанова. Тя подчерта, че не само в рамките на Националното междуведомствено звено прокуратурата ще осигури всяка помощ и съдействие и ще предприеме съответните законови действия, за да не се допусне опорочаване на вота.

Стефанова  изтъкна, че когато всички институции, които имат ангажимент към изборния процес, подпомогнати от гражданския сектор, работят в една и съща посока –  осигуряването на честни и прозрачни избори, резултатите няма да закъснеят. Акцентира и на това, че важен показател за ефективността на съвместната работа в защита на политическите права на гражданите не е броят на преписките, а какво има в тях – тяхното съдържане.

„Държавата в лицето и на МВР, а и на прокуратурата трябва да бъде на мястото си така че тези, които се опитват да преодоляват граници и да оказват неправомерен натиск, да усетят силата на закона, а и на държавата“, заяви Ваня Стефанова. Тя пожела на всички успешна съвместна работа при максимална прецизност, добра комуникация и взаимно уважение. „Надявам се със съвместната ни работа хората наистина да се чувстват спокойни и сигурни, че могат да избират, че имат права и че те ще бъдат спазвани“.

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