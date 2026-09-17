Мая Манолова е новият председател на Комисията за защита на потребителите

Правителството определи Мая Манолова – Найденова за председател на Комисията за защита на потребителите за срок до изтичане на съответния мандат. Това съобщиха от правителствената информационна служба.

Мая Манолова бе успешен омбудсман на България в периода 2015 – 2019 г. (в мандата на ГЕРБ), а след това се върна в активната политика и бе депутат в 45-ото и 46-ото Народно събрание.

Комисията за защита на потребителите (КЗП) е специализиран държавен орган, който прилага законодателството за защита на потребителите в България и осъществяващ административен контрол върху целия вътрешен пазар. КЗП се състои от трима членове, в т.ч. председател, които се определят за срок 5 години с решение на Министерския съвет и се назначават от министър-председателя. От членовете на комисията поне един е юрист и един е икономист.

След освобождаване на председателя Мария Филипова и избирането й за заместник-омбудсман през септември 2025 г. за временно изпълняващ длъжността председател на КЗП е определен Александър Колячев, понастоящем член на комисията.

За попълване на състава на комисията е взето решение за председател да бъде определена Мая Манолова, а правомощията на Александър Колячев като председател да бъдат прекратени, като той остава член на комисията.