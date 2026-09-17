Трима души са задържани в България при акция на Европрокуратурата срещу ДДС измама

Трима души са арестувани в България при мащабна операция на Европейската прокуратура срещу предполагаема ДДС измама за над 15,7 млн. евро, свързана с онлайн продажба на нови мобилни телефони в Германия. Четвърти заподозрян е задържан в Германия. Операцията е проведена в България, Германия, Австрия и Кипър.

Според Европейската прокуратура схемата е била организирана чрез трансгранична структура от компании в България, Кипър и Германия, предаде БНР.

Двамата основни заподозрени са българска двойка, която според разследването е организирала и контролирала дружествата, използвани в схемата и е прилагала неправомерно специален режим на облагане с ДДС.

Става дума за т.нар. режим на маржа, при който ДДС се начислява само върху печалбата на продавача, а не върху цялата продажна цена. Този режим е предназначен за определени сделки с употребявани стоки. Според разследването, той е бил неправомерно прилаган при продажбата на нови мобилни телефони на германски потребители.

Телефоните са преминавали през верига от компании, контролирани от заподозрените, преди да бъдат продавани от германски онлайн търговци. Така е създавано впечатлението, че стоките отговарят на условията за прилагане на режима на маржа и ДДС се е изчислявал само върху печалбата. Това е позволявало телефоните да бъдат продавани на по-ниски цени и да се реализират значителни незаконни печалби.

В България в операцията са участвали Националната следствена служба, ДАНС, ГДБОП и Националната агенция за приходите.

Съдът във Франкфурт е издал заповеди за замразяване на активи за около 20,5 млн. евро на двама заподозрени и две компании. Иззети са банкови сметки, мобилни телефони и луксозни часовници, а една от компаниите, свързани с разследването, вече е възстановила 3,3 млн. евро.