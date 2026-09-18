Брифинг на кабинета: Фирма касичка с пари за мантинели е финансирала 36 полета на Пеевски за окоро 5 млн. евро

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Премиерът Радев: „Искам да съм ясен – ние тук не сме съд. Не произнасяме присъди. Тук се изнасят факти“

равителството даде с обширен брифинг за антикорупционните си действия, на който обяви, че десетки полети на Делян Пеевски са били плащани с пари, отклонени от обществени поръчки за мантинели. Със същите пари са купувани самолети и яхти. Намесен е и бащата на българския посланик в АОЕ, прозирало и името на бившия финансов министър Владислав Горанов.

Всички данни ще бъдат изпратени на прокуратурата и на партньорски служби, а посланикът – отзован.

Фирма касичка, в която са влизали пари от поръчки за мантинели, е финансирала 36 полета за около 5 млн. евро на Пеевски, обяви вътрешният министър Иван Демерджиев на пресконференцията, в която участваха още премиерът Румен Радев, министър Иван Василев, шефът на ДАНС Пламен Тончев и главният секретар на МВР Любомир Николов.

Четири фирми са печелили почти всички поръчки за мантинели в България, а част от обществените средства са отивали във въпросната фирма касичка без дейност, която е платила полетите на Пеевски, каза Демерджиев. Дружеството е на бащата на посланика в ОАЕ, посочи министърът.

В този контекст премиерът Румен Радев обяви, че очаква от министъра на външните работи да подготви отзоваването на посланика по възможно най-бързия начин.

Министър Демерджиев добави още, че по казуса прозира името и на друг санкциониран по „Магнитски“ – Владислав Горанов, който отдава под наем обект на едно от тези дружества за немалка сума.

„За съжаление тези кръгове, които ние не без основание наричаме олигархични, така са се преплели, вие виждате до какви връзки, виждате до какви взаимозависимости се стига и как ресурсът, генериран през обществени поръчки, се излива и използва за съвсем други цели, за лични цели, за частни цели на хора, участващи в тези кръгове“, отбеляза Демерджиев.

Тъкмо така, по думите на Демерджиев, са заобикаляни наложените санкции по „Магнитски“ на Горанов и Пеевски.

Главният секретар на МВР Любомир Николов обяви, че към настоящия момент в МВР се работи по над 900 сигнала за корупционни престъпления, от които 500 са свързани с нарушения на Закона за обществените поръчки.

Един от тези случаи е именно оповестеният от министър Демерджиев – четирите фирми са взели над 99 на сто от поръчките за мантинели и от това са генерирали над 400 млн. евро приходи.

Николов добави, че едно от дружествата, участвали в обществените поръчки, е купило през 2020 г.

самолет за 36 млн. лева.

С този самолет са осъществени 36 полета от „лице депутат, лидер на политическа партия с имунитет“, каза Николов, без да назове лицето. Самолетът впоследствие е бил прехвърлен на малтийско дружество за извършване на авиационни услуги. Тези средства не са декларирани от лицето като подарък. Затова данните ще бъдат изпратени на прокуратурата.

„Ще предоставим всички събрани данни на прокуратурата. Също така ще изложим данни и факти, върху които ще продължим да разследваме евентуалното влияние върху свързаните лица с въпросния депутат“, заяви още Николов.

Демерджиев добави, че дори във фантазиите си не си е представял, че поръчките за мантинели могат да са свързани с полетите на Делян Пеевски.

Очаква се информация от ОАЕ, Турция, Гърция за имущество и сметки на българи зад граница, стана ясно на брифинга.

Министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев акцентира върху значението на разработената от настоящото правителство

система „Сигма“ в полза на обработката и анализа на големи масиви от данни, касаещи обществените поръчки.

Вече са анализирани 11 700 договора на 176 дружества при 774 възложители. Прочетени са 3 418 партиди от Търговския регистър и 11 196 документа, изтеглени от системата ЦАИС ЕОП. „Ако човек трябваше ръчно да намери и свали тази информация, щеше да му отнеме хиляди часове. Ние в рамките на 1-2 дни свалихме, обработихме и анализирахме цялата тази информация. Чрез новите технологии правим и разследващите институции по-ефективни.

Освен анализа, даваме и препоръки какви да бъдат последващите стъпки, какви документи да изискат те от съответните институции“, заяви Василев. По думите му „Сигма“ дава възможност за обективност и прозрачност. „Помагаме активно на компетентните институции, които искат и реално се борят с олигархията“, заяви министърът на иновациите и дигиталната трансформация и обяви, че скоро предстои да бъде публикувана и обновената версия на „Сигма“.